"Мы это сделали, Джо!". Разрушение трубопроводов – акт войны Соединенных Штатов против Европы, - В.Михеев

09:04 03.10.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 03.10.2022



Не спадающее напряжение в мейнстримовской прессе и соцсетях, обсуждающих рукотворные взрывы на нитках газопроводной системы "Северный поток – 1 и 2", объясняется однозначным прочтением будущего, ожидающего Европу.



Будущее это туманное и зябкое. Пищу для предсказаний дает скрежет от перекоса в энергетических балансах стран Евросоюза после навязанной экономике зеленой повестки и превышения спроса над предложением.



Ситуация со снабжением стран Европы углеводородами за минувшие полгода стала критической, чему причиной – кумулятивный эффект от целого ряда негативных событий и тенденций.



К ним относится: выход из строя заводов по производству СПГ в США; фактический дефолт Норвегии, признавшейся в неспособности компенсировать выбывающие объемы российского газа; ненадежность поставок углеводородов из Ливии, где после бомбардировок НАТО воцарился хаос межплеменной междоусобицы; бодание Франции с еще одним североафриканским поставщиком – Алжиром, который более 40 лет конфликтует по поводу независимости Западной Сахары с королевством Марокко, которое пользуется поддержкой Парижа…



И, не забыть, вежливый, но твердый отказ ближневосточных нефтегазовых мейджоров перенаправить танкеры с нефтью и СПГ с азиатских премиальных рынков на Запад.



При таком раскладе у европейцев оставалась последняя надежда: прокачка сибирского природного газа по четырем ниткам двух "Северных потоков". Тем более что Москва посылала обнадеживающие сигналы о готовности насыщать Европу по 110 млрд кубометров в год через подводные трубопроводы. Как только третья и четвертые нитки будут сертифицированы.



Эту последнюю надежду Европы сберечь свой промышленный потенциал и не дать гражданам замерзнуть приближающейся зимой затянула в водоворот воронка, образовавшаяся на месте взрывов и утечек на трубопроводе "Северный поток – 1 и 2".



Унтер-офицерская вдова сама себя высекла?



При поисках ответа на традиционный вопрос, кто это сделал (в американском обиходном языке – whodunnit), все, кто взыскует истины, но при этом находится в зоне поражения западной пропаганды, оказываются под воздействием раскручиваемой версии: мол, русские сами взорвали собственные трубопроводы.



Так, Матеуш Моравецкий указал на то, что взрывы на всех нитках "Северного потока" совпали с запуском поставок норвежского газа в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe, и добавил, никак это не объясняя: "…это, вероятно, сигнал со стороны России".



В привычной безапелляционной манере Bloomberg обличает Москву: "Nord Stream – последняя жертва путинской мелочности? Проиграв на Украине, русский диктатор в исступлении устраивает погромы у себя дома и за границей".



Самым изобретательным оказалось германское издание Bild, утверждающее: "Путин приказал заминировать "Северный поток" еще при строительстве".



Версия, что унтер-офицерская вдова "сам себя высекла", поражает отсутствием логики, что компенсируется, видимо, ее постоянным тиражированием по методу Черчилля: тот делал на полях своих рукописных речей пометки перед выступлением в парламенте: "Довод слаб, повысить голос".



Тем не менее пропагандистский прием оказывается провальным, когда дело касается думающих людей. Например, Такер Карлсон, язвительный обозреватель телеканала Fox News, бичующий неолибералов в США, выстраивает понятную логику. "Зачем русским выводить из строя источник своего экономического влияния на Европу? Я имею в виду, может быть, они и сделали это, но трудно понять, почему, учитывая, что, если они захотят перекрыть газ в Европу, у них есть возможности сделать это, не уничтожая свою собственность".



Американский журналист Род Дреер пошел еще дальше, указав перстом на устроителей теракта: "Если бы мне пришлось спорить на деньги, то я поставил бы на то, что это были мы".



