"Шахиды" Ирана, флот КНР, армия России: "Треугольник", который заставляет Пентагон беситься, - СП

23:56 03.10.2022

Персы и китайцы поддерживают Москву все крепче

Константин Ольшанский

3.10.22

Иран и Китай - два основных военных партнера России. Тем самым на Донбассе она сражается не только за сохранение Русского мира, но и за укрепление военного альянса с другими державами, ненавидящими американский гегемонизм.



Bloomberg: дешевые и массовые иранские дроны могут переломить ход военных действий на Юге



Иран предоставляет России барражирующие боеприпасы и разведывательные дроны. Точное количество беспилотников неизвестно - однако, по данным американской разведки, их более тысячи.



Атаки "Шахидов" следуют по Одессе почти ежедневно: атакованы были военные объекты в морском порту, здания Южного командования ВСУ, склады боеприпасов в пригородах.



Реакция Украины на появление в небе украинских беспилотников была истеричной: Киев лишил иранского посла Манучехра Моради дипломатической аккредитации.



Украинский президент Владимир Зеленский на закрытой встрече со своим командованием разъяснил, почему так сильно боится иранских дронов: они недороги в сборке, при этом их трудно сбить, так что они беспрепятственно поражают логистические центры и командно-контрольные центры в тылу Украины.



Даже если для достижения боевого эффекта потребуется несколько дронов в группе, они настолько дешевы, что это не имеет значения. Дроны двигаются на сверхмалой высоте. И даже если их сбивать над городом, это может привести к серьезным последствиям для гражданских лиц и зданий.



Только для защиты Одессы от такого незаметного оружия, как "Шахиды", необходима система ПВО стоимостью сотни миллионов долларов. Ведь сбивать дроны, каждый из которых стоит несколько тысяч долларов, пытаются зенитными ракетами, стоимость каждой из которых может достигать сотен тысяч долларов.



Даже американцы не готовы на такие траты.



Трудности для Украины заключаются и в том, что это слишком большая страна. "Шахиды" могут пролететь сотни километров и часами барражировать, прежде чем нацелиться на мишень. Таким образом, украинское командование должно решить, где именно разместить ограниченные запасы средств ПВО, говорит в интервью Bloomberg Джастин Бронк, старший научный сотрудник по военно-воздушным силам и военным технологиям Королевского института объединенных служб.



Использование иранских беспилотников вызывает у экспертов сравнения с противотанковыми системами Javelin на первом этапе спецоперации или ракетными системами HIMARS во второй фазе. Именно это натовское вооружение внесло серьезные корректировки в ход военных действий. Теперь же таким же устрашающим оружием служат иранские дроны.



Иранские БПЛА атакуют военные цели не только в Одессе, но также в Николаевской области. В соцсетях расходятся фото украинских бронетранспортеров и артиллерийских орудий, которые уничтожены "Шахидами".



Беспилотники могут быть использованы для роевой атаки - это позволит уничтожать украинские зенитные батареи и закрепит российское превосходство в воздухе.



На фоне украинского военно-политического конфликта беспрецедентно окрепли отношения России и Китая, цитирует исследовательский отчет вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) издание Voice of America.



Обе страны имеют глубокие военные связи в сфере продажи оружия и совместных военных маневров. Так, в начале сентября Россия провела стратегические учения "Восток-2022", в которых приняли участие представители 15 стран, а Китай был почетным гостем. Другие страны-участницы включали, среди прочего, Беларусь, Индию и Сирию.



В Москве заявили, что в учениях приняли участие 50 тысяч солдат и 5 тысяч единиц военной техники. Китай заявил, что направил 2000 солдат, 300 военных машин, 21 самолет и 3 военных корабля для участия в учениях.



Контр-адмирал Тихоокеанского флота России Валерий Казаков заявил, что "прагматичное взаимодействие ВМФ России и ВМФ Народно-освободительной армии Китая вышло на новый качественный уровень. Это обеспечивает глобальную и региональную стабильность и безопасность".



Китай, в отличие от Ирана, пока не поставляет России вооружения. Зато Россия активно продает оружие Китаю: до середины нулевых годов почти 70% обычных вооружений в НОАК имели российское происхождение. И лишь затем Китай стал уделять больше внимания своему внутреннему производству вооружений, тем самым снизив свою зависимость от России.



Хотя Россия и Китай не подписали никакого формального военного союза, Запад должен опасаться именно неофициальных военно-политических связей между двумя странами, говорится в докладе CSIS. Ведь это дружба против общего врага: сближение Китая и России объясняется еще и тем, что обе страны находятся под гнетом западных санкций.



Напряженность в отношениях между Китаем и Западом возросла после того, как Пекин начал серию учений с боевой стрельбой вокруг Тайваня. НОАК, имеющая небольшой боевой опыт со времен окончания войны во Вьетнаме в 1979 году, может многому научиться у российской армии, которая сражалась в Грузии и Сирии, а сейчас на Украине.



Впрочем, даже у исследователей CSIS нет уверенности, обменивались ли Китай и Россия тайно военными технологиями или разведданными с начала спецоперации на Украине. Хотя крепость дружбы двух стран подсказывает ответ.