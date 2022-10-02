Шавкат Мирзиеев с супругой прибыли в Будапешт

00:37 04.10.2022

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев с супругой 3 октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.



В международном аэропорту имени Ференца Листа к встрече главы нашего государства были подняты государственные флаги Узбекистана и Венгрии, выстроен почетный караул.



Лидера нашей страны встречали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.



Основные мероприятия саммита намечены на завтра, 4 октября. Состоится встреча с Президентом Венгрии Каталиной Новак. Затем Президент Шавкат Мирзиеев и Премьер-министр Виктор Орбан проведут переговоры узком и расширенном формате. По итогам ожидается подписание солидного пакета двусторонних документов.



Программой пребывания главы нашего государства предусмотрен также "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии.