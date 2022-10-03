Полупредатели или полупатриоты? - Валерий Панов

23:46 03.10.2022 После объявления частичной мобилизации россияне стали массово покидать страну

Валерий Панов

03.10.2022

Полупредатели или полупатриоты?

Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября. И вряд ли можно считать просто совпадением, что, начиная именно с этого дня, россияне стали массово покидать Россию. Глава МВД Казахстана заявил, например, что с 21.09 по 27.09.2022 г. в страну прибыли 98 тыс. граждан России. Им, кстати, там не очень рады. В других странах рассчитывать на радушный прием тоже не приходится. Тем не менее в тот же период (21.09 – 27.09) в страны Евросоюза въехали 66 тыс. россиян, большинство из которых пересекли границу Эстонии и Финляндии. Такие данные приводит европейское пограничное агентство Frontex. Эти сведения подтверждаются и Росстатом. Ссылаясь на него, отнюдь не пылающий любовью к России американский журнал Forbes сообщает: в первом полугодии 2022 г. из России выехали почти 420 тыс. чел., что вдвое больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.



Frontex также подсчитало, что с конца февраля 2022 г. через сухопутные границы в ЕС въехали 1,3 млн россиян. С чем связана эта резко возросшая тяга к западной цивилизации, тоже понятно. Правда, из тех миллиона с лишним граждан России вернулись – 1,27 млн. Куда делись остальные туристы, не сообщается. Видимо, рассосались по немецко-французским городам и весям.



Удивительно, но больше всего туристов с января по июнь из России выехало на Украину (79,6 тыс. чел), в обратном направлении – около 58 тыс. чел. В Таджикистан в первом полугодии 2022-го уехало 58,4 тыс. чел., в Армению – 49 тыс., Киргизию – 43,6 тыс., Казахстан – 40,7 тыс., в Узбекистан – 38,6 тыс.



Как говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, эти данные слабо отражают реальную картину посещений зарубежных стран россиянами, так как в статистику попадают не конечные пункты назначения, а транзитные страны. Да и что им делать, этим скоропостижным туристам, в каких-то казахско-узбекских степях, когда их ждут заграничные Палестины?



Пока реальные масштабы миграции и, главное, ее последствия оценить трудно. Впрочем, сегодня, думается, гораздо интереснее оценить некоторые аспекты этого процесса. Скажем, благодаря ему, в наш лексикон вошло такое понятие, как испуганный патриот (сокращенно испуп, есть же – социопат). Это выражение, точнее – оксюморон, который, в сущности, можно сравнить разве что с толстовским "живым трупом". Он отражает новое явление, рожденное Специальной военной операцией. Когда от либераствующих борцов за гражданское общество и права (их личные) потребовалось доказать свою гражданственность хотя бы на словах, – они вусмерть перепугались и побежали.



Но не за Урал, в Сибирь или, что безопасней всего, за Полярный круг, так сказать, подальше от войны. Они устремились в страны, по большей части недружественные России, которые, как по нынешним разделительным временам, давно следовало бы назвать вражескими. Оказывается, именно там наши испупы чувствуют себя в безопасности, не в родной стране, под защитой своей армии.



Для них там не чужбина, как для большинства народа. Они едут в мир близких им либеральных ценностей. Там они могут с достоинством тратить заработанные в России ну очень большие деньги, предусмотрительно обращенные в шекели, доллары и евро.



Правда, истовых испупов немного. Всех их мы знаем, можно сказать, наперечет. Долгие годы они безнаказанно отравляли наше информпространство ядом русофобии, получая при этом "прикорм" даже из российского госбюджета, наряду с американским госдеповским. Они и сейчас продолжают нам гадить. Но мы же – всепрощальщики и зла не помним, даже если нам крепко наплевали в душу.



Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться в любой момент. Он прав. "С точки зрения нашей Конституции, любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений", – написал сенатор в своем Telegram-канале. И подчеркнул: если такие обстоятельства присутствуют, то заниматься ими должны "компетентные органы" по каждому нарушителю. А это ничего, что Россия практически в войне со всем Западом и именно на Запад бегут наши, извините, туристы или, прошу прощения, бизнесмены? Практически они переходят на сторону врага.



Но, ах – это же не насовсем, они, так сказать, предатели на час. Им уже готовят новые рабочие места в России. Как говорится, либеральная оппозиция в России была, есть и будет есть.



