Стратегия Вашингтона после Московской речи Путина, - Р.Ищенко

11:24 03.10.2022

ИЩЕНКО Ростислав



02.10.2022

Стратегия Вашингтона после Московской речи Путина |

Выступление президента России по случаю очередного увеличения числа субъектов Российской Федерации уже назвали "Второй Мюнхенской речью". При всей внешней схожести, отличия двух эпохальных выступлений грандиозны.



Во-первых, Мюнхенская речь предупреждала, что мир под воздействием Запада изменится и Запад пожалеет о том, как он его изменил, а Московская констатирует, что мир изменился и в общих чертах определят цели и задачи России в этом изменившемся мире.



Во-вторых, выступая в Мюнхене, Путин обращался прежде всего к Западу, используя для этого западную площадку. Это было предложение о сотрудничестве, делавшееся встающей на ноги Россией, даже не оспаривавшей западную гегемонию, а всего лишь настаивающую на соблюдении выработанных в ХХ веке правил игры, требовавших в известных пределах уважать суверенитет каждого государства, независимо от его геополитического статуса.



Из Москвы Путин обращается к народам России и всего мира. Из своей столицы в ходе промежуточного военно-политического триумфа говорит лидер России, вернувшей себе сверхдержавный статус.



Он объясняет, что Россия использует в актуальной политике право силы только потому, что силу права (международное право) Запад уничтожил, имея в виду, используя свое преимущество, уничтожить вначале Россию, а затем и другие растущие экономики, обрастающие соответствующими своему весу политическими амбициями.



Целью России является строительство нового мирового порядка, который бы вновь обеспечил мирное решение споров на основе переговоров и компромисса.



Но для этого необходимо либо принудить Запад к конструктивным переговорам, которые в данное время он вести не хочет и не готов, либо резко ограничить глобальное финансово-экономическое и военно-политической влияние Запада, минимизировав его влияние на систему международных отношений, которая будет создана Россией и другими заинтересованными странами. То есть в любом случае Запад должен признать свое поражение в текущей конфронтации.



Констатация всегда бескомпромиссна. Ведь она ведет речь об уже известном прошлом (об известном варианте истории). Потому речь Путина и привела в восторг широкие народные массы. Народ любит однозначность, в то время как направленная в будущее политическая риторика всегда неоднозначна. Ведь будущее нам неизвестно, там возможны варианты.



Это не значит, что Россия закрывает дверь для переговоров. Нет, Москва, как и раньше, открыта к компромиссу. Просто Запад должен осознать, что его геополитическое положение резко ухудшилось, влияние на глобальные процессы упало, время диктата и односторонних уступок прошло.



Запад явно оказался не готов к словам и действиям российского лидера. С одной стороны, его ответ был предельно конкретен: взрыв на газопроводе показал, что США собираются воевать дальше. Но непонятно, как долго и за что они собираются сражаться. Можно ведь биться за победу, а можно за более-менее благополучные условия послевоенного мира для себя (за ничью).



Широко распиаренное заявление Зеленского с просьбой о срочном принятии Украины в НАТО могло бы стать громким ответом, если бы НАТО, пусть и отказав Киеву в приеме, ответило бы четкой программой расширенной военной и финансовой помощи, подтвердив свое ранее заявленное намерение обеспечить победу над Россией на поле боя.



Но натовский ответ был предельно эклектичен. Канада, в которой украинская диаспора играет несопоставимо большую с ее численностью и интеллектуальным потенциалом политическую роль, естественно оказалась "за". Обычно предельно агрессивный Столтенберг в этот раз сумел лишь промямлить, что решение принимают все 30 стран - членов альянса.



Особенно отличились США. Байден сходу сказал, что он не против. Но Белый дом отметил, что принимать Украину пока рано.



