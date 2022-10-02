В Киргизии уволены еще 2 министра: транспорта (Осоев) и культуры (Жаманкулов)

21:11 03.10.2022

03 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент разошелся. Уволен еще один министр - глава Минтранса



Эркинбек Осоев освобожден от должности министра транспорта и коммуникаций. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.



Эркинбек Осоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своей должности он проработал чуть больше года - с августа 2021-го.



Ранее глава государства освободил от должностей министров энергетики Доскула Бекмурзаева и образования и науки Алмазбека Бейшеналиева из-за возбужденных против них уголовных дел. Кроме того, по собственному желанию уволился министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.