Экономика и тюркская идентичность толкают венгров на Восток, - Виктория Панфилова

11:13 04.10.2022

3.10.2022



Приверженность традиционным ценностям, с точки зрения внутренней политики Узбекистана, во многом перекликается с ценностями Венгрии

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

3.10.22



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Будапеште "сверит часы" по взаимодействию в рамках Организации тюркских государств. Фото с сайта www.president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3 октября прибыл в Венгрию с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров с президентом Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном будут обсуждаться вопросы расширения торгово-экономических связей, финансовое и инвестиционное взаимодействие, а также вопросы международной и региональной политики на фоне присоединения Россией четырех украинских областей. Главы государств "сверят часы" по взаимодействию в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), где Венгрия имеет статус наблюдателя и рассчитывает на получение полноправного членства.

Венгрия – единственная страна Европейского союза, которая взяла курс на тесное сотрудничество с тюркскими странами и вошла в статусе наблюдателя в ОТГ. Как заметил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, "венгры – это кыпчакские тюрки, а Венгрия – земля тюрок-христиан". Однако директор Центра политических инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев считает, что вначале "шествия на Восток" стояла экономическая заинтересованность, а лишь затем тюркское братство. "Несомненным поводом могут служить намеки на тюркскую идентичность между Венгрией и тюркскими странами Центральной Азии, но это всего лишь внешняя оболочка. Как мне представляется, Венгрия не очень уютно себя чувствует в рамках Европейского союза с его постоянными ограничениями и жесткой зарегулированностью. В ЕС есть свои киты – крупные экономики – Германия, Франция, Италия, а также Польша, которая стремится увеличить свое влияние в союзе. Венгрия не может с ними эффективно конкурировать, поэтому евразийское направление для Будапешта – не столько поиск общих тюркских корней, сколько использование экономического потенциала на евразийском направлении", – сказал "НГ" Эргашев.



Эксперт отметил, что Венгрия – не только наблюдатель в ОТГ, она также интересуется Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Ее представители были приглашены на саммит организации в Самарканде. "Присутствие делегации Венгрии на саммите ШОС носило неофициальный статус, поэтому никаких переговоров не было, но несмотря на это было интересным и многообещающим", – полагает эксперт.



Отношения Венгрии с Узбекистаном носят характер стратегического партнерства. Совместная декларация была подписана 30 марта 2021 года в Ташкенте по итогам визита премьер-министра Виктора Обрана в Узбекистан. Тем самым Венгрия стала первой страной Европейского союза, с которой Узбекистан вывел сотрудничество на высший в политическом плане уровень.



Визит Шавката Мирзиеева в Будапешт – ответный. По итогам переговоров ожидается подписание большого пакета документов, которые готовились на протяжении последних лет. За последние четыре года объем узбекско-венгерского товарооборота увеличился в 2,5 раза и показал рост даже в 2020–2021 годах, вопреки негативным последствиям пандемии. Так, по итогам 2021 года взаимная торговля между странами превысила 114 млн долл., а за шесть месяцев текущего года достигла почти 50 млн долл. В Узбекистане работают 10 предприятий, созданных с участием венгерских инвесторов, шесть из них – совместные и четыре – индивидуальные предприятия. Эксперты считают, что их количество будет расти.



По словам Бахтиера Эргашева, между странами налаживается довольно серьезное взаимодействие в сфере финансов. Венгрия готова работать с Узбекистаном в сфере развития банковского сектора, налаживания механизмов взаимодействия банков Узбекистана с венгерскими, а через венгерские банки выходить на другие страны ЕС. Ведутся переговоры двух стран в налаживании сотрудничества в фармацевтической отрасли. У Венгрии есть потенциал в этом направлении, а учитывая то внимание, которое уделяется развитию фармацевтики в Узбекистане, есть возможность объединить технологии и потенциал Венгрии. Вполне возможны проекты по выходу фармпродукции на рынки соседних крупных стран. "Это то направление, которое отрабатывается последние три года", – подчеркнул эксперт.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что для Узбекистана сотрудничество с Венгрией – это попытка расширения географии партнерства. "Венгрия для Узбекистана – одна из приоритетных для партнерства стран Евросоюза. Первое – это общие культурные корни, менталитет, также есть площадка для взаимодействия – ОТГ. Второе – это особая позиция Венгрии по многим вопросам внутри ЕС. Приверженность традиционным ценностям, с точки зрения достаточно консервативной внутренней политики Узбекистана, во многом перекликается с ценностями Венгрии. Однако это не значит, что Ташкент через Будапешт планирует продвигать свои инициативы в ЕС, но это первые шаги Узбекистана на европейском направлении, не с Евросоюзом как с единым целым, а со страной, которая более открыта, в меньшей степени зациклена на западном наборе ценностей, таких как права человека, толерантность к сексменьшинствам. В этом плане Узбекистан выстраивает отношения с теми партнерами на западном поле, которые готовы к взаимодействию и сотрудничеству", – сказал "НГ" Притчин. Эксперт отметил, что Ташкент по-прежнему предпочитает политику двусторонних отношений. Впрочем, Узбекистан полноценно не вступает в Евразийский экономический союз, потому что считает, что двусторонний формат более эффективен.



Стоит отметить, что глава МИД Узбекистана Владимир Норов недавно заявил, что у Будапешта и Ташкента совпадают взгляды и подходы к вопросам мировой и региональной политики.