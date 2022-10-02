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Четыре страны в мире, которые решили главную задачу выживания но и у них больше нет дешевого сырья, - М.Хазин
07:50 03.10.2022

Михаил Хазин

На встрече с литовским журналистом выделил государства, которые о себе позаботились.

Есть четыре страны в мире, которые научились мультиплицировать дешевое сырье в дорогую высокотехнологичную промышленность.

Вот Литве и Латвии этого сделать не дали. Латвии это сделать не дали. Болгарии, в которой в 70-е годы промышленное производство было больше, чем в Турции, не дали. А четыре страны эту задачу решили.

Это Германия, Турция, Южная Корея и Япония. Это страны, которые обеспечивают высокий уровень жизни своего населения в целом - не узкой элитной группы, а именно всего населения - за счет того, что они преобразуют дешевое сырье в высокотехнологичную продукцию.

Ну у Германии, возможно, более высокотехнологичная, чем у Турции, но суть от этого не меняется. Так вот, две страны - Турция и Южная Корея - поставили на минувшей неделе рекорд по дефициту торгового баланса. У них больше нет дешевого сырья - закончилось.

Германия пару месяцев тому назад впервые за много-много лет, за пару-тройку десятилетий, перешла в состояние дефицитного внешнеторгового баланса. Да, она в последнее время исправилась, и он стал положительным. Но он все равно лишь немного выше нуля.

Сейчас, когда дешевый газ закрылся окончательно, - все.

Единственная страна, которая пока еще держится, это Япония. и держится она по одной-единственной причине - потому что США не закрывают свои рынки для Японии. Они рассчитывают втащить ее в Аукус.

Просто выдающаяся чушь.

"Мы выступим перед миром не как доктринеры с готовым новым принципом: тут истина, на колени перед ней! - Мы развиваем миру новые принципы из его же собственных принципов. Мы не говорим миру: "перестань бороться; вся твоя борьба - пустяки", мы даем ему истинный лозунг борьбы. Мы только показываем миру, за что собственно он борется, а сознание - такая вещь, которую мир должен приобрести себе, хочет он этого или нет." Карл Маркс

По трактовке ООН: "Права человека являются неотъемлемым достоянием всех людей, без какого бы то ни было различия на основании расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения или любого иного аспекта. Права человека включают право на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений и их свободное выражение, право на труд и образование и многие другие. Этими правами должны обладать все люди, без какой-либо дискриминации."

Но соблюдаются ли эти права? Нет, конечно. И не соблюдаются, прежде всего, потому что впереди всех других прав человека до сих пор не поставлено право человека на его выпускаемые деньги.
Это право человека на его выпускаемые деньги появилось в 1976 году, когда был отменен золотой паритет денег, что привело к отмене капитализма и появлению коммунистического способа производства, основной характеристикой которого является возможность выпуска сплошного (полного) потока товаров и услуг, если рядом идет соответствующий поток выпускаемых денег. Деньги стали выпускаться не на золотой запас, а на выпускаемые товары и услуги в государстве оптом, не различая конкретного труда человека, не различая даже того, трудился ли человек вообще. Ведь даже если человек не трудился, он мог, например, обдумывать что-то важное. Более того, человек имеет право на выпускаемые деньги, потому что при производстве товаров и услуг были затрачены ресурсы, принадлежащие каждому человеку. То есть выпускаемые деньги теперь выпускаются на все население страны и должны доставаться каждому человеку в стране поровну, обеспечивая работу коммунистического способа производства, появившегося в 1976 году, на каждого человека в стране.

Здесь становится очевидной некоторая погрешность классиков марксизма-ленинизма, в их определении порядка появления коммунистических принципов при переходе к коммунизму. Считалось, что коммунистический принцип "каждому по потребностям" появится последним, после других коммунистических принципов. На деле, этот коммунистический принцип сработает первым, когда выпускаемые деньги законно (бюджетно) пройдут к каждому. Правда, первоначально это обеспечит лишь выживание каждого, то есть обеспечит право каждого на жизнь.

В этой некоторой ошибке Карла Маркса, по определению очередности появления коммунистических принципов, становится очевидной куда большая прозорливость Карла Маркса, что любые великие мыслители полагают, а человечество располагает. Это заставляет нас быть предельно внимательными к многочисленным проектам для человечества, постоянно предлагающимися нам сторонними людьми, желающими прославиться, а в результате, как правило, становящимися нелюдьми, борющимися с человечеством, с его устремлением в коммунизм. Это именно этим нелюдям мы обязаны сегодняшним строительством капитализма или сегодняшней борьбой с капитализмом, уже 44 года несуществующим.
Законное (бюджетное) направление выпускаемых денег всем и каждому в России приведет:
- к спасению России, потому что России будет возвращен выпуск ее рублей;
- к избавлению населения России от эксплуатации, потому что выпускаемые деньги, это превращенная прибавочная стоимость, прибыль;
- к прибыльности экономики России, ее населения, потому что выпускаемые деньги – это прибыль в стране;
- к превращению сегодняшнего убыльного (гибельного!) простого воспроизводства в России, в расширенное воспроизводство, потому что выпускаемые деньги являются тем инструментом, проход которых в страну превращает простое воспроизводство в расширенное;
- к понятному наращиванию зарплат, пенсий, пособий, стипендий населения, потому что выпускаемые деньги являются единственным источником наращивания доходов населения;
- к доступу населения России к развитию, к прогрессу, потому что выпускаемые деньги, являясь превращенной прибавочной стоимостью, являются, в основном, прошлым трудом, знаниями, технологиями;
- к входу в коммунизм, потому что направит работу появившегося коммунистического способа производства на всех и каждого;
- к сплочению населения России в организации наработки выпускаемых денег и, соответственно, выпускаемых товаров и услуг;
- к обоснованию укрупнения государства, потому что крупные государства могут осваивать и крупные проекты, в том числе и по обеспечению права человека на выпускаемые деньги.
И здесь становится очевидной жесткая необходимость сплочения человечества, через доведение выпускаемых денег до каждого человека в мире, через установление в будущем общей валюты для человечества.

Сегодня люди рвут друг друга в клочья, в борьбе за выпускаемые деньги, превращенную прибавочную стоимость (прибыль), приносящую товары, услуги и собственность.
Завтра, как только УЖЕ выпускаемые деньги будут законно (бюджетно) направлены населению, люди начнут уважать и поддерживать друг друга, понимая, что благо каждого куется совместными усилиями.

Источник - zavtra.ru
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