В общем, все будет хорошо, прекрасные маркизы, и с законом вроде как все в согласии, господа либералы. К тому же и цифры подавшихся в заграничный т.н. туризм граждан тоже не пугающие, но меня не покидает ощущение, что в нашей "консерватории" далеко не все в порядке и надо бы что-то в ней да подправить. И здесь начинаются сложности.



Еще в середине июня "Комсомольская правда" сообщила, что, по "официальным данным погранслужбы ФСБ", из России уехали 3,88 млн чел. В дорогу, мол, позвали туризм, бизнес и пр. неотложные дела. При этом говорилось, что "…времена сейчас такие – сложно шаг из страны сделать, чтобы тебя не обвинили в том, что ты "покинул Россию". Вспомните сотни статей про звезд, на которых вылили ушаты критики за "позорное бегство". А они просто позагорали в Турции, Болгарии или на Мальдивах и спокойно вернулись домой".



Действительно, чего в этом плохого? По-простому, по-нашенски, по рабоче-крестьянски, значит, слетали, позагорали то ли на Мальдивах, то ли на Ибице… Короче говоря, в давно обжитых либералами местах и близкими им по духу соотечественниками. Действительно, почему бы этим "простым" смертным не съездить куда-нибудь, разрядиться, сил набраться вместо того, чтобы отправиться на фронт? Что мешает им, скажем, смотаться в Грузию, куда испаты бегут толпами, видимо, тоже загорать? И побежали так дружно, что грузины вынуждены были перекрыть границу из-за наплыва одновременно нескольких десятков тысяч этих самых туристов. Дополнительно к тем, что уже с февраля принимают "солнечные ванны" на берегах Куры или на пляжах Батуми этой, не очень дружеской нам, страны.



И вот прелюбопытное сообщение в воскресенье из тех краев. В Северной Осетии на границе с Грузией опергруппа по призыву вручила более 180 повесток тем гражданам РФ, которые пытались скрыться от призыва на территорию соседнего государства. Можно только представить себе, какие из этих беглецов получатся защитнички. По большому счету, это – не только позор для России, но и свидетельство того, что в нашем обществе далеко не все благополучно. Замечу, что в республике (СО) введен режим повышенной готовности в связи с возможной грузинской агрессией.



Издание Business Media Georgia со ссылкой на данные Национального банка Грузии сообщало, что туристы из России стали лидерами среди всех посетивших Грузию в этом году путешественников, потратив с января по август рекордные 467,9 млн долл.



Россияне, таким образом, на приличную сумму пополнили грузинский бюджет. В общем, "расцветай, под солнцем, Грузия моя…", – как пели в советские времена. Скажу больше, с марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6 400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает показатель прошлого года, заявила по итогам исследования глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность – Грузия Ека Гигаури. По ее словам, всего в Грузии на данный момент зарегистрировано около 13,5 тыс. российских компаний, половина из них появилась в стране после начала событий на Украине. Ранее корреспондент газеты "Взгляд" в Тбилиси со ссылкой на Национальный банк Грузии сообщил, что Россия с большим отрывом лидирует по денежным переводам в Грузию: в первом полугодии 2022 г. перечислено 750 млн долл., что на 306% больше, чем в первом полугодии прошлого года. (Это уже наши доброхоты стараются, так сказать, не сходя с насиженных в российских столицах мест. Почему бы и нет? Украину ведь поддерживают, а в Грузии СВО не проводится…)



Может быть, я неправ и не учитываю родственных или иных чувств, но мне почему-то кажется, что эти деньги были бы не лишними и для бюджета России. Тем более, похоже, грузины не испытывают чувств благодарности к финансирующим их российским испатам. Лидер грузинской оппозиционной партии "Для народа" Анна Долидзе призывала власти страны ввести мораторий для граждан России на покупку недвижимости в Грузии. И выступила за ужесточение визового режима с Российской Федерацией и Республикой Белоруссия. Сообщается также, что только в июне в Грузию въехало более 135 тыс. граждан России, и это на 340% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



И еще один пассаж из той самой июньской "Комсомолки": "… важно не только, сколько выехало, но и сколько вернулось. А таких, по данным Минцифры, оказалось 80% от выехавших после начала спецоперации. Так что за границей осталось не почти 4 млн, а 776 тысяч человек. Да и из них многие вернутся". Блажен, кто верует… Было бы точнее сказать не вернулись, а их, извините, оттуда выставили.



