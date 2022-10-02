В Узбе решились запретить браки между родственниками по боковой линии

21:50 03.10.2022

Планируется запретить брак между родственниками по боковой линии

В Семейный кодекс предлагается включить запрет на заключение брака между близкими родственниками по боковой линии. За второе полугодие 2021 года в стране было зарегистрировано 1210 браков между двоюродными братьями и сестрами.



В Узбекистане предлагается запретить заключение брака между близкими родственниками по боковой линии. Поправку в Семейный кодекс об этом предлагает проект закона, подготовленный Государственным комитетом по делам женщин и семьи.



Родственниками по боковой линии считаются братья и сестры, их дети, братья и сестры отца и матери, их дети, братья и сестры дедушки и бабушки, их дети и так далее.



Сейчас кодекс запрещает заключение брака между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными (удочеренными).



В пояснительной записке в проекту закона со ссылкой на данные органов ЗАГС говорится, что за второе полугодие 2021 года (июль-декабрь) в Узбекистане было зарегистрировано 1210 браков между близкими родственниками - двоюродными братьями и сестрами. В разрезе регионов более половины всех случаев - 58% - пришлось всего на две области - Сурхандарьинскую (343) и Кашкадарьинскую (371). Отмечается, что среди детей в таких браках встречаются дети с врожденными аномалиями в возрасте до 1 года, деформацией и хромосомными нарушениями.



Число детей с инвалидностью, выявляемой в возрасте до 1 года, выросло с 2592 в 2018 году до 3374 в 2020-м, или на 30,1%, врожденными аномалиями (пороками развития) в возрасте до 1 года, деформацией и хромосомными нарушениями - с 1093 в 2018 году до 1292 в 2020 году, или на 18,2%.



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"Это становится причиной усиления негативных демографических тенденций, появлением новых проблем, связанных с социализацией таких детей", - говорится в записке.



Инициаторы поправки отмечают, что она соответствует статье 11 Конвенции о заключении и признании действительности браков (Гаага, 14 марта 1978 года), которая гласит, что государство может отказать в признании действительности брака, если супруги связаны друг с другом кровным родством.



В справке также отмечается, что запрет на заключение брака между близкими родственниками по боковой линии третьей степени имеется в Китае, Японии, США, Великобритании, Швейцарии, Турции, Украине, Ирландии, Южной Корее, Новой Зеландии, Таджикистане и других странах.