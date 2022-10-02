"Крупнейшая сделка": Россия расширяет экономическое сотрудничество с талибами, - Д.Поляков

09:42 03.10.2022

Россия все больше активизируется на афганском направлении. Нынешняя неделя была ознаменована заключением крупнейшей сделки с момента прихода к власти движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) в прошлом году. Теперь Москва получила новый статус - гаранта энергетической и продовольственной безопасности "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов).



Детали сделки

Сообщения о крупном соглашении между Россией и Афганистаном транслировались в информационном поле не первый месяц. Москва постоянно демонстрировала готовность расширять торгово-экономические связи с Кабулом. В качестве сигналов выступали различные символические жесты. Визит афганской делегации на Петербургский международный экономический форум-2022 не стал исключением. Однако конкретика в экономических отношениях была внесена только на этой неделе. Предварительную договоренность относительно поставок топлива и зерна, достигнутую между правительствами Российской Федерации и ИЭА, официально подтвердил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, в рамках соглашения Россия будет ежегодно поставлять Афганистану около 1 млн тонн бензина, такое же количество дизельного топлива и примерно 500 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ). Помимо топливной составляющей, РФ в рамках соглашения будет ежегодно поставлять в страну 2 млн тонн пшеницы.



Ранее о договоренности между сторонами сообщил исполняющий обязанности министра торговли и промышленности ИЭА Хаджи Нуриддин Азизи. Он назвал те же цифры, что и Кабулов. По имеющейся информации, для механизма контрактов предусмотрен пробный период, по истечению которого стороны рассчитывают их продлить. Скорее всего, имеется ввиду, что пробный период продлится до конца марта, когда начнется новый, 1402 год по солнечной хиджре. Товары будут доставляться в Афганистан железнодорожным [до Узбекистана] и автомобильным транспортом. По словам Азизи, Россия согласилась предоставить скидку относительно общемировых цен. Ранее он заявлял, что афганские власти считают приоритетной схему оплаты по бартеру. В случае же невозможности этого сценария, вполне реален вариант с использованием финансовых транзакций. Более того, Азизи лично обсуждал условия контрактов в ходе своего визита в Москву в конце августа. После его отъезда работу продолжили технические комитеты.



Власти ИЭА надеются исправить экономическое положение страны, полагаясь на импорт из России. Талибы рассчитывают привести цены на внутреннем рынке в соответствие с покупательной способностью населения. Забихулла Муджахид, заместитель министра информации и культуры ИЭА, подтвердил, что контракты на поставку в Афганистан российского топлива и зерна подписаны и согласованы из расчета на следующий год. По словам афганского министра, такие факторы, как качество и цена, обусловили выбор именно российской продукции.



Серьезность сделки

Хотя в СМИ и фигурируют сообщения о том, что движение "Талибан" заключило свою крупнейшую экономическую сделку, в реальности цифры не так уж велики. Во всяком случае, для России. Объявленный миллион тонн нефти существенно не улучшит положение в российском торговом балансе. Для сравнения: в 2021 году Москва поставила Европе около половины всего российского экспорта черного золота - 111,2 млн тонн. В январе 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу составлял 4 млн баррелей в сутки.



С такой оценкой согласен старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников. По его мнению, объявленный объем торговли не следует переоценивать, однако уже с этих показателей можно выстраивать плодотворное сотрудничество с новыми афганскими властями.



"Миллион баррелей нефти - это не очень большой объем, но для начала этого будет достаточно для того, чтобы завязать торгово-экономические отношения с Афганистаном на перспективу",

- сказал эксперт.

Сам принцип бартерной сделки также вызывает много вопросов, особенно интересует, что правительство ИЭА собирается поставлять в обмен на российский импорт? По мнению Сотникова, помимо традиционных товаров афганского экспорта, а это в основном продукты сельского хозяйства - изюм, миндаль и мех ягнят, Афганистан может предложить российским компаниям участие в разработке месторождений редкоземельных металлов, в частности, лития. Предложение о бартере возникло в связи с тем, что Афганистан переживает экономический кризис, и таким образом страна будет экономить очень необходимую ей валюту, поскольку афганские активы до сих пор заморожены в западных банках, а у Москвы сложились конструктивные невраждебные отношения с правительством талибов.



"С началом такой бартерной торговли Афганистан будет заинтересован в инвестициях в свою экономику со стороны российских компаний. Можно ожидать, что в будущем Афганистану получится привлечь инвестиции из России, но, наверное, с одним условием: российские компании должны убедиться, что это безопасно, что афганская сторона обеспечит безопасность российским специалистам", - полагает эксперт.

Приоритет политики над экономикой



Рассматривая становление торгово-экономических отношений между Россией и ИЭА, стоит сразу оговориться, что цифры не являются определяющими. В текущем контексте намного важнее, что первой крупнейшую сделку с талибами заключила именно Москва. Поэтому следует правильно расставить акценты. В нынешней ситуации именно корректно выстроенная политика сможет воссоздать благоприятную почву для развития экономических отношений с Кабулом в долгосрочной перспективе.



С такой оценкой ситуации согласен эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов. По его мнению, текущее сотрудничество можно назвать выгодным только политически.



"Если Россия пойдет на это, это будет политический жест. Это тот случай, когда страна будет нести экономические убытки с расчетом на некую перспективу в будущем",

- сказал он.

По мнению эксперта, в Афганистане невелика номенклатура товаров, которая может быть поставлена взамен российской.



"Это аграрная страна, уровень экономики там очень низкий. Для меня загадка, что могут поставлять, - возможно, ковры или зерно. Сделка может быть одобрена, исходя из того, что это позволит нам лучше выстроить отношения с новой фактической властью Афганистана. Россия может попросить сделать разведку каких-то месторождений полезных ископаемых",

- предположил Сулейманов.

С текущим приоритетом политики над экономикой в отношениях между Москвой и Кабулом согласен директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Эксперт считает, что сделку необходимо рассматривать больше в политической плоскости, нежели экономической. И со стороны России, и со стороны Афганистана это продиктовано установленным режимом санкций и изоляции. По его словам, Кабул вряд ли сможет осуществлять внушительные закупки ГСМ, поскольку потребность в них резко снизилась - особенно после ухода иностранных войск.



"Также серьезно ухудшилось социально-экономическое положение: в крупных городах страны количество автомобилей снизилось в значительной степени. Существуют и логистические трудности. Поэтому Афганистан с экономической точки зрения для российского нефтегазового сектора не станет большим рынком",

- констатирует Нессар.

В текущих условиях санкционного давления России следует развивать связи со всеми странами мирового большинства, невзирая на существующие в них правительства. Такую же позицию открыто декларируют в российском внешнеполитическом ведомстве.



"Талибы, как к ним ни относиться, - это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач", - заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Таким образом, малый размер афганского рынка не столько имеет значение, сколько выстраивание плодотворных контактов с правительством ИЭА, что сулит значительные выгоды для России в долгосрочной перспективе.



Дмитрий Поляков

2 окт. 22