В Европе раскусили хитрости, к которым прибегают наши туристы и прочие деловые люди. Недавно Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза не принимать заявки от граждан России на визы, если те были поданы в третьих странах.



Об этом сообщила Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. Напомним также, что 12 сентября вступило в силу решение Еврокомиссии о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. С 19 сентября ограничения для поездок россиян уже ввели Латвия, Литва, Польша и Эстония. А в ночь с 30 сентября на 1 октября границу для туристов из РФ закрыла Финляндия.



С чего бы, скажете, здесь делаются ссылки на газету трехмесячной давности, когда за прошедшее время произошли очень серьезные изменения как внутри страны, так и за ее пределами? "Комсомолка", хотела она того или нет, но уже тогда подметила характерные аспекты нынешнего российского "туризма". Неделю тому назад в пресс-службе правительства Северной Осетии сообщали, что около 3500 легковых машин ожидают проезда в сторону Грузии на КПП "Верхний Ларс". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции. Но на вопрос "Отчего люди бегут за границу" ответа никто не дает. В условиях идеологического вакуума его и не может быть.



Можно, конечно, сказать, что паникеры, трусы, предатели были и будут в любом обществе, и это правда. Их немного, но скажем честно: общественную атмосферу в стране они могут создать и создают. Особенно – в молодежной среде, среди душ неокрепших, поддающихся чужому мнению. Так, согласно недавнему опросу, больше половины жителей России в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы навсегда уехать из страны. И для государства это – катастрофа!



Вот она, российская антиидеология, в действии! А своей идеологии нет. И какого результата можно было ожидать сегодня после трех десятков лет промывки мозгов россиян объединенной пропагандистской машиной Запада?



Когда в стране, живущей по Конституции, основанной на либеральных ценностях, объявляется мобилизация против режима, который поддерживают государства, являющиеся признанными создателями и охранителями этих ценностей, не надо удивляться весьма нервной реакции части общества на это решение. Ведь у немалого числа граждан, во всяком случае, у тех, кто придерживается либеральных взглядов, не может, очевидно, не возникнуть своего рода когнитивный диссонанс. Либералы не выступают против, они борются за себя, любимых, за свой комфорт, при этом на остальных им наплевать. На Родину – тоже!



С начала специальной военной операции (СВО) на Украине прошло семь месяцев. Результаты этого этапа, к сожалению, оказались неутешительными и болезненными, вскрыли наиболее узкие места, обнажили болевые точки. Вместе с этим СВО дала весьма полезный опыт для политического руководства страны, показала возможности для исправления ошибок. Но сегодня, во время экзистенциального, по сути, противостояния силам, открыто претендующим не только на властную, но и на идейную (посредством продвижения-навязывания "общечеловеческих ценностей") монополию в современном мире, особенно важно понимать, что никакое государство не может существовать, не руководствуясь определенной идеологией. Это – необходимая форма утверждения определенной иерархии ценностей, на базе которой только и возможно существование суверенного государства.



Причем, не все, как выясняется, потеряно. Такой красноречивый факт. Многим россиянам стыдно и даже противно видеть в электронных СМИ тысячи легковых машин, тысячи молодых мужчин на выезде из России в Азербайджан, Казахстан, Грузию... Тем более, нам нужна новая идеология, соответствующая духу времени. К тому же сентябрьский саммит ШОС отчетливо показал, что Россия должна прекратить выбирать между идеологией Запада и Юго-Восточной Азией, точнее – идеологией Китая, и готова идти до конца в строительстве не только многополярного мира, но и справедливого общества, что издавна присуще русскому народу.



На 25 сентября 2022 г., по данным ВЦИОМ, у президента Путина рейтинг доверия составил 80%. Даже по данным Левада-центра*, не особо симпатизирующего России, 82% россиян заявили об одобрении действий главы государства. Соответственно – и российской власти. Время колебаний закончилось. Наступило время решительных действий. Пора очистить мозги россиян от либеральной плесени.



Но сегодня, прежде всего, нам предстоит выработать отношение к тому новому "либеральному пароходу", который увозит сограждан в другие страны. По их собственному желанию увозит. В конечном итоге, наступит такая пора, когда пережившая войну страна обратит пристальное внимание на тех, кто бежал от мобилизации. Кем они будут для нас – полупатриотами, полупредателями или полными предателями? Как к ним отнесется пережившая катарсис Россия? Источник - stoletie.ru

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