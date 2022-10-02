КырМинтранс возглавил совершенно неизвестный мелкий чиновник - сородич президента Тилек Текебаев

23:21 03.10.2022

Тилек Текебаев назначен исполняющим обязанности министра транспорта и коммуникаций. Указ о назначении подписал президент Садыр Жапаров.



В пресс-службе Администрации президента сообщили, что кандидатура Т.Текебаева будет внесена для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.



Сегодня, 3 октября, Эркинбек Осоев был освобожден от должности министра.



Т.Текебаев ранее занимал должность начальника межрегионального управления Госэкотехинспекции по городам Чолпон-Ата, Балыкчы, Иссык-Кульскому и Тонским районам