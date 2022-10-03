Брат Назарбаева лишился крупнейшей алматинской оптовки - ее приватизацию признали незаконной

11:51 04.10.2022

Алматинский "Барыс-4", крупнейший оптовый рынок южной столицы, вернули государству - сделка о его приватизации была признана незаконной, передает inbusiness.kz.



Специализированный межрайонный экономический суд города удовлетворил иск прокуратуры к руководителю рынка и признал договор купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительным. По информации министерства финансов, одним из учредителей ТОО "Найза-БН" значится Болат Назарбаев - младший брат экс-президента Нурсултана Назарбаева. Ему принадлежало 65% доли рынка.



Основанием для предъявления иска прокурора стало "оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица". В ходе судебного разбирательства, доводы, изложенные в иске, подтвердились.



Представитель уполномоченного органа исковые требования признал, согласившись с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам. Рынок оценивался в полтора миллиарда (более $3 млн), а продали его всего за 307 млн тенге ($644 тыс.).



Решение суда еще не вступило в законную силу.



Как напоминает Orda.kz, ранее продавцы на алматинской оптовке жаловались на монополию. В июле этого года в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали, что хотят вернуть рынок государству.



Отметим, что структурам Болата Назарбаева также приписывали контроль над "Алтын Ордой" - еще одним крупным оптовым рынком. Минувшей весной президент Касым-Жомарт Токаев поручил "навести там порядок".