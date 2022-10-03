 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лидер КНР обещает народу чудо, но не сразу, - Владимир Скосырев
07:26 04.10.2022

3.10.2022

Путь к осуществлению мечты лежит через социализм с китайской спецификой
Владимир Скосырев

Си Цзиньпин дал установку не допускать стратегических ошибок.
Генсек КПК Си Цзиньпин в статье для теоретического журнала изложил свое видение будущего страны. Китай должен вернуть себе статус мировой державы, которого его лишили в XIX веке колонизаторы. Высшим идеалом партии остается построение коммунизма. По словам эксперта, эта формула означает сдвиг влево в толковании теории марксизма. Но пока, как следует из публикации, Китай находится лишь на первой фазе социализма. Си предупреждает партию против стратегических ошибок – очевидно, подразумевая судьбу СССР, где произошла смена политического строя.

Статья, значительная по размеру, выйдет в преддверии съезда КПК в теоретическом журнале "Цюши" ("Поиск истины"), а пока суть ее излагают центральный орган партии "Жэньминь жибао" и пресса Гонконга.

Как подчеркивается в этих публикациях, Компартия с момента своего основания возложила на себя историческую миссию достичь национального возрождения после поры унижений, нанесенных империалистами, и воплотить в жизнь идею коммунизма. Сейчас партия ближе, увереннее и способнее, чтобы сделать мечту явью и сотворить одно чудо за другим.

Однако придется преодолевать колоссальные невзгоды, испытания и справляться с огромными вызовами. Как отмечает South China Morning Post, хотя Си не останавливался в деталях на этих вызовах, о них хорошо известно. Это соперничество с США, все более напряженная обстановка в Тайваньском проливе, усталость людей от ограничений и локдаунов, связанных с пандемией, и замедление роста экономики.

В таких сложных условиях, подчеркивается в статье, партия не вернется на путь изоляции и догматизма. Этот пассаж можно толковать как завуалированную критику периода, когда страну возглавлял Мао Цзэдун. В то же время страна никогда не встанет на зловещий путь смены флага. Тут интерпретация не вызывает сомнений. Под сменой флага подразумевается смена политической системы. Нельзя также допускать стратегических ошибок.

В считаные дни, остающиеся до открытия съезда 16 октября, кадровые работники на местах проявляют сверхосторожность, не хотят принимать рискованных решений, ожидая, какие перемены в верхах принесет это грандиозное мероприятие. Эта позиция легко объяснима. Но положение в экономике настолько серьезно, что премьер-министр Ли Кэцян в речи, посвященной 73-й годовщине образования КНР, призвал местные органы власти не сидеть сложа руки, а немедленно принять меры по стабилизации экономики. Ли привел тут китайскую пословицу: "Время никого из людей не ждет". Обычно за этой фразой следует указание – сейчас нужно работать так, как будто никакого завтра больше не будет.

Рестрикции из-за COVID, повышенные пошлины, наложенные на товары КНР еще экс-президентом США Дональдом Трампом, имели своим следствием то, что Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Китая в этом году до 2,8%. А ведь Ли еще в марте ставил задачу обеспечить рост в 5,5%.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Си Цзиньпин говорил о возрождении китайской нации еще на прошлом, XIX съезде. Совершенно не ставится задача сделать Китай мировым гегемоном. Имеется в виду, что Китай должен восстановить свое величие, или роль одного из мировых лидеров, которую он играл до того, как его стали унижать империалистические державы. Согласно китайской мифологии, до прихода империалистов Китай был великой страной, одним из лидеров мировой цивилизации. Потом наступила эпоха унижений. И вот теперь Коммунистическая партия выводит его из этой эпохи. Старт этому процессу дало образование КНР в 1949 году".

По словам эксперта, то, что в статье упоминается коммунизм, любопытно. Ведь довольно давно в Китае сам термин "коммунизм" не употребляли. "Это, возможно, свидетельствует о возвращении к более традиционному марксизму или его более левой трактовке. Хотя официально Китай сейчас находится на начальном этапе строительства социализма. В отличие от КПСС КПК не заявляет, что построен зрелый социализм, достигнут лишь начальный этап. Все китайские лидеры, в том числе Си Цзиньпин, говорили, что он будет длиться 100 или более лет. Что будет после этого, они умалчивали. Судя по изложению статьи генсека, в конце этой дороги должен быть коммунизм", – сказал Лукин.

С точки зрения китайской официальной теории КПК не хочет навязывать свою идеологию другим странам, подчеркнул он. Китай выступает за плюрализм, за то, чтобы каждая страна имела право на собственный выбор политики. Но теория может не всегда совпадать с практикой. Такая мощная страна, может быть, не хочет никому наступить на ногу, а все-таки может наступить случайно. Нужно смотреть, что на самом деле происходит.

Что касается установки "не допускать стратегических ошибок", то тут скорее всего имеется в виду распад СССР. "Китайские коммунисты говорят: посмотрите, что случилось на постсоветском пространстве – полный раздрай, боевые действия. Поэтому потеря власти КПСС считается одной из стратегических ошибок. В Китае такого нельзя позволить. Ведь КПК служит гарантом стабильности и единства страны", – заключил Лукин.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664857560


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