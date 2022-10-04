 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США ничего не будет стоить восстановить Туркестан против России, - С.Артеменко
10:26 04.10.2022

Сергей
Артеменко

4 октября 2022
Обещания экономических преференций странам Туркестана не несут для Вашингтона никаких финансовых затрат. Точно так же, как выведение из санкционного списка некоторых товаров, произведенных в регионе и готовность передать авиацию, которая США не принадлежит.
Вобмен на обещание льготных условий ведения бизнеса и красивые фотографии в западной прессе элиты стран Туркестана могут отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по вопросам безопасности Средней Азии и Казахстана на условиях анонимности.

ИА REGNUM: С чем связано решение США об исключении узбекского хлопка из списка санкционных товаров, которые раньше якобы производились в нарушении прав детей?

Эксперт: Потепление отношений Узбекистана с США связано с борьбой Вашингтона против российского влияния в Средней Азии. А именно, США и Великобритания обещают странам региона определенные экономические преференции: снятие санкций, выведение из имеющихся черных списков, получение некоторых бонусов, льготы при ведении бизнеса со странами Запада и так далее.

В обмен руководства стран Средней Азии и Казахстана должны минимизировать экономическое сотрудничество с Россией. В первую очередь, максимально избегать участия в схемах, которые позволяли бы России обходить санкции, введенные против нее странами Запада.
Судя по всему, Ташкент и Вашингтон нашли общий язык в этой истории, благодаря чему произошло выведение их из "черного списка".

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Недавно появились новости о том, что США готовы передать Узбекистану и Таджикистану вертолеты, угнанные афганскими летчиками после бегства США из Афганистана и прихода к власти правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь появилась новость о выведении из списка санкционных товаров хлопка и изделий из него. Эти события связаны?

Все это - попытки США улучшить свои отношения со странами Средней Азии. Прелесть подобного подхода в том, что для США эти действия не будут стоить ничего. При выведении из черного списка узбекского хлопка, передаче техники, которая принадлежит Кабулу, но находится на территории Узбекистана и Таджикистана, США не несут никаких затрат. Но при этом эти жесты, отчасти символические, а отчасти практические, способствуют улучшению взаимоотношений со странами региона.

Можно отметить характерный момент в текущей внешней политике США в регионе - они полностью уходят от правозащитной тематики и риторики. Теперь США не будут интересовать различные "нарушения прав человека", "ущемление ЛГБТ" и так далее. Во главу угла будет поставлена политическая целесообразность и борьба с Россией и Китаем.
Если эти страны готовы вредить России и Китаю, никаких нарушений в странах Средней Азии и Казахстане замечено не будет. США и Запад будут периодически подкидывать гуманитарную помощь, хвалить руководство стран региона на своих мероприятиях и официальных встречах, публиковать красивые фотографии в европейских и американских СМИ.

Если страны Средней Азии решат дружить с Россией и КНР, они должны быть готовы к неприятностям, которые им приготовит Запад.

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Предложения Вашингтона в описанном Вами формате может заинтересовать Ташкент?

Часть политической элиты Узбекистана - да. Особенно тех, которые хранят свои капиталы на Западе или на Ближнем Востоке, чьи дети учатся в США или Европе. Это первый момент. Во-вторых, сотрудничество с Западом позволяет элитам стран Средней Азии и Казахстана зарабатывать. Это очень важный фактор.

За последние полгода Россия реализует весьма прагматичную и, с точки зрения некоторых соседей, непредсказуемую внешнюю политику. Некоторые страны региона решили брать пример с Москвы, и без оглядки на реакцию стратегических партнеров выжимают из сложившейся ситуации максимум выгоды.

Как эта стратегия будет сказываться на отношениях с Россией и Китаем в Средней Азии, особо никто не задумывается. Сейчас начинается процесс под названием "кто больше успеет заработать, украсть или награбить", воспользовавшись сложившимися обстоятельствами. А восстановлением отношений будут заниматься гораздо позже и, возможно, совсем другие люди.

Источник - ИА REGNUM
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