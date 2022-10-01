Старшая дочь Мирзиеева разместила семейные фото в ходе визита в Самарканд

01:08 03.10.2022

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии после посещения Самарканда.



На фото запечатлены ее мама-супруга президента Зироат Мирзиеева, младшая сестра Шахноза Умарова, младший брат Миралишер Мирзиеев, муж Ойбек Турсунов, а также их дети.



"Самарканд для меня особый город. В его волшебной ауре я провела годы своей юности. Мне нравится сюда возвращаться - люблю дух этого города. На этот раз мы посетили новую локацию - его жемчужину "Вечный город". Здесь современные таланты смогли сполна раскрыть свое мастерство. "Вечный город", бесспорно, станет новой точкой притяжения для гостей нашей страны и гордостью для Самарканда нового времени", - отмечает в комментарии к фото Саида Мирзиеева.