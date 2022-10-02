 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.10.2022
00:52  Почему за расшифровку ДНК древних людей дали Нобелевку
00:47  Ранние контакты русских и казахов: первый век общей истории
00:44  ЕАЭС и ШОС утвердили восемь транспортных коридоров
00:41  Выбран окончательный маршрут строительства дороги Алматы - Иссык-Куль
00:37  Шавкат Мирзиеев с супругой прибыли в Будапешт
00:31  "А где детки чиновников?" - сети об отправке сыновей Кадырова на передовую
Понедельник, 03.10.2022
23:56  "Шахиды" Ирана, флот КНР, армия России: "Треугольник", который заставляет Пентагон беситься, - СП

23:46  Полупредатели или полупатриоты? - Валерий Панов
23:26  КырМинобраз возглавил Улан Мамбетакунов, несколько ранее "приватизировавший" себе под самострой часть парка Фучика
23:21  КырМинтранс возглавил совершенно неизвестный мелкий чиновник - сородич президента Тилек Текебаев
21:50  В Узбе решились запретить браки между родственниками по боковой линии
21:33  В кресло главы КырМинкульта спустя 8 лет вернули режиссера Максутова
21:11  В Киргизии уволены еще 2 министра: транспорта (Осоев) и культуры (Жаманкулов)
19:16  Хуситы хотят лишить Эр-Рияд и Абу-Даби точки финансовой опоры, - Игорь Субботин
19:08  Сыновей кандидата в президентыKZ Жигули Дайрабаева судят по делу о коррупции в Таразе
14:02  Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане
13:59  Жена Зеленского спустила на воду в Турции первый корвет ВМС Украины. "Гетман Мазепа" поплыл...
11:24  Стратегия Вашингтона после Московской речи Путина, - Р.Ищенко
11:16  Отнюдь не бездонная "кубышка": насколько стабилен Национальный фонд Казахстана? - Е.Косенко
09:42  "Крупнейшая сделка": Россия расширяет экономическое сотрудничество с талибами, - Д.Поляков
09:28  Девушка написала в Twitter негативный пост о кыргызах и получила год колонии
09:04  "Мы это сделали, Джо!". Разрушение трубопроводов – акт войны Соединенных Штатов против Европы, - В.Михеев
08:56  Посольство России в Таджикистане призвало не верить фейкам о мобилизации мигрантов
08:31  Зима приближается, и Европа шагает с обрыва в пропасть: Foreign Policy
08:19  Кандидатом в КазПрезы от профсоюзов стал г-н Кажыкен
08:12  Первый офицер-трансгендер армии США майор Анна Габриэлян арестовано как "русская шпион" (не юмор!)
07:50  Четыре страны в мире, которые решили главную задачу выживания но и у них больше нет дешевого сырья, - М.Хазин
07:48  После ХХ Съезда – больше социализма. Компартия Китая никогда не забывает о своей основополагающей миссии
07:25  Число жертв при взрыве училища в Кабуле выросло до 35. Пострадали - хазарейцы
01:08  Старшая дочь Мирзиеева разместила семейные фото в ходе визита в Самарканд
00:24  Был бы Байден, а повод найдется. Республиканцы обсуждают планы запуска импичмента президента США, - Е.Мур
00:21  Кавардак заказывали. Джорджа Мелони – кто она? - В.Бурт
00:20  На газовом рынке началась игра без правил, - Михаил Сергеев
00:18  США теряют военное превосходство над Китаем. В схватке за Тайвань победителей не будет, - Владимир Скосырев
00:16  Турция собирает бывшие советские республики в новый союз, - Виктория Панфилова
00:04  В Китае начался отбор в четвертый отряд тайконавтов
Воскресенье, 02.10.2022
18:39  Foreign Policy: Зима приближается. Европа шагает в пропасть
18:38  Турции трудно дается истребитель пятого поколения
18:34  Байден обещал ударить - и ударил..., но не по России, а по Европе, - Мелих Алтынок
18:33  В Монголии будут выдавать вид на жительство всем гражданам РФ
18:31  Когда слабовики вместо силовиков, значит проблема с "умновиками"
18:29  Примадонна из Грязей. Алла Пугачева продает свой подмосковный особняк за 1 лярд рублей
18:26  Трасс обрушила экономику Британии. Фунт рухнул в яму, - А.Аппельберг
18:25  16 спецслужб США кошмарят мировое сообщество
18:22  Сборная Казахстана по кокпару стала чемпионом IV Всемирных игр кочевников
18:00  На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек
14:57  Эмир Кувейта ас-Сабах уволили премьер-министра ас-Сабаха
14:28  70 лет – таджикскому журналисту, солдату невидимого фронта и дипломату Абдусалому Умарову
13:54  Казахстан. Поп-исполнителя "хулигана" Торегали отпустят из СИЗО под залог в 10 миллионов тенге
13:09  "Знает, как драпать": Теневым Генштабом ВСУ будет управлять генерал США, командовавший бегством из Афганистана
13:05  Туркменские хякимы рекомендуют дехканам отпугивать птиц палками
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"А где детки чиновников?" - сети об отправке сыновей Кадырова на передовую
00:31 04.10.2022

Виктория Самойлова

Соцсети отреагировали на сообщение Рамзана Кадырова о скорой отправке своих троих сыновей на передовую.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что три его несовершеннолетних сына (14, 15 и 16 лет) отправятся в зону специальной военной операции России.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Пользователи социальных сетей не замедлили высказать своем мнение по этому поводу. Кто-то полностью поддержал главу Чечни, а кто-то посчитал, что мальчиков, конечно же, нужно с детства воспитывать воинами, но все же на фронт отправлять детей нельзя.