Мы, конечно, знаем, что не "солнечный дедушка" управляет Белым домом, а аппарат Белого дома в наибольшей степени обеспокоен своевременной заменой батареек в чучеле, имитирующем президента США. Но за почти два года работы нынешней администрации можно было бы отработать протокол остановки самопроизвольного словоизвержения первой куклы страны.



А тут еще Трамп подлил масла в огонь, спросив, не желает ли администрация назначить его модератором (посредником) на переговорах между Россией и Украиной. Эрдоган с Макроном, мол, не справились, а у Дональда огромный дипломатический опыт, он с самим Ким Чен Ыном встречался. Да и Путин вызывает у него симпатию, что немаловажно для налаживания личного контакта и создания на переговорах атмосферы доверия.



Кстати, Зеленский предшественнику Байдена не нравится, так что, если предложение Трампа будет принято, у киевского режима настанут тяжелые информационные времена. Старина Дональд любит пиариться за счет амбициозных ничтожеств.



Итак, что же осталось в арсенале США? Что они могут противопоставить России, раз к конструктивным переговорам пока явно не готовы?



Судя по всему, американцы исчерпали запас домашних заготовок. История с газопроводами была последней. Осталось лишь умножать санкции, постепенно доводя их количество с 23 тысяч до 150 миллионов. Можно против каждого гражданина России персональные санкции ввести. Тем более, что Запад уже частично приступил к этому - некоторые страны полностью закрывают въезд для россиян.



Можно попытаться увеличить количество наемников, воюющих за украинский режим. Но это будет тяжело сделать. Из-под Харькова сообщают, что наемники составили большинство в передовых отрядах наступавших в последние недели на этом направлении украинских сил. В МО РФ оценили их численность ориентировочно в 10 тысяч человек. Это много.



В то же время, по утверждениям Киева, его армия (только армия, не считая другие силовые структуры) насчитывает до 700 тысяч человек. Из них на фронте постоянно находится от 300 до 400 тысяч.



Понятно, что никакие наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев.



Они могут использоваться как ударная сила на направлении главного удара, но если украинская армия не сможет удержать фронт, то наемникам останется только спасать себя.



Украинское направление явно не является для западных наемников особо популярным. В США объявления о наборе наемников на Украину предлагают зарплату в два-три раза большую по сравнению с иными (спокойными) направлениями (до двух тысяч долларов в день + премиальные). Как мы знаем, стоимость рабочей силы, как и любого другого товара, растет, когда ее не хватает.



Известно, что Польша постепенно инфильтрует на Западную Украину своих военнослужащих, которые надевают там украинскую военную форму и заменяют украинцев в тыловых гарнизонах и на границе с Белоруссией, позволяя Киеву перебрасывать кадровые части с Западной Украины на фронт.



Характерно, однако, что за пределы Галиции поляки пока не выходят и предпочитают жаться к границам (в основном к своей). К тому же, пока их там нет официально, стреляем и попадаем мы формально по украинским военнослужащим.



Чтобы начался конфликт с Польшей, Варшаве необходимо формально признать нахождение на Западной Украине своих войск. То есть объявить себя стороной конфликта, действующей по собственной инициативе, помимо НАТО.



Можем констатировать, что США пока планируют продолжать политику войны с Россией на истощение, в которой будет использован ресурс Украины и Европы.



Попытка максимально увеличить количество наемников частично увенчалась успехом (для харьковского наступления удалось собрать достаточно многочисленную орду), но возможность поддерживать их численность на достигнутом уровне сомнительна, ибо наемники идут на войну зарабатывать, а не умирать. На Украине, конечно, хорошо платят, но лучше ведь вернуться с меньшими деньгами откуда-нибудь из Африки, чем вообще не вернуться.



Таким образом, способность США дальше реализовывать стратегию борьбы на истощение напрямую зависит от способности Киева поддерживать достигнутую численность ВСУ за счет перманентной мобилизации, а также от способности украинских войск (качество которых по объективным причинам ухудшается) дальше держать протяженный фронт.