Vox socialis retiaculum (глас соцсетей)



Отклики американцев на читательском форуме после прочтения материалов онлайн изданий NaturalNews.com и Eugyppius.com по поводу подрыва двух панъевропейских трубопроводов имеет смысл привести как есть.



Сумасшедший Подгузник Джо: "Мы все знаем, что это сделали не русские" (Demented Diaper Joe: We all know it was not the Russian's).



Том: "Зачем России физически наносить ущерб своему трубопроводу, когда они могут включать/выключать его по своему желанию со своей стороны?" (Tom: Why would Russia physically harm their pipeline when they can turn it on/off at will on their end?).



Val2603: "Вы принимаете нас за скот, неспособный мыслить? Если Россия имеет право как владелец газа отключать или включать газ по своему газопроводу, почему она должна саботировать этот газопровод?" (Val2603: Do you take us for cattle, unable to think? If Russia has the right, as the owner of gas, to turn off or turn on gas on its gas pipeline, why should it sabotage this gas pipeline? You are, really, off your trolley).



Танвир Хафиз: "Спросите себя: кто выигрывает, а кто проигрывает? США выигрывают, Россия проигрывает и Европа проигрывает. Если это были Морские котики, я потерял к ним всякое уважение" (Tanvir Hafiz: Ask yourself: Who benefits and who loses? USA benefits; Russia loses; and Europe loses. If it was the Navy Seals, I have lost all respect for them).



Андрес Руэда: "Утверждение о том, что русские разбомбили свои собственные трубопроводы, абсурдно и нечестно. Они могли бы просто перекрыть краны, что они уже сделали. США официально заявляют, что хотели уничтожить этот трубопровод. Президент Байден и Виктория Нуланд были очень откровенны. Так или иначе, Германии нельзя позволить покупать дешевый трубопроводный газ у России, потому что это наносит ущерб экономическим интересам США. Это даже не секрет, об этом неоднократно прямо заявлялось. Это было открыто в течение многих лет. А украинцы и поляки (предполагаемые "союзники" США) хотели, чтобы эти трубопроводы исчезли, потому что они потеряли плату за транзит. Глупые жадные дураки, посмотрите, где они сейчас".



В оригинале – Andres Rueda: The allegation that the Russians bombed their own pipelines is absurd, dishonest. They could just turn off the taps, which they had already done. The US is on record saying they wanted that pipeline killed. President Biden and Victoria Nuland were very explicit. One way or another, Germany cannot be allowed to buy cheap pipeline gas from Russia because this is deleterious to US economic interests. This is not even a secret, it was stated explicitly multiple times. It has been out in the open for years. And the Ukrainians and the Poles (purported US "allies") wanted those pipelines gone because they lost out on transit fees. Silly greedy fools, look where they are now.



К этому посту органично подверстывается суждение американского писателя и кинорежиссера Гонсало Лира: разрушение трубопроводов является актом войны Соединенных Штатов против Европы.



В свою очередь, британский социолог Ноа Карл (Noah Carl), автор "теории Северного потока – 2", убежден, что российско-украинский конфликт изначально был напрямую связан с намерением уничтожить возможность России щедро подпитывать газообразным энергоносителем германскую экономику.



Ход его рассуждений заслуживает внимания: "В мире, где Германия и Россия являются друзьями и торговыми партнерами, нет необходимости в военных базах США, нет необходимости в дорогом оружии и ракетных системах американского производства и нет необходимости в НАТО. Также нет необходимости заключать энергетические сделки в долларах США или накапливать казначейские облигации США для балансирования счетов. Транзакции между деловыми партнерами могут осуществляться в их собственных валютах, что неизбежно приведет к резкому снижению стоимости доллара и резкому изменению экономической мощи".



В оригинале: In a world where Germany and Russia are friends and trading partners, there is no need for U.S. military bases, no need for expensive U.S.-made weapons and missile systems, and no need for NATO. There’s also no need to transact energy deals in U.S. Dollars or to stockpile U.S. Treasuries to balance accounts. Transactions between business partners can be conducted in their own currencies which is bound to precipitate a sharp decline in the value of the dollar and a dramatic shift in economic power.



