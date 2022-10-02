Кавардак заказывали. Джорджа Мелони – кто она? - В.Бурт

00:21 03.10.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 02.10.2022 |



Перемены стучатся в дверь



Как только в Италии были оглашены результаты внеочередных парламентских выборов 25 сентября, в стране началось волнение. Внушительная победа коалиции правого центра, куда вошли партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия!", заставила вздрогнуть и остальную Европу.



Лидеры этих партий – известные стране фигуры. Глава "Лиги" – 49-летний Маттео Сальвини, ранее вице-премьер и министр иностранных дел в правительстве Джузеппе Конти.



Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия!") – старый политический волк. 29 сентября ему исполнилось 86 лет, но он клокочет энергией. Cavaliere, как прозвали Берлускони, четырежды был премьер-министром Италии.



Скорее всего, правительство Италии впервые возглавит женщина – 45-летняя Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии", набравшая наибольшее количество голосов. Она была министром по делам молодежи в правительстве Берлускони. В то время 31-летняя уроженка Рима, эта невысокая, стройная блондинка, довольно быстро обрела известность и прошла в нижнюю палату парламента. В 2014 году пресса называла Мелони, избранную председателем партии "Братья Италии", в числе возможных преемников Берлускони – лидера правоцентристских сил Италии.



Тем не менее усилия Мелони взойти на итальянский политический Олимп долго не приносили результата. В 2016-м Джорджа потерпела чувствительное поражение в избирательной гонке за право стать мэром Рима. Вдалеке от триумфа оказались руководимые ей "Братья Италии" и на парламентских выборах спустя два года.



В странах Европейского союза, членом которого является Италия, складывается сейчас такая обстановка, что перемены назрели, как налитые соком оливы. Итальянцам до смерти надоели "традиционные" политики, болтающие о чем угодно и забывающие о людях с их заботами, когда на дворе невиданный рост цен и резкое ухудшение качества жизни. Здесь Мелони с ее харизмой и притягательными лозунгами, безусловно, востребована.



Она выросла в простой семье, в бедном римском квартале Гарбателла. Любит рассказывать, что у нее нет диплома престижного университета. Заявляет, что будет способствовать повышению рождаемости и оказывать поддержку многодетным семьями, снизит налоги. Лозунг Мелони: "Бог. Отечество. Семья". Одна из ее популярных речей звучала так: "Я Джорджия. Я женщина, я мать, я итальянка, я христианка".



Ее выставляют сторонницей фашистских идей. До сих пор припоминают участие в одиозной организации "Итальянское социальное движение" и интервью, которое она, 19-летняя активистка правой партии "Национальный альянс", дала французскому телеканалу Soir 3 в 1996 году, когда назвала Бенито Муссолини "хорошим политиком, лучшим за последние полвека". И добавила: "Все, что он делал, он делал для Италии".



Сама Мелони от обвинений в почитании дуче отбивается, но ей не удается избавиться от образа непредсказуемого политика, бунтарки. Так, она резко критиковала правительства Италии за поддержку нелегальных мигрантов, призывала к блокаде побережья Северной Африки, чтобы остановить суда, перевозящие незваных гостей на Апеннины.



В ней видят фигуру, способную устроить кавардак в Европейском союзе. Распространено мнение, что радикалы и крайне правые в Европе могут объединиться. Хотя тут все не так однозначно. К примеру, если Марин Ле Пен считает Джорджу Мелони близкой по духу, то итальянка на такой альянс смотрит скептически.



Об угрозе для Европы, исходящей от итальянских правоцентристов, пишут не только континентальные издания. Эту тему подняла недавно пекинская газета "Хуаньцю шибао", которая считает, что результаты выборов стали "приземлившимся на Италию сапогом". Газета задается вопросом, не станут ли выборы в Италии первой костяшкой домино, которая обрушит традиционную политику Старого Света.



Однако надо ли Брюсселю сильно беспокоиться? Уже на пути к победе на выборах Джорджа стала менять риторику на более сдержанную. Профессор политологии Римского университета Ла Сапиенца Маттиа Дилетти говорит: "Двусмысленность – ключ к пониманию Мелони".



Возможно, она сама еще до конца не выстроила свое поведение в новом качестве. "Она представляет себя способной, но не высокомерной женщиной, – считает политолог Надя Урбинати. – Она добивается цели и предана делу, но без мужского адреналина, который хочет добиться власти любой ценой".



Потребуется время, чтобы политическое лицо Мелони на посту премьера окончательно прояснилось. Между тем уже сейчас председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Италии серьезными последствиями, если новое правительство отклонится от "демократических принципов" и "европейского консенсуса" в украинском вопросе. Хотя Мелони и без указаний из Брюсселя обещает поддерживать Украину, пусть даже ее партнеры по коалиции Берлускони и Сальвини заявляли, что хотели бы пересмотреть санкции против России из-за их негативного влияния на итальянскую экономику.



Посмотрим. Политические ветры, как и сами политики, изменчивы.