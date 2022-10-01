Был бы Байден, а повод найдется. Республиканцы обсуждают планы запуска импичмента президента США, - Е.Мур

00:24 03.10.2022

...

Республиканское меньшинство в Палате представителей, которое, по многим прогнозам, вот-вот станет большинством, всерьез обсуждает перспективу запуска импичмента американского президента, следует из последних публикаций американских СМИ. Некоторые правые консерваторы всерьез нацелены на то, чтобы сделать последние два года президентства Джо Байдена "ночным кошмаром", по разным поводам требуя импичмента чуть ли не каждую неделю.



За последние дни несколько ведущих американских СМИ, в том числе The Washington Post, CNN, Axios, USA Today, вышли со статьями о том, что в Республиканской партии всерьез обсуждают запуск процедуры импичмента в отношении Джо Байдена, если - а скорее когда - республиканцы получат контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.



Тема вновь стала одной из самых горячих после интервью члена Палаты представителей, республиканки Нэнси Мейс в программе "Встреча с прессой" на NBC. Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать, что большинство представителей Республиканской партии готовы объявить импичмент Джо Байдену в следующем Конгрессе, она дала понять, что таково намерение партийной верхушки. Госпожа Мейс добавила, что сама она не в восторге от этой инициативы, поскольку она расколет Конгресс.



Как отмечает Independent, самые громкие призывы запустить процедуру импичмента Джо Байдена исходят от сторонников Дональда Трампа, в частности конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая стала инициатором пяти из девяти резолюций по импичменту американского лидера. На днях она предложила новую такую резолюцию - за продажу нефти из стратегического нефтяного резерва США иностранным государствам. Четыре других резолюции за прошедшие несколько месяцев были представлены конгрессменами-республиканцами Биллом Поузи из Флориды, Бобом Гиббсом из Огайо, Рэнди Вебером из Техаса и Лорен Боберт из Колорадо.



Всего, посчитал Axios, республиканцы в Палате представителей выдвинули 14 резолюций об объявлении импичмента президенту, даже опередив демократов во времена Дональда Трампа.



Консерваторы также требуют отставки генерального прокурора Меррика Гарланда, вице-президента Камалы Харрис, госсекретаря Энтони Блинкена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.



Несмотря на то что все эти резолюции с треском провалились, поскольку в настоящий момент у республиканцев в палате меньшинство, эти неудачные попытки, считает Axios, не что иное, как "дорожная карта" для будущих расследований, которые республиканцы будут проводить в стремлении "превратить оставшуюся часть срока Джо Байдена в ночной кошмар".



The Washington Post, ссылаясь на резолюции, указывает, какие могут быть главные причины для старта процедуры импичмента в отношении Джо Байдена. Первая - миграционный кризис на мексиканской границе и отказ президента от политики Дональда Трампа, получившей название "Оставаться в Мексике", а также от строительства стены. Вторая - хаотичный вывод войск из Афганистана и третья - бизнес сына президента Хантера Байдена на Украине, когда Байден-старший был вице-президентом. Эту резолюцию предложила сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст. И этому же сенатору, напоминает издание, принадлежит фраза "импичмент во что бы то ни стало". Это, в свою очередь, говорит о том, что республиканцам важно добиваться импичмента, неважно на каком основании.



Похожее мнение несколькими месяцами ранее выражал и другой влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз. В январе в своем подкасте "Вердикт с Крузом" он напомнил, что "демократы использовали импичмент в партийных целях, в качестве оружия" против бывшего президента Дональда Трампа. Ущербность подобного подхода, по мнению сенатора, состоит в том, что "чем больше вы превращаете это в оружие… партизанскую дубину", тем привлекательнее такой подход будет для ваших конкурентов. "Что хорошо для гусыни, хорошо и для гусака",- предупредил политик.



Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что правые республиканцы просто "жаждут крови" и будут искать для импичмента Джо Байдена все новые поводы.



В середине сентября один из немногих республиканских членов комитета по событиям 6 января Адам Кинзингер в интервью CNN пошутил, что процедура импичмента будет запускаться в Конгрессе каждую неделю. "Это будет выглядеть как детская игра, когда Марджори Тейлор Грин будет каждую неделю требовать от (лидера Республиканской партии Палаты представителей.- "Ъ") Кевина Маккарти голосования по импичменту президента Байдена",- уверен он.



Отвечая в среду на вопрос журналистов о вероятности запуска импичмента Джо Байдена, господин Маккарти от прямого ответа уклонился. "Мы будем поддерживать верховенство закона. Мы не будем играть в политику. Но мы будем делать все, что возможно, если правила и факты приведут нас к этому",- цитирует политика CNN.



Республиканцы США идут на выборы, отдавая приоритет внутриполитической повестке

Комментируя для Newsweek вопрос импичмента американского лидера, старший преподаватель Школы социальных, политических и глобальных исследований Кильского университета (Keele University) Джонатан Паркер заявил, что это абсолютно точно месть республиканцев. Однако профессор Ноттингемского университета Тодд Лэндман в беседе с изданием отметил, что видит в этом не "месть как таковую", а тренд в американской политике.



Помимо всего прочего, правые республиканцы используют обещание вынести импичмент Джо Байдену в своей агитационной кампании перед выборами в Конгресс.



Госпожа Грин, которую Axios называет "любимицей" консерваторов и одной из самых успешных кандидаток с точки зрения привлечения средств от спонсоров, в интервью изданию заявила, что работает над тем, чтобы сплотить партию для поддержки импичмента. "Я буду повторять то, что говорит американский народ, и они будут этого (импичмента.- "Ъ") требовать. Я думаю, что большинство, контролируемое республиканцами (в палате.- "Ъ"), если они хотят быть успешными, особенно в 2024 году, определенно сделают это (импичмент.- "Ъ") своим приоритетом".



Екатерина Мур, Вашингтон

Газета "Коммерсантъ" №182/П от 03.10.2022, стр. 6