JNS: "Совпадение, что Италия избрала правое правительство в то же время, когда был взорван трубопровод, или через две недели после того, как Швеция избрала правое правительство. Те, кто в Брюсселе и Вашингтоне, прекрасно знают, что ситуация поворачивается против них, и им пришлось предпринять отчаянные действия, чтобы исключить возможность выхода отдельных стран из-под тирании ЕС!" (JNS: Coincidence that Italy elected a right leaning government at the same time the pipeline is blown up, or two weeks after Sweden elected a right leaning government. Those in Brussels and Washington know full well the tide is turning on them and they had to take desperate actions to remove the option of individual nations breaking from the EU's tyranny!)



@@marketcap2864: "Русскоязычные жители Восточной Украины не хотят подвергаться систематическим преследованиям и страдать от геноцида и готовы умереть за свою свободу. Это может перерасти в мировую войну. И даже ядерную. Вопрос в следующем: готовы ли вы умереть, чтобы помешать Восточной Украине обрести свободу?"



В оригинале: @@marketcap2864: Eastern Ukrainian Russian speaking people do not want to be systematically persecuted and suffer genocide and are willing to die for their freedom. This can and may escalate into WW. And even nuclear. The question is: are you willing to die to prevent Eastern Ukraine from gaining their freedom?).



Капитан США: "Либералы кричали, что Трамп собирается обрушить экономику и начать третью мировую войну во время выборов 2016 года. Байден сделает это менее чем за два года. "Мы сделали это, ДЖО!" (Captain USA: Libs cried that Trump was going to crash the economy and start WW3 during the 2016 election. Biden is getting it done in less than two years. "We did it JOE!").



Правда всплывет. Глубина небольшая



Приведенные выше мнения англоязычных авторов соцсетей и экспертов – свидетельство того, что вопреки массированной бомбардировке русофобскими стереотипами большинство из них, как оказалось, мыслят самостоятельно.



Трудно вообразить, как они воспримут правду, которая обязательно всплывет – глубина в местах взрывов не запредельная (от 50 до 150 метров). И вдруг выяснится, что блогер, выложивший затем эти факты в сеть, располагал достоверной информацией о сводном докладе в Белый дом и Конгресс США, где американским черным по белому записано: во время взрывов на трубопроводах в районе Борнхольмской впадины проводились учения британских аквалангистов (боевых пловцов) Королевского морского флота?



И что одна секретная лаборатория продала Пентагону 23 августа два новейших подводных робота-манипулятора для работы на глубинах до 150 метров? И что в рапорте израильской Моссад прямым текстом сказано, что силами ЧВК под руководством командования 6-го флота США проведена успешная диверсия на российских объектах энергетической инфраструктуры?..



Возможно, греческий портал Pronews также обладает некими секретными сведениями, когда пишет: "С одной стороны, США окончательно лишили Европу возможности любого примирения с Россией, с другой стороны, именно так американские СПГ-компании выиграют после окончательного разрушения энергомоста с российскими энергопромыслами... Байден использовал подлодку, обладающую особыми возможностями для прослушивания глубоководных кабелей и саботажа".



В любом случае уместным предостережением может послужить умозаключение автора под ником "Обеспокоенный американец": "Теперь, когда война официально вышла за пределы Украины, шансов на мирное разрешение этого конфликта еще меньше. Все еще думаешь, что третья мировая война не может произойти? Она уже здесь" (A concerned American: Now that the war has officially expanded beyond the borders of Ukraine, there is even less of a chance of a peaceful resolution to this conflict. Still think WWIII can't happen? It's here).



Можно и нужно отмести эту алармистскую риторику. Однако переход стран коллективного Запада к диверсионно-террористическим актам означает одно: они переступили еще одну красную черту. И кто знает, с какого момента столкновение цивилизаций начнет развиваться по собственному сценарию, исключая возможность контролировать развитие лавинообразных событий. Источник - фонд стратегической культуры

