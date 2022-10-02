Посольство России в Таджикистане призвало не верить фейкам о мобилизации мигрантов

08:56 03.10.2022

Посольство России в Таджикистане призвало не верить фейкам вокруг ситуации с частичной мобилизацией.



В сообщении посольства указано, что в интернете распространяются материалы, что мобилизация якобы касается трудовых мигрантов из Центральной Азии.



"Появляющиеся так называемые "новости" о призыве на военную службу в Российскую Федерацию иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии (например, фальшивые приказы МВД России), - фиктивные измышления", - пишет диппредставительство.

Там заявили, что эта информация ничего не имеет общего с действительностью и запускается с целью омрачить отношения Москвы с другими государствами.



"Призываем иностранных граждан в России, в том числе таджикистанцев, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию", - следует из сообщения.

Ранее в России приняли законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.



Так, мигранты смогут подавать заявления о получении российского гражданства без предоставления вида на жительство, а прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории страны в течение 5 лет с момента получения вида на жительство.



Ранее "Азия-Плюс" поговорила с мигрантами в Москве, и многие из них сейчас испытывают замешательство по поводу того, что им делать.



Кто-то готов пойти на службу, надеясь что на войну их не отправят, а кто-то готов отказаться от приобретенного гражданства.