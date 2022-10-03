Уже 1700 пакистанцев утонуло из-за невиданных наводнений с июня этого года

12:27 04.10.2022

Почти 1700 человек погибло из-за муссонных дождей и наводнений в Пакистане

В Пакистане с начала природных катаклизмов в июне к сегодняшнему дню погибло почти 1700 и пострадало около 13 тысяч человек. Спасательные операции проводятся до сих пор.



Из-за начавшегося в июне аномального сезона дождей в Пакистане уже треть территории страны ушла под воду. На 3 октября погибло 1696, пострадало 12867 человек, сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA).



Среди погибших 726 мужчин, 340 женщин и 630 детей. Сильнее всего пострадала южная провинция Синд, там погибли 759 человек. В юго-западной провинции Белуджистан жертвами стали 336 человек, а в северо-западной Хайбер-Пахтунхва - 308 человек. Более 2 миллионов домов жителей разрушено, из них более 767 тысяч полностью.



Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал это наводнение "худшим в истории страны".



Отдельно в отчете NDMA выделено колоссальное количество жертв среди домашнего скота. По последним подсчетам погибло более 1,16 миллиона голов.



В отчете сообщается, что с начала бедствий уничтожено более 13 тысяч километров дорог и разрушено 440 мостов.



Спасательные операции проводятся до сих пор, число жертв растет каждый день, уточняется в сообщении NDMA.



Отметим, что в сентябре Узбекистан дважды направлял гуманитарную помощь для жителей Пакистана. Самолеты доставили 55 тонн предметов первой необходимости: масло, муку, рис, мясные консервы, кондитерские и макаронные изделия, а также теплые одеяла и жилищные модули для обеспечения временного жилья.