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Понедельник, 03.10.2022
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Старшая дочь Мирзиеева разместила семейные фото в ходе визита в СамаркандСтаршая дочь Мирзиеева разместила семейные фото в ходе визита в Самарканд
01:08 03.10.2022

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии после посещения Самарканда.

На фото запечатлены ее мама-супруга президента Зироат Мирзиеева, младшая сестра Шахноза Умарова, младший брат Миралишер Мирзиеев, муж Ойбек Турсунов, а также их дети.

"Самарканд для меня особый город. В его волшебной ауре я провела годы своей юности. Мне нравится сюда возвращаться - люблю дух этого города. На этот раз мы посетили новую локацию - его жемчужину "Вечный город". Здесь современные таланты смогли сполна раскрыть свое мастерство. "Вечный город", бесспорно, станет новой точкой притяжения для гостей нашей страны и гордостью для Самарканда нового времени", - отмечает в комментарии к фото Саида Мирзиеева.

Источник - centralasia.media
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