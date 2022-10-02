На газовом рынке началась игра без правил, - Михаил Сергеев

00:20 03.10.2022

Из-за конфликта в Украине выгодная торговля энергоносителями для России невозможна



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

2.10.2022



Транзит российского газа в Европу идет по украинской территории только через газоизмерительную станцию "Суджа".

Поставки газа по магистральным газопроводам оказались самым уязвимым местом в российском энергетическом экспорте. Холодная, а затем и горячая война западных стран против российского экспорта привела к падению добычи газа в РФ и к сокращению его поставок за границу. Возврат к докризисным объемам газового экспорта специалисты считают невозможным. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о восстановлении взорванных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Но этот ремонт вряд ли будет иметь смысл, поскольку европейские политики в принципе отказываются от покупок российского газа, несмотря на ущерб своему населению.



Экономическая логика уже покинула европейский газовый рынок. В конце недели "Газпром" заявил о невозможности транзита российского газа в Италию через территорию Австрии.



Возможности восстановить работоспособность газопроводов "Северный поток –1 " и "Северный поток – 2" будут найдены, заявил на телеканале "Россия-1" вице-премьер РФ Александр Новак. "Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", – заявил вице-премьер.



"Но мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться", – сообщил Новак. Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока –1 " и одной – "Северного потока – 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.



Подрыв газопроводов "Северный поток" – это лишь элемент многолетнего газового противостояния России с США и их самыми решительными сторонниками в Европе. Вашингтон неоднократно пытался остановить строительство СП-2 с помощью санкций. А польские военные и польские "рыбаки" пытались сделать то же самое с помощью технических угроз.



Весной 2021 года польские военные самолеты и корабли выполняли опасные маневры в том самом районе вблизи острова Борнхольм, где в конце сентября произошли подрывы газопроводов. В марте 2021 года в охранной зоне трубоукладочного судна появилась неопознанная подводная лодка. На следующий день вокруг трубоукладчика выполнял маневры боевой корабль польских ВМС с тактическим номером 823. Облеты зоны строительства регулярно совершал польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, рассказывал тогда директор филиала компании Nord Stream 2 AG.



За взрывами трубопроводов СП-1 и СП-2 могут стоять США и Великобритания, заявил в воскресенье бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он также указал на публикацию бывшего главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского, который поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток" на своей странице в Twitter. Да и сам президент Трамп еще в декабре 2019 года подписывал законопроекты, которые обязывали американскую администрацию воспрепятствовать строительству эксплуатации газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".



Так что подрывы СП-1 и СП-2 отличаются от предыдущих попыток остановить российские газопроводы лишь инструментарием. Тогда как сама цель – обнуление российского газового экспорта – остается неизменной уже много десятилетий.



Показательно, что силовое обнуление российского газового экспорта происходит на фоне попыток отдельных европейских стран сохранить российские поставки. Так, например, Австрия старается закупать возможно больше российского газа даже за счет ограничений транзита этого газа в Италию, которая тоже хотела бы получать больше российского газа.



"Газпром" не подтвердил поставки газа в Австрию в адрес компании Eni, сообщила в субботу итальянская компания на своем сайте. По словам итальянцев, "Газпром" сообщил, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле. При этом "Газпром" заявил, что работает над проблемой австрийского транзита вместе с итальянскими покупателями. "Транспортировка российского газа по контрактам "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября", – уточнили российские газовики.



Одновременно РФ снизила поставки газа в Молдавию, объяснив это действиями киевских властей: "Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Заявка на транзит принимается только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа", сообщил "Газпром". Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.



Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что на октябрь 2022 года "Газпром" подтвердил подачу газа в октябре в объеме 5,7 млн куб. м в сутки из 8,06 млн куб. м в сутки. Спыну напомнил, что аналогичная ситуация была и год назад. "Газпром" также отметил, что "молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ".



"Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", – предупредил российский концерн. В октябре 2021 года стороны подписали протокол, согласно которому Молдавия должна провести аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", после чего до 1 мая стороны должны подписать договор о погашении долгов "Молдовагаза" перед российским поставщиком. Однако аудитор был нанят только в августе. Ранее Спыну заявлял, что "Газпром" не согласился продлевать срок проведения аудита долга после 1 октября.



По словам Спыну, он "из бесед с Алексеем Миллером не понял, продолжатся ли поставки газа в Молдову после 1 октября". "Газпром" настаивает на погашении Молдавией исторического долга за газ, который составляет (с учетом пени) около 709 млн долл. Молдавия не признает размер долга, настаивая на проведении проверки. Газовое противостояние на европейском рынке обернется для РФ сокращением добычи газа на 7–8% и падением экспорта по итогам года на 16%. По последним данным, "Газпром" сократил добычу газа на 14,6% и экспорт в дальнее зарубежье на 37,4% за восемь месяцев 2022 года.