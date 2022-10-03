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ОПЕК+ обеспечит России нефть по 100 долларов за баррель, - А.Башкатова
11:29 04.10.2022

Пока европейцы возводят потолок цен, сырьевые экспортеры готовятся к глобальному кризису
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

3.10.22

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже обсуждал с российским президентом обеспечение стабильности на мировом нефтяном рынке. Фото Reuters
Новый пакет антироссийских санкций обязательно будет включать потолок цен на российскую нефть, следует из сообщений дипломатических источников. Одновременно с этим ОПЕК+ рассматривает рекордное после пандемийного 2020 года сокращение нефтедобычи – даже более чем на 1 млн барр. в сутки. Для России, по оценкам, такое решение будет означать возможность как раз ничего не сокращать и получать выгоду от более высоких цен на нефть. Эксперты допускают скачок котировок до 100 и даже 120 долл. за баррель. С учетом дисконта российская нефть тогда подорожает до 80–100 долл. за баррель.

ЕС не примет новый пакет санкций против РФ без потолка цен на российскую нефть, сообщило издание Politico с опорой на источники.

Как затем заявил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, странам ЕС почти удалось согласовать лимит цен на российскую нефть. "Мы хотим такого механизма, который приведет к фактическому снижению поступлений в российский бюджет", – сказал он и добавил, что "есть стремление договориться как можно скорее". Предполагается, что конкретный лимит цен будет установлен "на принципе единого мнения" и может меняться в зависимости от котировок.

Одновременно ОПЕК+ подготавливает почву как раз для сохранения нефтяных цен на высоком уровне. Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, альянс рассматривает возможность рекордного после 2020 года сокращения добычи более чем на 1 млн барр. в сутки. Об этом может быть объявлено по итогам заседания, которое запланировано на среду, 5 октября (ожидается, что министры ОПЕК+ впервые с марта 2020-го встретятся очно).

Хотя это еще неокончательная информация, и сокращение может оказаться и меньше. Но одновременно с этим страны альянса действительно отстают от плановых показателей добычи: год назад фактическое отставание составляло около 700 тыс. барр. в сутки, в августе этого года – уже 3,6 млн барр. в сутки. Сказываются и недоинвестированность отрасли, и санкционное противостояние.

Из числа стран ОПЕК больше всего отстают Нигерия, Ангола, Республика Конго и даже Саудовская Аравия, из списка стран, не входящих в ОПЕК, крупнейшее отставание у России: добыча нефти РФ в августе была 9,8 млн барр. в сутки при квоте 11 млн барр. в сутки, сообщает Интерфакс.

ОПЕК+ может так реагировать сразу на несколько тенденций. Это ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира, замедление темпов роста мировой экономики, говорит аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

Старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит указывает на быстрое ослабление экономик – "Китая, который все еще проводит политику нулевой терпимости к COVID-19, США, где инфляция на 40-летнем максимуме, и Европы с ее худшим энергокризисом в истории".

В частности, принцип Пекина COVID Zero, а также напряженность в отношениях с Западом, как сообщает Bloomberg, привели к обвалу китайских акций на 5 трлн долл. с начала 2021 года. В итоге индекс MSCI India вырос почти на 10% в только что закончившемся квартале, притом что индекс MSCI China упал за тот же период на 23%. Из чего следует, что Индия, которую уже называют вторым Китаем, становится сейчас более привлекательной страной для инвестиций. Такое расхождение двух индикаторов развивающихся экономик – редкое явление. Сообщается, что оно стало максимальным с 2000 года.

При этом и в целом мировая экономика демонстрирует признаки быстрого спада, поскольку она борется с серией как финансовых, так и политических потрясений. "Мы переживаем период повышенного риска", – пояснил экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс, сравнивая происходящее с негативными предчувствиями 2007 года.

"ОПЕК+ в рамках предполагаемого сокращения добычи будет пытаться стабилизировать цены на нефть на уровне выше 80 долл. за баррель", – комментируют в Центре развития энергетики. "Если действительно будет объявлено о снижении добычи сразу на 1 млн барр. в сутки, то нефть может с легкостью вернуться к уровням в 100 долл. за баррель и выше, торгуясь в коридоре 97–110 долл. за баррель", – ожидает аналитик компании "Финам" Андрей Маслов.

Пигарев обратил внимание на то, что пока рынок балансируется продажами нефти из стратегических резервов. "Но программа Минэнерго США по продаже нефти из госрезервов, которая обеспечивает дополнительное предложение на рынке в объеме около 1 млн баррелей нефти в сутки, завершается в конце октября", – уточнил он.

По экспертному мнению, США продлят программу продаж нефти из госрезервов до марта 2023 года, то есть на отопительный период 2022/23 года. "Также мы ожидаем замену эмбарго на российские нефть и нефтепродукты со стороны ЕС на механизм потолка цен", – отметил Пигарев. В противном случае, по его словам, в конце года котировки нефти могут превысить 120 долл. за баррель.

В итоге с учетом сегодняшнего дисконта, который, исходя из данных Минфина и биржевых торгов, составляет сейчас около 22 долл. за баррель, нефть Urals в случае обсуждаемого в ОПЕК+ сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки может подорожать примерно до 80–100 долл. за баррель.

Как сообщил в понедельник Минфин РФ, средняя цена на нефть Urals в январе-сентябре сложилась на уровне примерно 80,6 долл. за баррель. Для сравнения: за тот же период котировки Brent составили в среднем более 102 долл. за баррель.

Впрочем, Пигарев уточняет, что сокращение квот альянсом скорее всего будет проходить так же, как и повышение – пропорционально и поэтапно. "Поэтому реальное снижение объемов добычи окажется гораздо ниже номинально принятого: около 300–400 тыс. барр. в сутки при номинальном сокращении на 1 млн", – считает он.

Но эксперты при этом уверены: решение ОПЕК+ сократить добычу станет позитивным фактором для России. "Страна добывает примерно на 1 млн барр. в сутки меньше своей квоты в ОПЕК+, что означает, что будущее сокращение никак не повлияет на актуальный уровень добычи в России, – говорят в Центре развития энергетики. – Для России сокращение выгодно, поскольку цены на нефть получат положительный импульс, а реально сокращать производство стране не придется".

"Для российских производителей нефти любое значительное сокращение будет вдвойне позитивным, так как добыча нефти в стране уже значительно ниже квоты ОПЕК+ из-за логистических проблем, связанных с попытками Европы максимально сократить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Следовательно, квота для России скорее всего не потребует какого-либо фактического сокращения добычи, – соглашается Смит. – Тем временем сокращение добычи для стран, которые добывают нефть на уровне квот, уберет с рынка несколько сотен тысяч баррелей, после чего предложение упадет на 1 млн барр. в сутки, когда (и если. – "НГ") США закончат продавать нефть из своих запасов".

Так что, по его оценкам, российские нефтяные компании могут получить более высокие цены, экспортируя те же объемы, что и сегодня.

Источник - НГ
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