Первый офицер-трансгендер армии США майор Анна Габриэлян арестовано как "русская шпион" (не юмор!)

08:12 03.10.2022

The Babylon Bee

США

Транс-безумие Байдена довело до смешного



Авторы юмористического портала Babylon Bee предположили, что президент США мог бы наградить медалью первого в истории страны "шпиона-трансгендера".

Вашингтон, округ Колумбия - Первому офицеру-трансгендеру армии США майору Анне Габриэлян предъявили обвинения в попытке передать секретную информацию России, чтобы помочь ее украинской кампании. В результате Байден наградил Габриэлян президентской медалью свободы как первого в истории Америки предателя-трансгендера.

"У нас и раньше нас бывали славные ребята вроде Аарона Берра и Бенедикта Арнольда - кстати, классный парень, я знавал его дочь - но предателей-трансгендеров у нас раньше не было. Это же историческое событие! - ликовал Байден на церемонии в Белом доме. - Не каждый день тебя продает русским мужик в юбке! Подумать только!"



Армейские чиновники признали, что можно было догадаться, к чему дело идет, еще когда Габриэлян объявил, что в его теле скрыто несколько полов и что он отныне "она". "Все это время он был прямо у нас под носом, а мы прошляпили, - посетовал один из офицеров разведки. - Отчаянный парень, яйца у него будь здоров, ничего не скажешь!".

Отбывать наказание майора Габриэляна отправят в женскую тюрьму в Гуантанамо. Там он пробьет еще один "стеклянный потолок", став первой трансгендерной жертвой пытки утоплением.