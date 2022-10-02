"А где детки чиновников?" - сети об отправке сыновей Кадырова на передовую

00:31 04.10.2022

Виктория Самойлова



Соцсети отреагировали на сообщение Рамзана Кадырова о скорой отправке своих троих сыновей на передовую.



Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что три его несовершеннолетних сына (14, 15 и 16 лет) отправятся в зону специальной военной операции России.



"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - сообщил он в своем телеграм-канале.



Пользователи социальных сетей не замедлили высказать своем мнение по этому поводу. Кто-то полностью поддержал главу Чечни, а кто-то посчитал, что мальчиков, конечно же, нужно с детства воспитывать воинами, но все же на фронт отправлять детей нельзя.



"Не каждый отец решится на такое!" - пишут пользователи, отмечая, что Кадыров "своим примером все показывает".



"Во время Отечественной воевало много детей, и в армии, и на флоте", - напоминает Кирилл Д.



"Если бы вся страна так относилась к воспитанию подрастающего поколения, никто бы на нас не ринулся", - сообщил Юрий И.



"Низкий поклон Рамзану Ахматовичу и воинам за правильное воспитание. Храни вас всех Всевышний!" - написала Валентина Р.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже отметил, что Кадыров вносит большой вклад в проведение специальной военной операции, а жители Чечни действуют в ходе нее "героически и эффективно".



"Нет сомнений, что сыновья Кадырова воспитаны как настоящие воины и мужчины. Но они еще очень молоды, должны учиться и приобретать знания для созидания в мирное время. Сейчас время взрослых мужчин. Они за Родину и детей, родителей, жен и сестер должны уметь постоять", - такое мнение высказала Наталья Т.



"А не рано ли несовершеннолетним-то туда ехать?" - интересуется Элли И.



"Рамзан, не надо! Мы и так тебе верим! Все военные ждут вас в Министерстве обороны! Только вы можете что-то поменять в лучшую сторону! С Уважением, капитан ВС РФ", - пишет Сергей.



"Дети!!! Зачем там дети?! Рамзан Ахматович. У нас же есть армия взрослых. У детей должно быть детство", - пишет Юлия П., и ей возражает Семен Р.: "Правильно делает. Растит не неженок, а настоящих мужчин".



"А что, кроме несовершеннолетних мальчишек, которым учиться надо, некому больше Родину защищать? То, что они уже готовы воевать, хорошо, но на передовую им еще рановато", - пишет Раиса Щ.



Пользователи соцсетей также напоминают о том, что вся политика России в последние 30 лет была направлена на слияние с Западом, в котором усиленно продвигают нетрадиционные отношения между полами, поэтому и в России стали популярны среди молодежи скандальные личности неопределенного пола, а также соответствующий стиль поведения.



"Нашим детям с детства "вливали в уши" западную идеологию, делая из мальчиков инфантилов, а из девочек - "харизматичных стерв". Детей воспитывали в ключе самоудовлетворения, эгоизма и необузданного потребительства. При этом слово "патриотизм" стало почти ругательным. Нужно срочно менять политику государства, убрать с экранов милохиных, киркоровых и им подобных. Иначе ни к чему хорошему для России это не приведет", - пишет Ксения Х.



"Нашей молодежи видео только снимать разрешают да пятую точку бабам на камеру крутить. Пора вводить начальную военную подготовку и строить учебные городки по тактике", - отмечает Артем Т.



"Согласна с Кадыровым, мальчиков нужно с детства учить военному искусству, делать из них мужчин. Но нужна соответствующая политика государства. Сейчас же мы видим прямо противоположное: все направлено на то, чтобы погасить мужественность у мужчин с самых ранних лет. Поэтому-то сейчас на границе России наблюдаются очереди из желающих уехать за рубеж молодых людей. Что посеяли, то и пожали", - пишет Анастасия М.



"Я думаю, в старших классах школы допризывная молодежь должна проходить практику в воинских частях", - сообщил Юрий Ю.



"Надо с детства воспитывать воинов. А пока в приоритете интернет и дурман. Вот такая у нас политика государства", - пишет Лариса М.



"Нужно регулярную армию формировать, как при Советском Союзе. А то думали, что одними контрактниками можно защитить Отечество. Не получилось, как видно. Но будет ли этот урок принят во внимание руководством страны?" - задает вопрос Иван П., и с ним соглашается Раиса Р.: "Раньше даже в деревенских школах обучали военному искусству. Когда я сама училась в средних классах, ходила в стрелковый кружок. Там нас учили стрелять из винтовки, учили разбирать, собирать автомат Калашникова, даже в тире пробовали стрелять из него. Проводили зимой биатлоны со стрельбой, весной - различные военные состязания. Нынешние дети, кроме телефона, ничего не держали в руке".



"Мы бы тоже учили детей обращаться с оружием и уметь его применить. Но есть одно "но", все обучения стоят немалых денег, к сожалению. А пацанам это действительно интересно и в жизни пригодится", - сообщила Татьяна Д., мать двух сыновей и двух дочерей.



Некоторые пользователи задают вопрос: "А где детки чиновников и олигархов?"



"А где детки разных абрамовичей?! Почему не в Армии России?!" - пишет Алексей Н.



"Что-то не слышно о детях тех, кто десятилетиями получал деньги из госбюджета и неплохо пристроился за народный счет. Где все эти получатели государственных зарплат, грантов, премий? Будут ли сделаны соответствующие выводы и приняты решения по этому поводу?" - интересуется Павел Г.



В комментариях пользователи желают всем нашим воинам мужества, здоровья и победы.



"Храни вас Бог, возвращайтесь живыми с победой", - пишут пользователи.



Между тем из Чечни на защиту Донбасса отправлено очередное подразделение обученных бойцов.



"Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.