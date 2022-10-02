Жена Зеленского спустила на воду в Турции первый корвет для ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа"

13:59 03.10.2022

Первый корвет для Военно-морских сил Украины, который получил название "Гетман Иван Мазепа", был спущен на воду в Турции, где идет его строительство. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, принявшая участие в церемонии спуска корабля на воду.



"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце", - написала жена украинского лидера в телеграм-канале.



По словам Зеленской, противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины. Имя для корабля избрал президент Незалежной Владимир Зеленский еще в 2021 году, когда начиналось строительство.



В июле 2021 года Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд ВСУ. На 2021 год Киев предусмотрел для финансирования проекта 3,8 млрд гривен ($140,7 млн). Строительство корвета идет в Стамбуле с 28 апреля 2021 года. Согласно планам, корвет "Гетман Иван Мазепа" будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. В Киеве полагают, что он будет принят в состав ВМС Украины в 2024 году.



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