 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КНДР официально признала итоги референдумов на бывшей Украине
10:04 04.10.2022

КНДР официально признала итоги референдумов |
Северная Корея официально признала итоги референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Об этом пишет Reuters, цитируя гендиректора международных организаций в министерстве иностранных дел Пхеньяна Чо Чхоль Су.

По его словам, референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН.

"Но Соединенные Штаты придерживаются двойных бандитских стандартов, чтобы сохранить свое собственное превосходство. США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ущемляют их законные права с целью сохранения "неоспоримого однополярного мира"", - заявил дипломат.

Источник - Русская весна
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