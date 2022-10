Россия. Вызов Западу брошен, - katehon.com

07:55 04.10.2022

ВЫЗОВ ЗАПАДУ БРОШЕН



03.10.2022



Как НАТО и сателлиты США отреагировали на воссоединение части Новороссии с Россией

Вместо того, чтобы следовать Уставу ООН, где указано, что народ имеет право на самоопределение, самозванные либерально-демократические режимы начали обвинять Россию в очередных нарушениях международного права. То, что лидеры многих стран поспешили заявить о непризнании присоединения четырех субъектов к России, вряд ли что‑то изменит, как было и с Крымом.



Но эскалация усилилась. Ожидаемо террористический режим Киева ответил очередными интенсивными обстрелами мирного населения и начал очередные попытки прорыва, сконцентрировав на определенных участках большое количество техники и живой силы.



Также Владимир Зеленский направил заявление на ускоренный прием Украины в члены НАТО. Однако, это не вызвало энтузиазма на Западе. Лишь Канада отреагировала положительно. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыто заявил, что НАТО не являются стороной конфликта на Украине. И добавил, что Украину сейчас в Альянс не примут. Тем не менее, обещал помогать. Напомним, что прием Финляндии и Швеции до сих пор не ратифицирован рядом стран, а Украина даже по Уставу НАТО не может быть принята.



Глава украинского МИД Кулеба заявил о необходимости расширения антироссийской коалиции и снятия ограничений на поставки оружия Украине.



Президент США Джо Байден ответил, что США будут помогать поставками вооружений, хотя еще и не началась отправка ранее заявленных партий. Но, видимо, в США изрядно перепугались, поскольку подняли в небо два самолета управления и связи Boeing E6 Mercury. Они предназначены для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, а также используются как воздушный командный пост объединенного стратегического командования ВС США.



Определенный испуг глобалистского истэблишмента можно проследить и по публикациям их СМИ.



В редакторской статье The Washington Post говорится, что "лучшее, что могут сделать президент Байден и его коллеги-лидеры НАТО, - это продолжать санкции и поставки оружия, которые ослабляют вооруженные силы России и дают Украине возможность дать отпор. Г-н Байден заявил в пятницу, что он сделает это, поскольку в разработке находится еще один пакет вооружений на 1,1 миллиарда долларов. Как ни символично и психологически важно было для президента Владимира Зеленского объявить в ответ на угрозы г-на Путина, что Украина будет добиваться немедленного вступления в НАТО, западным лидерам нет необходимости действовать по этому сложному вопросу. Вместо этого они должны доработать и реализовать свой план по ограничению цен на экспорт российской нефти и ускорить подготовку к обеспечению европейских домов и предприятий энергией в течение зимы.



Также на повестке дня должен быть дипломатический контакт с Индией, Китаем и Турцией или давление на них, которые, похоже, все больше устают от действий г-на Путина и могут помочь убедить его отказаться от нее".



То есть, продолжать линию санкций и дипломатического давления.



Издание The Hill еще более однозначно намекнуло, что и в самом НАТО не все так гладко, как кажется на первый взгляд:



"Токсичность нынешних вызовов НАТО усугубляется энергетическим кризисом, спровоцированным превращением Владимиром Путиным огромных энергетических ресурсов России, от которых Европа стала слишком зависимой, в оружие. По иронии судьбы, Европа поставила себя перед этой дилеммой своим агрессивным стремлением к "зеленой" повестке дня, которая фактически уничтожила возможности континента в области ядерного и ископаемого топлива. В статье для The Wall Street Journal Джозеф Стернберг проиллюстрировал нанесенные Европе самим себе раны, указав на приближающееся "цунами банкротств" из-за цен на энергоносители.



Поскольку эти экономические проблемы охватывают страны НАТО, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в "единстве" Альянса в отношении Украины могут продолжать множиться. Ожидаемое вступление Финляндии и Швеции в НАТО было заблокировано Турцией как минимум до 2023 года, в ожидании выполнения этими странами обещаний обуздать "Рабочую партию Курдистана", которую президент Реджеп Тайип Эрдоган считает угрозой своей стране. Поскольку черноморские порты фактически заблокированы Россией, Украина начала экспортировать большое количество своего зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и уличные протесты от Франции до Болгарии.



По мнению бывшего американского дипломата Кэтлин Доэрти, предстоящие выборы могут еще больше подорвать хрупкую приверженность НАТО экономическим издержкам конфликта на Украине. И с учетом того, что недавний опрос Расмуссена показал, что 80% американцев считают национальную безопасность важным вопросом выборов в ноябре, а 42% считают конфликт на Украине вредным для американской безопасности, даже Соединенные Штаты - лидер НАТО - не застрахованы от переменчивого общественного мнения.



Европейские воспоминания о том, как администрация Байдена не консультировалась со своими контингентами НАТО в Афганистане перед внезапным и некомпетентным уходом Америки, не исчезли и явно способствуют нынешним тревогам по поводу нашей потенциальной непредсказуемости и ненадежности как союзника. В этом смысле зацикленность многих видных американских политиков на принципе "Америка прежде всего" также не обнадеживает.



В свете продолжающегося экономического ухудшения, когда Европа сталкивается с суровой зимой и нестабильностью на полях сражений на Украине, публичные протесты против единства НАТО следует рассматривать как все более неопределенный сигнал".



Вот так издание переключила внимание с проблем, созданных диверсией на "Северном потоке" на "зеленую" повестку, фактически обвинив саму Европу во всех ее бедах. Действительно, озабоченность выбросами углекислого газа и прочими экологическими фантазиями усугубила ситуацию с энергетикой в ЕС. Однако природный газ является одним из самых чистых энергоресурсов. Вот только в нужных объемах теперь его не получить.



Италия вообще официально предупреждена "Газпромом", что с октября поставки природного газа будут прекращены, поскольку нет возможности для его транзита через Австрию.



Тем временем во многих странах Европы проходят массовые протесты. Франция, Великобритания, Германия, Италия - во многих городах тысячи людей выходят на улицы. Очевидно, что многие понимают настоящую подоплеку конфликта на Украине и не желают мириться с навязанной им политикой своих правительств.



Все яснее видится роль США в этом конфликте. The New York Times сообщает, что Пентагон решил открыть командный центр в Германии для координации всех процессов обучения Вооруженных сил Украины и организации военных поставок Киеву.



В командный центр войдут около 300 человек, он будет расположен в Висбадене, где находится штаб-квартира армии США в Европе.



Отмечается, что этот план представил глава европейского командования США и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Согласно плану, новый центр будет находиться "под единым командованием" американского генерала, который будет подчиняться напрямую Каволи.



Так что мы видим, что именно Вашингтон стоит за агрессивными действиями Украины, которую используют для ослабления России.



Некоторые стараются выслужиться перед своим патроном. Например, Южная Корея, которая, по информации издания iDNES, направит Украине пакет военной помощи на общую сумму 3 млрд долл. через чешские фирмы. Уже известно, что будут предоставлены ЗРК Shingung и большое количество артиллерийских снарядов. Предварительно, поставку оплачивает США.



Но в новой реальности, особенно после окончательной ратификации вхождения четырех регионов в состав России, всем супостатам придется столкнуться с жестким ответом. И не только на Украине. Известно, что готовятся новые контр-санкции в отношении США. Россия станет более активно проводить внешнюю политику, взяв на вооружение стратегию антиколониализма, вышвыривая западную агентуру там, где это только возможно. Большая игра 21-го столетия перешла в открытую фазу.