ЕАЭС и ШОС утвердили восемь транспортных коридоров

00:44 04.10.2022

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утвердили восемь транспортных коридоров, которые увязаны с международными маршрутами, сообщил в эфире гостелеканала "Беларусь 1" председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.



Он рассказал подробнее об "транслогистическом мегапроекте".



"В сложившейся ситуации в этом проекте мы видим три составляющие. Первое: мы утвердили уже восемь транспортных коридоров, которые увязаны с международными коридорами и гармонизируются с "Одним поясом и одним путем", – сообщил Мясникович.



По его словам, вторая составляющая – это цифровизация коридоров. Это своего рода витрины, которые дадут возможность перевозчикам видеть загрузку, состояние дорог, пункты отдыха и пункты заправок.



В качестве третьей составляющей Мясникович назвал готовящееся соглашение о таможенном транзите.



"Я предложил коллегам, они поддержали, чтобы это соглашение было не только на пять государств, чтобы это было "пять плюс", – отметил председатель коллегии ЕЭК.



Благодаря этому у третьих стран будет возможность присоединяться к данному соглашению о таможенном транзите.



Ранее сообщалось, что на саммите ШОС представители министерств транспорта Кыргызстана, Узбекистана и Госкомитета развития Китая заключили договор о сотрудничестве по строительству железной дороги. Они договорились подготовить все документы по проекту до июня 2023 года.