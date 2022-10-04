"Жизнь без смартфонов" - энергетический кризис оставит Европу без связи? - В.Бадмаев

11:01 04.10.2022

Владимир

Бадмаев



4 октября 2022 |

Европе предрекают перебои с сотовой связью в случае холодной зимы

Апокалиптические заявления по поводу предстоящей зимы в Европе обогатились на днях новым мрачным прогнозом. По данным агентства Reuters, в случае перебоев с электричеством из-за энергетического кризиса в европейских странах может исчезнуть связь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



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Представители телекоммуникационных компаний предупреждают, что смартфоны пользователей могут замолчать в случае холодной зимы. Проблема в том, что во многих странах ЕС нет резервных систем, которые помогли бы справиться с масштабным блэкаутом.



В связи с этим в ряде стран работают над тем, чтобы связь не исчезла даже в случае разрядки резервных батарей, установленных на антеннах сотовой сети. Французский оператор Enedis представил план, позволяющий сети выдерживать перебои в подаче электроэнергии до двух часов.



Тем временем итальянские компании просят правительство исключить отключение электроэнергии в телекоммуникационной сети. По словам президента компании Fiber Массимо Сарми, внезапные перебои с электричеством увеличивают риски выхода из строя электронных компонентов.



Пользователи соцсетей в Италии в комментариях отмечают, что власти вряд ли допустят отключение связи, поскольку в этом случае они могут утратить контроль над умами людей.



"Вообще, если бы с наступлением кризиса кроме сотовых телефонов отключили бы и телевизоры, то, может, итальянцы начали бы включать свои мозги?" - задался вопросом Марчелло Л.



"Только так можно вывести миллионы людей на площади", - считает Энрико Б.



"С исчезновением социальных сетей начнется настоящая революция. Мы все выйдем на площади. Да здравствует холодная зима!" - добавил Паскуале Ч.



"Если бы это случилось, массовое недовольство могло бы подтолкнуть людей, которые до этого искали перемен и выпускали пар в соцсетях, на инициативы другого рода", - вставил Пьерджованни Ф.



"Конечно, отключение телеканалов, принадлежащих мафии, пошло бы Италии только на пользу", - пишет Анджело П.



"Наконец-то, хорошо было бы! Тогда наши дети начали бы говорить между собой, а не переписываться", - надеется Роберта С.



Впрочем, многие резонно замечают, что в этом случае экономику Италии ожидает самый настоящий крах, поскольку в современном мире без связи не могут работать более-менее высокотехнологичные отрасли.



"Помогут ли нам "союзники" из Вашингтона или они воспользуются случаем и украдут все наши контракты и вытеснят нас с рынков?" - задается риторическим вопросом Томмазо М.



"Если исчезнет связь, то это может поставить под угрозу всю инфраструктуру, начиная от платежных систем", - считает Массимо М.



"Мы находимся только в начале энергетического кризиса, который поставит на колени итальянскую промышленность и обычные семьи", - прогнозирует Антонио И.



"Придется возвращаться к жизни без смартфонов", - заключил Фабрицио Т.