"Не каждый отец решится на такое!" - пишут пользователи, отмечая, что Кадыров "своим примером все показывает".

"Во время Отечественной воевало много детей, и в армии, и на флоте", - напоминает Кирилл Д.

"Если бы вся страна так относилась к воспитанию подрастающего поколения, никто бы на нас не ринулся", - сообщил Юрий И.

"Низкий поклон Рамзану Ахматовичу и воинам за правильное воспитание. Храни вас всех Всевышний!" - написала Валентина Р.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже отметил, что Кадыров вносит большой вклад в проведение специальной военной операции, а жители Чечни действуют в ходе нее "героически и эффективно".

"Нет сомнений, что сыновья Кадырова воспитаны как настоящие воины и мужчины. Но они еще очень молоды, должны учиться и приобретать знания для созидания в мирное время. Сейчас время взрослых мужчин. Они за Родину и детей, родителей, жен и сестер должны уметь постоять", - такое мнение высказала Наталья Т.

"А не рано ли несовершеннолетним-то туда ехать?" - интересуется Элли И.

"Рамзан, не надо! Мы и так тебе верим! Все военные ждут вас в Министерстве обороны! Только вы можете что-то поменять в лучшую сторону! С Уважением, капитан ВС РФ", - пишет Сергей.

"Дети!!! Зачем там дети?! Рамзан Ахматович. У нас же есть армия взрослых. У детей должно быть детство", - пишет Юлия П., и ей возражает Семен Р.: "Правильно делает. Растит не неженок, а настоящих мужчин".

"А что, кроме несовершеннолетних мальчишек, которым учиться надо, некому больше Родину защищать? То, что они уже готовы воевать, хорошо, но на передовую им еще рановато", - пишет Раиса Щ.

Пользователи соцсетей также напоминают о том, что вся политика России в последние 30 лет была направлена на слияние с Западом, в котором усиленно продвигают нетрадиционные отношения между полами, поэтому и в России стали популярны среди молодежи скандальные личности неопределенного пола, а также соответствующий стиль поведения.

"Нашим детям с детства "вливали в уши" западную идеологию, делая из мальчиков инфантилов, а из девочек - "харизматичных стерв". Детей воспитывали в ключе самоудовлетворения, эгоизма и необузданного потребительства. При этом слово "патриотизм" стало почти ругательным. Нужно срочно менять политику государства, убрать с экранов милохиных, киркоровых и им подобных. Иначе ни к чему хорошему для России это не приведет", - пишет Ксения Х.

"Нашей молодежи видео только снимать разрешают да пятую точку бабам на камеру крутить. Пора вводить начальную военную подготовку и строить учебные городки по тактике", - отмечает Артем Т.

"Согласна с Кадыровым, мальчиков нужно с детства учить военному искусству, делать из них мужчин. Но нужна соответствующая политика государства. Сейчас же мы видим прямо противоположное: все направлено на то, чтобы погасить мужественность у мужчин с самых ранних лет. Поэтому-то сейчас на границе России наблюдаются очереди из желающих уехать за рубеж молодых людей. Что посеяли, то и пожали", - пишет Анастасия М.

"Я думаю, в старших классах школы допризывная молодежь должна проходить практику в воинских частях", - сообщил Юрий Ю.

"Надо с детства воспитывать воинов. А пока в приоритете интернет и дурман. Вот такая у нас политика государства", - пишет Лариса М.

"Нужно регулярную армию формировать, как при Советском Союзе. А то думали, что одними контрактниками можно защитить Отечество. Не получилось, как видно. Но будет ли этот урок принят во внимание руководством страны?" - задает вопрос Иван П., и с ним соглашается Раиса Р.: "Раньше даже в деревенских школах обучали военному искусству. Когда я сама училась в средних классах, ходила в стрелковый кружок. Там нас учили стрелять из винтовки, учили разбирать, собирать автомат Калашникова, даже в тире пробовали стрелять из него. Проводили зимой биатлоны со стрельбой, весной - различные военные состязания. Нынешние дети, кроме телефона, ничего не держали в руке".

"Мы бы тоже учили детей обращаться с оружием и уметь его применить. Но есть одно "но", все обучения стоят немалых денег, к сожалению. А пацанам это действительно интересно и в жизни пригодится", - сообщила Татьяна Д., мать двух сыновей и двух дочерей.

Некоторые пользователи задают вопрос: "А где детки чиновников и олигархов?"

"А где детки разных абрамовичей?! Почему не в Армии России?!" - пишет Алексей Н.

"Что-то не слышно о детях тех, кто десятилетиями получал деньги из госбюджета и неплохо пристроился за народный счет. Где все эти получатели государственных зарплат, грантов, премий? Будут ли сделаны соответствующие выводы и приняты решения по этому поводу?" - интересуется Павел Г.

В комментариях пользователи желают всем нашим воинам мужества, здоровья и победы.

"Храни вас Бог, возвращайтесь живыми с победой", - пишут пользователи.

Между тем из Чечни на защиту Донбасса отправлено очередное подразделение обученных бойцов.

"Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664832660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2022 года №1027
- Маулен Ашимбаев: В Казахстане всегда будут особо почитать наследие Ахмета Байтурсынулы
- Ерлан Кошанов принял участие в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в Турции
- Алихан Смаилов: Перед "Kazakh Invest" стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана
- О старте выборной кампании
- Меры по усилению профилактики семейно-бытового насилия рассмотрели в Правительстве
- Актуальные проблемы развития Атырауской области рассмотрены в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев поднял ряд вопросов по защите бизнеса на заседании в Генеральной прокуратуре
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  