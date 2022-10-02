Ранние контакты русских и казахов: первый век общей истории

00:47 04.10.2022 Судьбы #России и #Казахстан'а тесно переплетены – даже сильнее, чем принято считать. Но каким было начало русско-казахских отношений? Как ни странно, этот вопрос сравнительно плохо освещен в исторической литературе, включая современные исследования ученых России и Казахстана. О том, как зарождались отношения двух государств – в материале Ia-centr.ru.



У истоков Казахского ханства



Во второй половине XV века в узбекском ханстве Абулхайра, образовавшемся после распада монгольского улуса Чагатая, начался кризис. От орды Абулхайра отделились вольные (отсюда этноним "казах") кочевники во главе с ханами Жанибеком и Кереем. Их переселение в Семиречье положило начало Казахскому ханству.



Новая политическая общность заняла территории Кок-Орды и восточного Дешт-и-Кипчака, которые в значительной степени совпадают с современными границами Казахстана. От владений московских князей эти земли отделяла широкая полоса кочевых государств – Ногайского (на юге), Казанского (в центре) и Сибирского (на севере) ханств.



Казахское ханство, XVI век



Казахское ханство активно укреплялось в столкновениях с осколками Золотой Орды. Сын Жанибека Касым привел новое государство к пику могущества, захватив ногайскую столицу Сарайчик (недалеко от села Сарайчик Атырауской области Казахстана) и установив там свою ставку.



Казахский хан начинает искать международных контактов далеко за пределами Великой степи, преследуя в том числе экономический интерес. Территория новообразованного ханства располагалась на дорогах Великого шелкового пути – основной торгово-транспортной артерии в Евразии до морских открытий конца XV века. Хорошие отношения с соседями сулили немалые выгоды в транзитной торговле между Европой, Индией и Китаем, поэтому Казахское ханство стремилось утвердиться в глобальном обмене в роли посредника.



Памятник ханам Керею и Жанибеку в Астане



В научной литературе встречаются утверждения, что первые контакты Русского и Казахского государств относятся к концу XVI века. Однако существуют свидетельства, что первые связи возникли уже при Иване III (1462-1505) и Василии III (1505-1533). Они были отражены в посольских записях из архивов московских князей [1]. К сожалению, соответствующие документы до наших дней не дошли – есть лишь архивные описи, свидетельствующие о контактах Московского княжества и хана Касыма (1511-1521): "Ящик 38-й. А в нем книги и списки казатцкие при Касым-царе и тюменские при Иваке-царе" [2].



Упомянутый в описи "тюменский" "Ивака-царь" – правитель Сибирского ханства Ибак из династии Шейбанидов. В ноябре 1489 года он направил посланников к московскому двору [3]. Стало быть, близким периодом стоит датировать и обмен посланниками между Москвой и казахским ханом Касымом.



При дворе московского государя в те годы находился и посланник Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн. Он также получал сведения о казахах, которые отразит в своих "Записках о Московии". Так через посредничество Москвы о казахском народе впервые узнают в Западной Европе.



Кучум – общий враг



Дипломатические отношения продолжатся во второй половине XVI века, несмотря на кризис и череду усобиц в Казахском ханстве после Касым-хана. Тем не менее, прибывший в 1534 году в Ногайскую Орду с московским посольством казак Данила Губин докладывал Ивану Грозному, что казахи являются грозной силой в Центральной Азии. По сообщению Губина, им подчинялись калмыки, а их войска успешно противостояли атакам сибирских татар.



Ханство возрождается при сыне Касыма Хак-Назаре (1538-1580). В послании Ивану Грозному ногайский мурза Исмаил жаловался: "Племянники ж мои от нас отстали ныне за Яиком, и приложилися к козацкому царю" [4].



Стремясь укрепить связи с влиятельным соседом, Иван Грозный в 1573 году посылает в Казахское ханство дипломатическую миссию, состоявшую из отряда служилых татар во главе с Третьяком Чебуковым. Чебуков был не только военным и администратором, но и опытным дипломатом. В Ливонскую войну он служил приставом у литовского посланника в Москве, а в 1571 году в составе посольства отправился к сибирскому хану Кучуму.



Вероятно, посылая отряд Чебукова в Казахское ханство, царь удовлетворял просьбу братьев Якова и Григория Строгановых, стремившихся защитить свои владения от набегов сибирских татар. Кучум, прежде плативший дань Москве, к тому времени вышел из подчинения и стал нападать на окрестные земли. Казахское ханство тоже противостояло Кучуму, став естественным союзником русских в общей борьбе [5].



С миссией Чебукова произошло то, что случается в дипломатической практике крайне редко. По пути в Казахское ханство посланников схватил и казнил племянник Кучума Маметкул [6]: "Приходил Сибирского салтана брат Маметкул (…) посланника нашего Третьяка Чебукова и служилых татар, кое шли в Казатцкую орду, Сибирской же побил" [7].



Казалось, что трагический инцидент мог помешать дипломатическим отношениям русских и казахов. Однако переписка царского двора с ногайскими биями подтверждает, что контакты Москвы с Казахским ханством оставались столь же интенсивными.



