Байден стойко заявил о намерении баллотироваться куда-то на второй срок

08:34 04.10.2022

4 октября 2022,



Президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил телеканал NBC.



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По данным телеканала, Байден сделал такое заявление в сентябре в ходе встречи с проповедником Элом Шарптоном, отметив, что он "собирается сделать это снова", говоря о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов.



Сторонники Байдена ранее неоднократно заявляли, что тот намерен выдвигаться на второй срок. Сам Байден в последнее время избегал каких-либо однозначных заявлений по данной теме, пишет Pravda.Ru.



Вероятным соперником Байдена станет экс-президент США Дональд Трамп. Миллиардер полагает, что американские СМИ, поддерживающие демократов, уже сейчас пытаются дискредитировать его, отмечает телеканал "360". Адвокаты Трампа подали иск к телеканалу CNN за клевету. Трамп потребовал $475 млн компенсации. Рассматриваться дело будет в штате Флорида.



Решение об участии в выборах президента США в 2024 году Трамп примет "в самое ближайшее время", пишет REGNUM.



1 октября колумнист The Washington Post (WP) Меган МакАрдл написала, что ухудшение состояния здоровья Джо Байдена все более заметно, и, в связи с этим, его переизбрание на новый срок в 2024 году находится под вопросом. По ее словам, во время кампании 2020 года Байден уже "выглядел усталым и звучал неуверенно", пишет НСН.



Журналистка вспомнила о ряде выступлений Байдена, когда тот заговаривался или путался, "пытался подобрать слова или немного смущался". Хотя коллеги американского лидера по Демократической партии обычно объясняли его оговорки занятостью, по мнению МакАрдл, за последние 10 лет Джо Байден просто заметно постарел.



В сентябре сообщалось, что больше половины сторонников Демократической партии США выступают против выдвижения кандидатуры Байдена на следующих президентских выборах, пишет сайт aif.ru. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.



Как отмечает сайт kp.ru, согласно соцопросам, подавляющее большинство американцев считают Байдена худшим президентом за всю историю США.



В июле госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года. Как пишет RT, любое решение будет принято в начале 2023 года.



8 июня экс-кандидат в президенты от Республиканской партии нейрохирург Бен Карсон поставил под сомнение умственную пригодность Байдена. Он выразил уверенность, что сильное, эффективное руководство необходимо не только для США, но и для всего мира.



В марте прошлого года экс-лидер США Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента страны, а бывший госсекретарь Хиллари Клинтон исключила для себя такую возможность.



79 летний Джо Байден - самый пожилой президент в истории Америки.