|11:24 Стратегия Вашингтона после Московской речи Путина, - Р.Ищенко
11:16 Отнюдь не бездонная "кубышка": насколько стабилен Национальный фонд Казахстана? - Е.Косенко
09:42 "Крупнейшая сделка": Россия расширяет экономическое сотрудничество с талибами, - Д.Поляков
09:28 Девушка написала в Twitter негативный пост о кыргызах и получила год колонии
09:04 "Мы это сделали, Джо!". Разрушение трубопроводов – акт войны Соединенных Штатов против Европы, - В.Михеев
08:56 Посольство России в Таджикистане призвало не верить фейкам о мобилизации мигрантов
08:31 Зима приближается, и Европа шагает с обрыва в пропасть: Foreign Policy
08:19 Кандидатом в КазПрезы от профсоюзов стал г-н Кажыкен
08:12 Первый офицер-трансгендер армии США майор Анна Габриэлян арестовано как "русская шпион" (не юмор!)
07:50 Четыре страны в мире, которые решили главную задачу выживания но и у них больше нет дешевого сырья, - М.Хазин
07:48 После ХХ Съезда – больше социализма. Компартия Китая никогда не забывает о своей основополагающей миссии
07:25 Число жертв при взрыве училища в Кабуле выросло до 35. Пострадали - хазарейцы
01:08 Старшая дочь Мирзиеева разместила семейные фото в ходе визита в Самарканд
00:24 Был бы Байден, а повод найдется. Республиканцы обсуждают планы запуска импичмента президента США, - Е.Мур
00:21 Кавардак заказывали. Джорджа Мелони – кто она? - В.Бурт
00:20 На газовом рынке началась игра без правил, - Михаил Сергеев
00:18 США теряют военное превосходство над Китаем. В схватке за Тайвань победителей не будет, - Владимир Скосырев
00:16 Турция собирает бывшие советские республики в новый союз, - Виктория Панфилова
00:04 В Китае начался отбор в четвертый отряд тайконавтов
|18:39 Foreign Policy: Зима приближается. Европа шагает в пропасть
18:38 Турции трудно дается истребитель пятого поколения
18:34 Байден обещал ударить - и ударил..., но не по России, а по Европе, - Мелих Алтынок
18:33 В Монголии будут выдавать вид на жительство всем гражданам РФ
18:31 Когда слабовики вместо силовиков, значит проблема с "умновиками"
18:29 Примадонна из Грязей. Алла Пугачева продает свой подмосковный особняк за 1 лярд рублей
18:26 Трасс обрушила экономику Британии. Фунт рухнул в яму, - А.Аппельберг
18:25 16 спецслужб США кошмарят мировое сообщество
18:22 Сборная Казахстана по кокпару стала чемпионом IV Всемирных игр кочевников
18:00 На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек
14:57 Эмир Кувейта ас-Сабах уволили премьер-министра ас-Сабаха
14:28 70 лет – таджикскому журналисту, солдату невидимого фронта и дипломату Абдусалому Умарову
13:54 Казахстан. Поп-исполнителя "хулигана" Торегали отпустят из СИЗО под залог в 10 миллионов тенге
13:09 "Знает, как драпать": Теневым Генштабом ВСУ будет управлять генерал США, командовавший бегством из Афганистана
13:05 Туркменские хякимы рекомендуют дехканам отпугивать птиц палками
13:03 Казахстан. Жигули Дайрабаев стал первым кандидатом в президенты
12:58 Экономический кризис добрался уже и до Израиля, - Нати Тукер
12:56 Крутое пике Таджикской авиации, - Cайфиддин Караев
12:54 Прощание с иллюзиями. Горбачев и Ельцин не доросли до геополитического понимания роли СССР и России, - Леонтий Шевцов
12:52 Мэтт Бивенс: Мы правда думаем, что это Россия взорвала свой газопровод, а не США?
12:49 Место силы: каким потенциалом обладают четыре новых региона России, - А.Хабибуллина
12:45 Арал – aqua incognita мировой географии: как открывали то, чего нет, - А.Михайлов
10:43 Как освободить Левобережную Украину? - В.Прохватилов
10:35 В Буркина-Фасо сожгли посольство Франции
10:34 Байден, не дожидаясь расследования ЧП на "Северных потоках", обвинил Россию в диверсии
10:09 США исключили узбекский хлопок из списка товаров, произведенных при участии детей и подневольных
04:37 Всемирный банк все активнее внедряется в Узбекистан. Миссия Бьерде
04:20 Будут ли судить Назарбаева? - Марат Асипов
03:27 Подрывы "Северных потоков" стали триггером для Запада, - Валерий Панов
03:21 Контрольный выстрел в голову Германии, - Вл.Михеев
03:20 Шулерская игра в западном казино, - Д.Седов
03:04 Европе и Америке предрекли экономический коллапс: "золотой миллиард" по уши в кризисе, - А.Яшлавский
|Кандидатом в КазПрезы от профсоюзов стал г-н Кажыкен
08:19 03.10.2022
Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
Содружество профсоюзов "Аманат" выдвинуло своего кандидата в президенты Казахстана. Им стал Мейрам Кажыкен, передает корреспондент Zakon.kz.
Информация о том, что Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты появилась в социальных сетях.
Позже он подтвердил ее.
Да, подтверждаю. Очень уверен, высокая уверенность в победе.
Мейрам Кажыкен
По его словам, его кандидатуру выдвинуло Республиканское объединение профсоюзов – Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".
Я за социальное партнерство, когда две стороны гражданского общества – профсоюзы и работодатели, предприниматели совместно решают ключевые вопросы и социального, и экономического характера, как в цивилизованных странах. Социальное партнерство – когда два крупнейших участника гражданского общества договариваются по любым ключевым вопросам.
Мейраму Кажыкену 61 год, он уроженец Павлодарской области. Доктор экономических наук, профессор, директор Института исследований современного общества, лидер инициативной группы по созданию партии Yntymaq.
В Казахстане 20 ноября пройдут внеочередные выборы президента страны.
Выдвижение кандидатов на пост президента в стране началось 23 сентября.
Мадина Мамырханова