Картина Н. Каразина "Казаки в Киргиз-Кайсацкой [Казахской] Орде"



Об этом писали русскому царю сами ногайцы, будучи противниками казахских ханов: "Ты с таким Акназаром царем в дружбе будучи, на всякой год послы деи посылаешь" [8]. Ответ Ивана Грозного бию Урусу в 1578 году свидетельствует, что казахские ханы и сами инициировали контакты с Москвой: "В прежних летах (…) Акназар царь присылал к нам своих послов" [9].



После неудачи миссии Чебукова Иван Грозный в 1574 году даровал братьям Строгановым право самим вести дела на окраинах Русского государства. Через эти территории шел активный обмен с государствами Центральной Азии: частыми гостями в Московской Руси были "торговые люди бухарцы и Казацкие орды и из ыных земель с лошадьми и со всякими товары" [10]. В грамоте Строгановым царь оговорил и предполагаемые перемещения послов из Казахского ханства.



Касимовский "царевич"



Под конец XVI века казахско-русские отношения уже столь интенсивны, что отдельные их эпизоды стали яркими страницами общей истории. Призванный Кучумом в 1587 году Ураз-Мухаммед, старший сын наследника казахского трона Ондана, был захвачен тобольским воеводой Даниилом Чулковым и перешел на русскую службу.



После этого казахский "царевич" не только воевал за Московское царство в русско-шведской войне 1590-1595 годов. По мнению российского исследователя Романа Почекаева, именно Ураз-Мухаммед склонил русские власти (царя Федора Иоанновича и "серого кардинала" Бориса Годунова) к отправке нового посольства к казахскому хану – с предложением стать вассалом Москвы. Перед этим казахский правитель Тауекель (Таваккул), дядя Ураз-Мухаммеда, сам дважды направлял в Москву дипломатов во главе с Кул-Мухаммедом – в 1594 и 1595 годах. Кул-Мухаммеда можно справедливо считать первым казахским послом в России.



За преданную службу царь Борис Годунов в 1601 году пожаловал Ураз-Мухаммеду в управление автономию – Касимовское ханство. Историк Кадыргали Жалаири, другой казах на русской службе, писал об этом в труде "Жамиғ Ат-Тауарих" ("Сборник летописей"):



"В пятнадцатый день священного месяца Рамазан русский царь Борис Федорович собрал своих приближенных, рассадил дорогих беков на почетных местах, на улицах выстроились стрельцы, увешанные ружьями, лучшие люди почтительно склонили свои головы. Так торжественно чествовал царь Ураз-Мухаммеда сына Ондан-султана и, посадив рядом с собой, оказал ему великую честь, поздравил его. Царские вельможи склонили головы, показывая свое почтение. Царь дал Ураз-Мухаммеду его долю – город Кермен (Касимов). Несколько дней царские вельможи покорно служили ему" [11].



Открытие памятника Ураз-Мухаммеду в Касимовском районе Рязанской области



В Смутное время отряды Ураз-Мухаммеда стали влиятельной силой внутри Русского государства. Вначале казахский "царевич" подчинился новому царю Василию Шуйскому, но позже примкнул к Лжедмитрию II. В итоге он погиб от руки самозванца, вероломно напавшего на Ураз-Мухаммеда во время охоты. Позже приближенные "царевича" нашли его тело и похоронили в Касимове. В ноябре 2019 года в селе Ахматово Касимовского района Рязанской области тогдашний посол Республики Казахстан в России Имангали Тасмагамбетов открыл памятник Ураз-Мухаммеду.



Первый век русско-казахских отношений выдался насыщенным и сложным. Именно он открыл дорогу добрососедским отношениям двух стран.



[1] Басин В.Я. Россия и Казахские ханства в XVI-XVIII вв.: Казахстан в системе внешней политики Российской империи. Алма-Ата: Наука КазССР, 1971. С. 78.

[2] Описи царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. / Под ред. С.О. Шмидта. М.: Вост. лит., 1960. С. 23.

[3] Нестеров А.Г. Тюменское ханство: Государство Сибирских Шейбанидов в XV в. // Уральское востоковедение. Вып. 2. Екатеринбург: УрГУ, 2007. С. 82.

[4] Абусеитова М.Х. Казахское ханство во 2 пол. XVI в. Алма-Ата: Наука КазССР, 1985. С. 52.

[5] Там же. С. 54-55.

[6] Рябинина Е.А., Маслюженко Д.Н. Казус Третьяка Чебукова: убийство русского посла в Сибири в 1573 году // Новое прошлое / The New Past. 2022. №1. С. 57.

[7] Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.: Вост. лит., 2005. С. 332.

[8] История Казахстана в русских источниках / Сост. И.В. Ерофеева. Т. 2. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. С. 170.

[9] Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV–XVI вв. Семипалатинск: Тенгри, 2002. С. 105-106.

[10] Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.: Вост. лит., 2005. С. 334.

[11] Жалайыр К. Ораз Мұхаммед хан дастаны // Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Алматы: "Алаш" тарихизерттеу орталығы, 2008. Т. ІІ: Жалайыр. С. 319-320.



Арсений Кустов Источник - ia-centr.ru

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