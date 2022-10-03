 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хуситы хотят лишить Эр-Рияд и Абу-Даби точки финансовой опоры, - Игорь Субботин
19:16 03.10.2022

03.10.2022

Возобновление войны в Йемене угрожает саудовскому и эмиратскому нефтепрому
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

На одном из месторождений, которые разрабатывает Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. На нее приходится около 12% мировых запасов нефти и 14% экспорта.
Повстанцы-хуситы призвали энергетические компании покинуть Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы избежать ракетных ударов. Соответствующее заявление руководство движения "Ансар Аллах" сделало на фоне прекращения перемирия в Йемене, действовавшего почти полгода. Атаки на нефтяную промышленность соседних стран мятежники практиковали не один раз. Международные экспертные группы полагают, что завершение нынешней паузы в боевых действиях может привести к тому, что конфликт приобретет еще более радикальную форму.
О том, что у энергетических компаний, работающих в Саудовской Аравии и ОАЭ, есть время, чтобы уйти, заявил официальный представитель хуситов, бригадный генерал Яхья Саари. Из его распространенных в соцсетях высказываний следует, что йеменские повстанцы будут совершать трансграничные нападения до тех пор, пока продолжается "американо-саудовская агрессия". "Предупрежден – значит вооружен", – подчеркнул Саари. По его словам, вовлеченные в военную кампанию на территории Йемена игроки не дают местному населению распоряжаться природными богатствами. Однако "Ансар Аллах" располагает возможностью лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их ресурсов, если две страны будут настаивать на продолжении вооруженного конфликта.

С таким же заявлением выступил Высший политический совет хуситов, который предупредил о готовности наносить удары по гражданской инфраструктуре аравийских государств. "Йеменские вооруженные силы (имеется в виду военное крыло группировки "Ансар Аллах". – "НГ") держат под прицелом аэропорты, порты и нефтяные компании стран-агрессоров", – отмечается в заявлении совета. Появление таких предупреждений совпало с завершением установленного под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и ООН перемирия, которое работало около шести месяцев. Несмотря на то что его параметры были согласованы на переговорах без участия хуситов, повстанцы декларативно одобрили инициативу.

Тем не менее в течение последних месяцев члены "Ансар Аллаха" и представители йеменского центрального правительства, обладающего поддержкой Эр-Рияда, обменивались громкими взаимными обвинениями в несоблюдении режима тишины, что наталкивало на мысль о хрупкости дипломатической инициативы. Одну из проблем создавала безапелляционная готовность мятежников сохранять военную осаду третьего по величине города страны – Таиз – и других стратегически важных районов. Впрочем, по подсчетам международных гуманитарных организаций, затишье принесло свои плоды: оно помогло сократить человеческие потери на 60% и нарастить импорт топлива в удерживаемые хуситами районы.

Гуманитарную передышку, которое обеспечило перемирие, местные жители оценивают высоко. Как отмечают в своем отчете эксперты Международной кризисной группы (ICG), если мятежники вернутся к боевым действиям, им нужно предоставить населению в контролируемых районах такие экономические выгоды, которые оправдают новые лишения военного времени. По этим оценкам, передышка в боевых действиях помогла увеличить топливные поставки, что смягчило дефицит на бензозаправках, однако рост цен на глобальном рынке энергоносителей сделал топливо, продукты питания и другие товары первой необходимости очень дорогими. Поэтому членам "Ансар Аллаха" нужно подумать о том, что они могут предложить взамен, подчеркивают эксперты.

Конечно, повстанцы вряд ли в ближайшее время потерпят поражение на поле боя, отмечают в ICG, однако они рискуют столкнуться с сильным общественным давлением на удерживаемой земле. По оценкам Международной кризисной группы, срыв перемирия имеет потенциал вернуть вооруженный конфликт на прежний и даже гораздо больший уровень интенсивности. "Перспективы урегулирования путем переговоров станут еще более отдаленными", – прогнозируется в докладе международных экспертов. По словам его авторов, офис спецпосланника ООН по Йемену застрял "в цикле, в котором он тратит энергию на решение отдельных вопросов", таких как транспорт и выдача зарплат, а не на более комплексные проблемы урегулирования.

В свою очередь, исследователи вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) отмечают в недавнем докладе по ситуации в Йемене, что серьезное препятствие для более широкого урегулирования создают максималистские цели движения "Ансар Аллаха". Все его действия указывают на неизменную заинтересованность в достижении полного территориального контроля над страной, которая давно поделена на несколько зон влияния и которую вряд ли можно склеить воедино.

"Силы хуситов контролируют важнейшие города на севере, а также порт Ходейда на Красном море, что дает им доступ к стратегическим территориальным и экономическим ресурсам, которыми они не хотят делиться, – пишут эксперты MEI. – Еще одним фундаментальным аспектом войны со стороны хуситов, препятствующим мирному процессу, является их стремление изменить общество с помощью своей строгой идеологии". Мятежники прилагают все усилия, чтобы оставить прочное идеологическое наследие и обеспечить выживание собственной доктрине, если будет достигнуто прочное соглашение о мире. Примирить их радикальные установки с духом справедливого политического урегулирования будет очень сложной задачей в перспективе, резюмируют аналитики.

Источник - НГ
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