Выбран окончательный маршрут строительства дороги Алматы - Иссык-Куль

00:41 04.10.2022

Выбран окончательный маршрут и завершен экономический анализ проекта строительства автодороги из Алматы на озеро Иссык-Куль, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Tazabek.



Как пояснили в министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана, окончательный вариант выглядит следующим образом: Алматы - Узунагаш - перевал Кастек - Карасай-Батыр - Кемин - Иссык-Куль.



"Цель проекта - увеличение туристического потенциала страны. В текущем состоянии дальность пути (от Алматы до Иссык-Куля - прим.) составляет 450 километров. Благодаря проекту путь станет значительно короче", - рассказала представитель ведомства Айзада Озбекова.



Стоимость строительства автодороги Алматы - Иссык-Куль составит 80-90 миллионов долларов. По предварительным прогнозам министерства, маршрут может принести доход в 53 миллиона долларов.



"Правовой скрининг на данный момент завершен. Он был одобрен соответствующими органами. Было принято решение продолжать работу над проектом дальше", - отметила Озбекова.