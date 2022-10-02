Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане

14:02 03.10.2022

V Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане. Об этом сообщает Минкультуры.



Эстафету игр кочевников передал министр культуры и спорта Турции Мехмет Муххарем Касапоглу своему коллеге из Казахстана Даурену Абаеву.



Напомним, в этом году ВИК прошли в городе Изнике Турции.