Ждать ли сюрпризов на выдвижении кандитатов в президенты, и пойдет ли на выборы Назарбаев? - Данияр Ашимбаев

08:00 04.10.2022

Предстоящие президентские выборы пройдут без сюрпризов, так как у оппозиции нет единого сильного кандидата. Такое мнение в интервью Sputnik Казахстан выразил политолог Данияр Ашимбаев

03.10.2022 / политика и общество



АСТАНА, 1 окт – Sputnik



Предстоящие президентские выборы пройдут без сюрпризов, так как у оппозиции нет единого сильного кандидата. Такое мнение в интервью Sputnik Казахстан выразил политолог Данияр Ашимбаев.



Кого выдвинут партии, не входящие в парламент

По мнению политолога, предвыборная кампания сейчас только начинается, поэтому назвать имена кандидатов пока сложно. При этом в действующих партиях нет кандидатов, способных бросить вызов Токаеву.

"От оппозиции нет единого кандидата-лидера. Сильный кандидат может быть выдвинут из партии власти, но обычно такие на выборы не идут. Вспомним успех Косанова, он выступал кандидатом против всех", – отметил эксперт.

Данияр Ашимбаев считает, что партия "Ауыл" на предстоящих выборах участвует "чисто символически", и за их кандидата – Жигули Дайрабаева – будет отдан мизерный процент голосов.

"У кандидатов-"одиночек" от общественных объединений нет политического веса среди общества. Серьезным оппонентом может быть бывший тяжеловес, ушедший в оппозицию. Но сейчас на выборы из них никто не собирается. Ультраправых до выборов скорее всего допускать не будут, избегая межнациональной повестки, а все остальные практически не имеют шансов перетянуть на себя серьезный процент голосов", – продолжил эксперт.

Данияр Ашимбаев отметил, что оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) сейчас практически "мертвая", но ее могут использовать, выдвинув единого кандидата от оппозиции. В идеале, по мнению Ашимбаева, можно было бы выдвинуть независимого предпринимателя из оппозиции, но пока такого кандидата нет.

Касательно Нуржана Альтаева, представляющего незарегистрированную в Казахстане партию "Ел Тірегі", который может выдвинуться на выборы, политолог заявил, что он особой популярностью среди казахстанцев не пользуется. Даже несмотря на свои популистские лозунги.

"Его более-менее знают в Астане и на юге страны. Поэтому "фактор Альтаева" не будет серьезным, шансов особых у него нет", – уточнил Ашимбаев.



Ждать ли кандидата из "старого" Казахстана?

Данияр Ашимбаев также усомнился, что бывшие высокопоставленные чиновники могут вступить в предвыборную гонку и составить конкуренцию Касым-Жомарту Токаеву. Он отметил, что политическая карьера, например, Дариги Назарбаевой, Нурлана Нигматулина, Аскара Мамина и Имангали Тасмагамбетова не завершена, но на эти выборы они не пойдут.

"Они перешли в режим ожидания. Думаю, со временем они начнут активизацию, но не сейчас. Имангали Тасмагамбетов – хороший оратор, он рассматривался в качестве одного из преемников Назарбаева, но окружение его давало немало поводов для коррупционных скандалов, что сдерживало его политические амбиции", – прокомментировал эксперт.



А как же Назарбаев?

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в выборах участия принимать не будет, уверен Ашимбаев. Однако он, скорее всего, не упустит возможности появиться в публичном поле и поддержать Токаева.

"Предвыборная кампания Токаева направлена на борьбу с наследием "старого" Казахстана. Несмотря на это, Токаев – выдвиженец Назарбаева. Думаю, Акорда не хотела бы, чтобы Назарбаев мелькал во время выборов, но он не откажет себе в удовольствии выступить в поддержку Токаева, как он сделал это во время референдума", – заявил политолог.



От какой партии выступит кандитатом Токаев?

Казахстанский эксперт высказал предположение, что Токаев выступит кандидатом сразу от трех парламентских партий – правящей Amanat, "Ак жола" и Народной партии Казахстана (НПК). Все три партии представлены в мажилисе парламента.

Все три фракции уже заявляли, что не будут выдвигать своих кандидатов на выборах, а поддержат Токаева. Кроме этого, съезды этих партий назначены на один день – 6 октября.

"Думаю, Токаев будет баллотироваться от трех партий. Сейчас в стране идет кампания консолидации общества в условиях внешних кризисов. Тем более, что кандидаты от "Ак жола" и НПК особой роли на выборах бы не сыграли. В победе Токаева никто не сомневается. Тяжеловеса с чистой репутацией, к сожалению, нет, кроме самого действующего президента", – заключил Данияр Ашимбаев.

Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане 20 ноября. Первым кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру, стал Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл". Процедура выдвижения кандидатов будет проходить до 11 октября.