Число жертв при взрыве училища в Кабуле выросло до 35. Пострадали - хазарейцы

07:25 03.10.2022

ООН сообщила в субботу, что число погибших в результате взрыва смертника в классе в Кабуле возросло до 35, поскольку женщины-шиитки-хазарейцы, которые приняли на себя основную тяжесть нападения, устроили протест против "геноцида" своего меньшинства, пишет Voanews.



В пятницу террорист-смертник взорвал себя в кабульском образовательном центре, когда сотни учеников сдавали тесты в рамках подготовки к вступительным экзаменам в университет в городском районе Дашт-и-Барчи.

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Свидетели сообщили AFP, что террорист-смертник взорвался в женской секции учебного зала с разделением по половому признаку. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение в пятницу.



Западный район представляет собой преимущественно мусульманский шиитский анклав и является домом для меньшинства хазарейцев - исторически угнетенной группы, которая в последние годы стала мишенью некоторых из самых жестоких нападений в Афганистане.



"По последним данным, число пострадавших в результате атаки составляет не менее 35 человек, еще 82 человека получили ранения", - говорится в заявлении Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). По его данным, более 20 убитых были девушками и женщинами. Число жертв миссии ООН выше, чем сообщают власти Кабула.



Сотрудник министерства внутренних дел анонимно сообщил AFP в субботу, что 25 человек были убиты и 33 ранены в результате нападения на центр высшего образования в Каадже, обновив более ранние данные о 20 убитых и 27 раненых.



После возвращения к власти в августе прошлого года безопасность стала для талибов деликатной темой, и сторонники жесткой линии часто стремились преуменьшить значение атак, бросающих вызов их режиму.



Индия в субботу осудила теракт. "Мы опечалены вчерашним террористическим нападением на образовательный центр Каадж в Дашт-э-Барчи, Кабул, и выражаем наши соболезнования семьям погибших. Индия решительно осуждает продолжающиеся нападения на невинных учащихся в учебных заведениях", - написал в Твиттере официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.



Норвежский совет по делам беженцев также осудил нападение, призвав власти принять меры для обеспечения защиты учебных заведений.



"Образовательный центр, наполненный молодежью, готовящейся к экзаменам, должен быть местом для радости, сосредоточения и волнения, а не для крови и ужаса", - заявил Нил Тернер, страновой директор Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане.



Тем временем в субботу десятки хазарейских женщин бросили вызов запрету талибов на проведение митингов в знак протеста против последнего кровопролития в их общине. Около 50 женщин скандировали: "Остановите геноцид хазарейцев, быть шииткой - не преступление", проходя маршем мимо больницы в Дашт-э-Барчи, где лечили нескольких жертв нападения.



Одетые в черные хиджабы и платки, протестующие несли транспаранты с надписью: "Прекратите убивать хазарейцев", сообщает корреспондент AFP.



"Вчерашнее нападение было совершено против хазарейцев и хазарейских девушек", - заявила AFP протестующая 19-летняя Фарзана Ахмади. "Мы требуем прекращения этого геноцида. Мы устроили акцию протеста, чтобы потребовать соблюдения наших прав".



Позже протестующие собрались перед больницей и скандировали лозунги, а десятки хорошо вооруженных талибов, некоторые из которых несли гранатометы, караулили.



С тех пор, как к власти вернулись бескомпромиссные талибы, женские протесты стали рискованными: многочисленные демонстранты были задержаны, а митинги разогнаны талибами, стреляющими в воздух.



Джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) считает шиитов еретиками и ранее заявляла о нападениях в этом районе на девочек, школы и мечети.



Талибы также считают общину хазарейцев язычниками, а правозащитные группы часто обвиняют исламистов в том, что они преследовали их во время их 20-летнего повстанческого движения против бывшего правительства, поддерживаемого США.



Вернувшись к власти, талибы обязались защищать меньшинства и пресекать угрозы безопасности. Однако Amnesty International заявила, что пятничное нападение было "стыдливым напоминанием о полной неспособности талибов как де-факто властей защитить народ Афганистана".



В мае прошлого года, до прихода талибов к власти, по меньшей мере 85 человек, в основном девочки, были убиты и около 300 ранены, когда три бомбы взорвались возле их школы в Дешт-э-Барчи.



Опять же, ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но годом ранее ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение террориста-смертника на образовательный центр в том же районе, в результате которого погибли 24 человека. ИГИЛ стал главной угрозой безопасности для талибов, но официальные лица утверждают, что их силы победили джихадистов.