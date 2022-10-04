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"Северный поток" взорвали Соединенные Штаты, - американский экономист Джеффри Сакс
10:06 04.10.2022

04.10.2022 -
"Северный поток" взорвали Соединенные Штаты, - американский экономист Джеффри Сакс |
Американский экономист Джеффри Сакс в эфире Bloomberg TV прямо заявил о том, что "Северный поток" взорвали Соединенные Штаты.

По его словам, Европа переживает очень резкий экономический спад. Проявляется он в росте цен буквально на все, но главное в том, что именно европейская экономика страдает от этого отключения энергии.

"А теперь, чтобы окончательно добить, произошло разрушение газопровода „Северный поток", которое, я готов поспорить, дело рук США, возможно, США вместе с Польшей", - без обиняков заявил Сакс.

Тут уже не выдержала ведущая: "Джеф, Джеф, ты должен остановиться. Это слишком громкое заявление. С чего ты взял, что это США? У тебя есть доказательства?"

Но Сакс не остановился: "Во-первых, есть конкретное радиолокационное свидетельство того, что американские военные вертолеты, которые обычно базируются в Гданьске, кружили над этим районом", - продолжил он.

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После чего он напомнил, что США ранее не раз угрожали "так или иначе, положить конец "Северному потоку"".

"Также было удивительное заявление секретаря Блинкена в прошлую пятницу на пресс-конференции, в котором он сказал, что „это потрясающая возможность". Довольно странно звучит, если вы действительно беспокоитесь о жизненно важной международной инфраструктуре.

Я знаю, что это противоречит нашему нарративу, что на Западе запрещено говорить такие вещи, но факты говорят о том, что во всем мире, с кем я разговариваю, считают, что это сделали США.

Кстати, даже репортеры наших газет, которые в этом замешаны, говорят мне в частном порядке: „Да, конечно, это так", но это не транслируется в наших СМИ", - заключил он.

Нужно понимать, что Сакс не просто некий экономист, которого пригласили на ТВ, чтобы заполнить эфирное время и получить некий комментарий.

Он дважды входил в сотню самых влиятельных мировых лидеров по версии журнала Time; по мнению журнала The Economist, он входит в тройку самых влиятельных экономистов последнего десятилетия.

Сакс занимал пост специального советника Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с бедностью, был одним из разработчиков политики "шоковой терапии" в Боливии, Польше и России.

С осени 1991 года по январь 1994 года был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина. Проще говоря, Сакс один из отцов наших девяностых годов. Другом или симпатизантом России его назвать никак нельзя.

Источник - Русская весна
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