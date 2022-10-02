После ХХ Съезда – больше социализма. Компартия Китая никогда не забывает о своей основополагающей миссии

07:48 03.10.2022

Юрий Тавровский



В материалах грядущего ХХ съезда КПК и политической реальности после него будут усилены социалистические тенденции. Об этом свидетельствуют публикации в партийной печати. Среди авторов – сам Си Цзиньпин. Его внушительный по объему текст был опубликован 1 октября в теоретическом журнале ЦК КПК "Цюши". В статье отмечается, что национальное возрождение было величайшей мечтой китайского народа с начала нового времени.КПК с момента своего основания сделала идею воплощения коммунизма своим высшим идеалом и конечной целью и возложила на себя историческую миссию по реализации национального возрождения. Чтобы выполнить эту историческую задачу, Компартия никогда не забывает о своей основополагающей миссии и без колебаний стремится к ее достижению.



В другой статье Председателя Си, также вышедшей недавно на страницах "Цюши", делался акцент на "всеобщее благополучие". Эта новая концепция Си Цзиньпина стала пропагандироваться в начале года. Ее практическими проявлениями стали "добровольные" миллиардные вклады крупнейших частных компаний в благотворительные фонды, резкое сокращение платных школ дополнительного обучения как символа социального неравенства, отлучение от прибыльных выступлений на телевидении артистов "нетрадиционных норм". Экономические проблемы и локдауны в крупных городах усилили социальную напряженность и пропаганда "всеобщего благополучия" как непреходящей ценности социализма заметно поутихла. Однако выступления Си Цзиньпина и других видных деятелей КПК дают основание предполагать, что этот тезис будет развит на ХХ съезде и положен затем в основу практической деятельности правящей партии.