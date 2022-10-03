Лев Гумилев и российские элиты, - Игорь Шишкин

07:46 04.10.2022

почему официоз не заметил юбилея великого мыслителя

Игорь Шишкин

3.10.22



1 октября 2022 г. исполнилось 110 лет со дня рождения великого русского мыслителя Льва Николаевича Гумилева. Федеральные каналы и в целом российский официоз этого "в упор" не заметили.



Дело, конечно, не в том, что условиях поражения под Лиманом было не до юбилеев. Российские политики, ученые мужи, политологи и метры журналистики, сделавшие карьеру на строительстве, обосновании и прославлении Общеевропейского дома, а также нерушимости последствий краха СССР ("крепкое государство в существующих границах"), все были заняты куда более важным для них делом - выражали восторг, развивали и углубляли (для непонятливого плебса) тезисы Президента России о собираемой Западом с человечества "ренте гегемона" и о "Большой России".



Как же в такой момент можно вспоминать ученого, который еще многие десятилетия назад научно доказал ("как дважды два"), что курс на конвергенцию, на вхождение в западную цивилизацию и строительство Общеевропейского дома – это курс капитуляции России, ее превращения в колонию Запада и уничтожения русского этноса, что никто в этом Общеевропейском доме не примет ни российских олигархов, ни "простых" миллионеров, отряхнувших прах России со своих ног, в качестве равноправных партнеров и не впустит их в круг глобальной элиты.



"Было бы величайшим заблуждением думать, что итогом строительства "общеевропейского дома" станет обоюдное торжество общечеловеческих ценностей. Вхождение в чужой суперэтнос всегда предполагает отказ от своей собственной этнической доминанты и замену ее на господствующую систему ценностей нового суперэтноса […] Для всех неромано-германских народов практика европеизации вредна, как переливание крови несовместимых групп".



Практикам, теоретикам и пропагандистам консервации последствий разрушения СССР, ныне рукоплещущим понятию "Большая Россия", естественно не хочется признавать и того, что все эти годы они вели Россию к пропасти. Что еще в далекое советское время Л.Н. Гумилев, на основе исследования двух тысячелетий истории Евразии (в узком смысле термина), доказал, подчеркиваю, доказал - в географических условиях Евразии жизнеспособным и устойчивым может быть только государство, контролирующее Евразию в целом (в примерных границах СССР). Других вариантов природа нам не оставила.



Если в географических условиях Европы даже относительно небольшие государства могут быть жизнеспособны и поэтому дезинтеграция всегда была формой существования европейских этносов, а все попытки объединения, начиная с Карла Великого и заканчивая Гитлером, заканчивались крахом (доживет ли Евросоюз до своего 50-летия – большой вопрос), то Евразия в обозримом прошлом объединялась трижды, причем на века (сначала тюрками, потом монголами, а с XVI в. русскими).



"Дезинтеграция лишала силы, сопротивляемости; разъединиться в условиях Евразии значило поставить себя в зависимость от соседей, далеко не всегда бескорыстных и милостивых".



Не знали? Не читали? Судя по тому, как политические, медийные и политологические "топы" порой используют гумилевскую терминологию – все они читали и знали. Только личное благополучие дороже - за позицию, которую 30 сентября в Георгиевском зале сформулировал Владимир Путин еще совсем недавно человек гарантированно вылетал на обочину политической, научной и медийной жизни.



Им не дано подобно Льву Николаевичу перед смертью сказать: "Все-таки я счастливый человек, я всегда писал то, что думал, то, что хотел, а они – то, что им велели".



Это слова человека, прошедшего через две каторги (14 лет в общей сложности), фронт (ушел добровольцем) и 15 лет негласного запрета на публикацию научных работ (главная книга жизни "Этногенез и биосфера Земли" смогла увидеть свет лишь на четвертый год "перестройки" и то первый тираж был полностью кем-то выкуплен и уничтожен).



Читали и знают (но вспоминать "ни-ни") не только соглашатели, готовые служить кому угодно и предать кого угодно. Кстати, эта публика ныне яростно обличающая русофобию, как черти от крестного знамения шарахаются от одной фамилии академика И.Р. Шафаревича, автора классического труда "Русофобия" (1982 г. между прочим).



Явно читали и знают труды Гумилева и куда более опасные представители правящего слоя России, сформировавшегося на развалинах СССР. Те, кто не ради выгоды, а искренне ненавидит и боится всего русского. Те, чью природу и свойства Л.Н. Гумилев раскрыл в Теории антисистем. Напомню, как доказал Гумилев, антисистема "съедает этнос, в котором она нашла приют, также как бледная спирохета съедает организм человека". В обыденной жизни их обычно именуют "пятой колонной, а Сталин гораздо точнее определял – "внутренние враги".



Им привлекать внимание общественности к наследию Л.Н. Гумилева никакого резона нет. Хотя сами, надо признать используют его весьма эффективно. Поясню –знание медицины необходимо чтобы вылечить человека, но это же знание необходимо, чтобы убить его так будто никакого убийства не было. Проводимая в последние десятилетия национальная и миграционная политика, превращающая крупные города России в этнические химеры, а также культурная и информационная политика, последовательно разрушающие стереотипы поведения русского этноса, позволяют с уверенностью говорить, что их разработчики и проводники прекрасно владеют Теорией этногенеза Гумилева.



Пессимистичный взгляд на юбилей великого русского ученого? Не думаю. Все течет – все изменяется. Правящий класс не сводим ни к соглашателям (балласту), ни к представителям антисистемы (внутреннему врагу). Власть имущим в процессе строительства Общеевропейского дома и предвкушения членства в глобальной элите было выгодно предать забвению и даже дискредитировать наследие Л.Н. Гумилева. И они это делали. Сейчас ситуация изменилась. Мало того, что они оказались у разбитого корыта, так еще от правильного понимания окружающего мира и внутрироссийских процессов напрямую зависит не только их благосостояние, но и сама жизнь.



Книги Гумилева, раскрывают наиболее общие закономерности развития народов, и поэтому они содержат не ответы – нет, но ключи к решению многих острейших проблем современности. Будем надеяться на здравый смысл власть имущих.



Однако, как говорится – "на Бога надейся, да сам не плошай". Когда-то в далекие 90-е Александр Янов, пламенный коммунист в СССР и столь же пламенный антикоммунист в США, принципиальный лишь в ненависти ко всему русскому, написал очень правдивые слова, под которыми готов подписаться, - "Если идеи Гумилева получат широкое распространение, то на демократии в России можно поставить жирный крест!".



Сейчас, когда мы на собственной шкуре хорошо усвоили, что демократия – это власть демократов, может быть возьмем и обратимся к трудам Л.Н. Гумилева, написанным "забавным русским слогом", и тем самым внесем свой вклад в избавление России от власти демократов, ныне проходящих под кличкой либералов.