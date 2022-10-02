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Добычу нефти сократят до рекордных значений: Как это скажется на экономике, ценах и курсах валют
09:53 04.10.2022

На этой неделе ОПЕК+ готовится принять решение о самом масштабном сокращении потребления нефти со времен пандемии коронавируса. Чем это обернется для российской и мировой экономик?

3 октября,

Какие знаковые решения готовится принять ОПЕК+

5 октября в Вене ОПЕК+ проведет заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса. Впервые с 2020 года встреча пройдет в офлайн-формате. На повестке будет важное решение: сокращение добычи нефти вплоть до 1 млн баррелей в сутки. Напомним, что ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Тогда это произошло из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Впоследствии условия соглашения неоднократно корректировались, но сильного сокращения добычи не было. С августа альянс вообще изменил политику. На сентябрь ОПЕК+ увеличивала добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре решила сократить этот же объем и вернуться к августовским параметрам. Таким образом, на грядущей встрече ожидается знаковое решение.

- Месяц назад ОПЕК+, несмотря на призывы "Большой семерки" увеличить добычу нефти, снизила планы на октябрь. Новое решение о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в случае принятия станет самым масштабным за последние два с половиной года и будет касаться планов уже на ноябрь, - рассказал руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.

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Он добавил, что в последнее время представители организации придерживаются мнения, что нужно постоянно оценивать рыночные условия и при необходимости оперативно корректировать добычу. Рост неопределенности на рынке сейчас подталкивает их к ее снижению. Сообщение о грядущем снижении добычи уже привело к росту цен на нефть, которая до этого три месяца дешевела. Целью ОПЕК+ в данном случае может быть возвращение к уровню цены 100 долларов за баррель.

Снижение квот ОПЕК+ может дать рынку мощный сигнал, что члены альянса заинтересованы в поддержании более высоких цен. Сами по себе физические потоки нефти изменятся значительно меньше заявленного объема, поскольку многие участники сделки до сих пор не вышли на целевые уровни и фактически и так сокращают производство относительно референсных значений. Цены на нефть при таком решении могут уверенно закрепиться выше 90 долларов за баррель. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Как сокращение добычи нефти отразится на российской экономике

Значительное сокращение добычи ОПЕК+ станет позитивным событием для российских нефтяных компаний. Поскольку добыча в России значительно ниже текущей квоты, локальным компаниям, скорее всего, не придется фактически сокращать производство, в то время как глобальные цены, вероятно, вырастут. Так оценил ситуацию старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит.

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- ОПЕК+, вероятно, заинтересована в повышении цен в свете падения спроса на фоне быстрого ослабления экономик, особенно Китая (все еще проводит политику нулевой терпимости к CoViD), США (инфляция на 40-летнем максимуме) и Европы (худший энергокризис в истории). Кроме того, в течение нескольких месяцев США сокращали стратегические запасы нефти на 1 млн баррелей в сутки, пытаясь удержать цены на нефть на низком уровне в преддверии предстоящих промежуточных выборов 8 ноября, - пояснил Рональд Смит.

Для российских производителей нефти любое значительное сокращение будет вдвойне позитивным, так как добыча нефти в стране уже значительно ниже квоты ОПЕК+ из-за логистических проблем, связанных с попытками Европы максимально сократить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Таким образом, квота для России, скорее всего, не потребует какого-либо фактического сокращения добычи.

- Тем временем сокращение добычи для стран, которые добывают нефть на уровне квот, уберет с рынка несколько сотен тысяч баррелей. Затем предложение упадет на 1 млн баррелей в сутки, когда США закончат продавать нефть из своих запасов в конце ноября. Так что российские нефтяные компании, вероятно, получат более высокие цены, экспортируя те же объемы, что и сегодня, - сделал вывод Рональд Смит.

Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock

Дорожающая нефть может оказать поддержку курсу рубля. В понедельник российская валюта поначалу укреплялась, но вскоре сдала позиции. Однако после открытия основных торгов снова подорожала, обновив дневной максимум. При этом евро терял более 8% к рублю, приблизившись к 52. Более того, он стоит к доллару значительно дешевле, чем на внешних площадках.

Как отметили в "БКС Мир инвестиций", курс рубля поддерживает не только восстановление нефтяных цен. Объявленные в пятницу очередные антироссийские санкции оказались более мягкими, чем многие опасались. При этом китайский юань и гонконгский доллар несут по отношению к рублю более серьезные потери, чем валюта США.

Что касается цен на бензин, то стоимость нефти сейчас играет тут небольшую роль. Топливо в основном регулируется государством, а также зависит от налогов и сборов.

- Рост стоимости выше 90 долларов определенно выгоден и для экономики РФ. Это позволит зарабатывать нашим нефтяникам больше в условиях санкций, которые ограничивают рынок покупателей. С другой стороны, это удар по США и Европе, которые страдают от высоких цен на энергию, что отражается в росте инфляции и заставляет ЦБ повышать процентные ставки, - рассказал специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Николай Вавилов.

Он считает, что, если экономика Китая покажет восстановление и ОПЕК+ снизит добычу, цены на нефть могут приблизиться к отметке 110 долларов за баррель. Это, опять же, поможет нашему бюджету и нанесет удар по западным странам, ускорив их падение в глубокую рецессию.

Нина Важдаева

Источник - life.ru
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