Как американские хулиганы Европу зрения лишили.., - Сергей Плотников

08:11 04.10.2022

Подрывом нефтепровода "Северный поток - 1" США дали понять Евросоюзу, что в новом биполярном мире ЕС будет на задворках

Сергей Плотников

2 окт. 22

В Nord Stream AG назвали беспрецедентными разрушения на трех нитках "Северного потока". На фото: неиспользуемые трубы для газопровода "Северный поток - 2" хранятся на площадке порта Мукран, Германия



Дерзкая атака на российские газопроводы в Балтике - "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", в стиле Доктора Зло и Фантомаса, не оставила равнодушных людей по обе стороны океана. Жители Европы готовятся всю зиму сбивать сосульки с хипстерских усов, а в США народ гадает: кому был выгоден подводный теракт?



Антироссийские западные СМИ, как им положено по статусу, разгоняют тему, будто это путинские диверсанты сами подорвали российские газопроводы. Чисто из-за врожденной страсти к разрушению. Однако, издание "National Review" (США) опубликовало мнения читателей, где американцы перечисляют возможных "авторов" этого акта экономического хулиганства. По рейтингу, так сказать, вероятности.



Первое, и самое бессмысленное утверждение: Владимиру Путину стало лень подкручивать запорные вентили, и он сам подорвал российский газопровод. Якобы, ради укрепления "переговорной позиции" при продаже энергоресурсов в Европейский союз. Эта версия из разряда "лютой дичи", но именно она массово тиражируется западными СМИ.



Вторая версия: в России существует антипрезидентский заговор олигархов. Именно олигархи-подпольщики-заговорщики организовали экспедицию в Балтийское море, на 60-ти метровую глубину, ради подрыва веток "Северных потоков". Цель диверсии - пошатнуть авторитет Владимира Путина. Эта версия, по мнению американцев, чуть более вероятна, чем первая.



Третий вариант допускает, что трубопровод подорвала Украина. Правда, есть большие сомнения, что Украина обладает нужной степенью суверенитета и технологиями, чтобы организовать подобный, "безбашенный" теракт.



Вот Китай мог бы подорвать нитки "Северных потоков". У китайцев есть технологии - так почему не взорвать, из интереса? Северная Корея также могла уничтожить газопровод, так как, при отсутствии технологий, имеет прокачанную опцию "безбашенности". Исламские террористы могли позариться на газопровод. Хотя вряд ли - им проще потом "взять на себя ответственность" за чужие проделки. Все эти версии объединяет одно: они гораздо более реалистичны, чем участие Путина в уничтожении "СП-1" и "СП-2", пишет "National Review".



Далее по списку предположений. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов версию, что газопровод взорвал Джефф Безос, чтобы отвлечь внимание публики от позорного провала сериала "Властелина колец", полагают американцы. По крайней мере, Безосу это было бы выгодно. Не исключено, что взрывчатку на дно Балтики доставили экологические террористы. Увы, мир никогда не узнает имена этих веганов, так как вместе с "Северным потоком" они наверняка подорвали сами себя.



Чуть более жизнеспособна версия, что к подрыву трубопровода причастен картель производителей природного газа Северного моря. Либо Норвегия, которая только что открыла свой газопровод "Baltic Pipe" на Польшу. Или это сделали поляки, чтобы потом с прибылью барыжить норвежский газ в ФРГ.



Наконец, во главе рейтинга американцы поместили бесспорного "интересанта" обрыва веток "Северных потоков": президента США Джо Байдена & Co. Кстати, правительство Соединенных Штатов - единственная сторона, которая открытым текстом (устами Байдена) заявляла, что не допустит нормальной работы российских газопроводов. Более того, это единственная сторона, которая достаточно глупа, чтобы реально совершить теракт на дне Балтики. О причинах и следствиях подрыва российско-европейских газопроводов рассказал политолог Денис Коновалов.



- Здравомыслящие люди в США, как оказалось, считают Джо Байдена инициатором разрушения "Северных потоков". Неужели президент Соединенных Штатов отдал личный приказ об атаке на газопровод?



- Скорее всего, Джо Байдена поставили в известность уже пост-фактум. Понятно, что Байден чисто символическая фигура. Не он контролирует администрацию Белого дома, армию США, разведку. Большинство аналитиков сейчас склоняются к тому, что инцидент на газопроводе - это совместная американо-британская операция. Она направлена, одновременно, против "союзников" по ЕС и России: одним махом семерых убивахом.



Цель: удаление РФ и Евросоюза с арены мировых держав. Американцы таким образом намекнули китайцам, что готовы строить новый биполярный мир, в котором будут два полюса - США и Китай. России и Европе место в этом новом мире отведено, извиняюсь, у параши.



Этим объясняется стыдливое молчание большинства европейских лидеров по поводу терактов на Балтике. Если Европейский Союз заявит США о своих подозрениях, придется в корне пересматривать всю базу "союзнических" отношений, базу НАТО. Россия также пока не стала отвечать адекватно. Может быть, позже. Из хорошего: наконец-то мы с Европой оказались в одной лодке.