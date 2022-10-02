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|Выбран окончательный маршрут строительства дороги Алматы - Иссык-Куль
00:41 04.10.2022
Выбран окончательный маршрут и завершен экономический анализ проекта строительства автодороги из Алматы на озеро Иссык-Куль, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Tazabek.
Как пояснили в министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана, окончательный вариант выглядит следующим образом: Алматы - Узунагаш - перевал Кастек - Карасай-Батыр - Кемин - Иссык-Куль.
"Цель проекта - увеличение туристического потенциала страны. В текущем состоянии дальность пути (от Алматы до Иссык-Куля - прим.) составляет 450 километров. Благодаря проекту путь станет значительно короче", - рассказала представитель ведомства Айзада Озбекова.
Стоимость строительства автодороги Алматы - Иссык-Куль составит 80-90 миллионов долларов. По предварительным прогнозам министерства, маршрут может принести доход в 53 миллиона долларов.
"Правовой скрининг на данный момент завершен. Он был одобрен соответствующими органами. Было принято решение продолжать работу над проектом дальше", - отметила Озбекова.