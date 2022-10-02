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|КНДР официально признала итоги референдумов на бывшей Украине
10:04 04.10.2022
КНДР официально признала итоги референдумов |
Северная Корея официально признала итоги референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Об этом пишет Reuters, цитируя гендиректора международных организаций в министерстве иностранных дел Пхеньяна Чо Чхоль Су.
По его словам, референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН.
"Но Соединенные Штаты придерживаются двойных бандитских стандартов, чтобы сохранить свое собственное превосходство. США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ущемляют их законные права с целью сохранения "неоспоримого однополярного мира"", - заявил дипломат.