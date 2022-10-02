 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии уволены еще 2 министра: транспорта (Осоев) и культуры (Жаманкулов)
21:11 03.10.2022

03 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Президент разошелся. Уволен еще один министр - глава Минтранса

Эркинбек Осоев освобожден от должности министра транспорта и коммуникаций. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Эркинбек Осоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своей должности он проработал чуть больше года - с августа 2021-го.

Ранее глава государства освободил от должностей министров энергетики Доскула Бекмурзаева и образования и науки Алмазбека Бейшеналиева из-за возбужденных против них уголовных дел. Кроме того, по собственному желанию уволился министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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