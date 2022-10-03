Кыргызстан: советское наследие как кость в горле, - Сергей Кожемякин

13:23 04.10.2022

Кыргызстан: советское наследие как кость в горле



В Киргизии будет разработан новый Трудовой кодекс. Его существующая редакция, как утверждается, сосредоточена на защите интересов работников и препятствует развитию бизнеса. Антинародная инициатива еще больше осложнит жизнь простых граждан, страдающих от бедности и бесправия.



Роковой выбор в пользу капитализма, сделанный больше тридцати лет назад, принес Киргизии неисчислимые страдания. Обещая людям процветание на "столбовой дороге рыночной экономики", разрушители Советской власти заведомо лукавили. Подавляющее большинство стран мира с рыночной системой прозябают в нищете и отсталости. Хищническая эксплуатация их ресурсов обеспечила богатство США и Европы, и не было абсолютно никаких шансов, что последние смилостивятся, пустив постсоветские страны в свой "клуб избранных". Непреложный закон капитализма - "выживает сильнейший" - ожидаемо поместил Киргизию не на вершину пирамиды, а в ее основание. В числе других она несет на своих плечах благосостояние "золотого миллиарда".



Внутри страны от этих изменений выиграла небольшая кучка элиты, которая обеспечила ее закабаление глобальным капиталом. Для всех остальных "капиталистический рай" оказался настоящим адом. Каждодневная борьба за выживание заканчивается болезнями, разорением, преждевременной смертью. Страшную цену отказа от социализма показывают отчеты о человеческом развитии, ежегодно публикуемые Программой развития ООН (ПРООН).



Согласно последнему выпуску, Киргизия занимает 118-е место в мире по индексу человеческого развития (ИЧР). В 1990 году по тому же показателю, учитывающему благосостояние населения, уровень образования, продолжительность жизни и т.д., республика находилась на 70-м месте и опережала такие страны, как Турция, Китай, Иран. Сегодня они оказались далеко впереди. Валовой национальный доход на душу населения в Киргизии на 11,2 процента ниже, чем был 32 года назад…



Причиной драматического отставания стала неолиберальная модель экономики, породившая глубочайшее неравенство и диспропорции в развитии страны. Это признают и авторы отчета ПРООН. По их данным, из-за неравенства доходов Киргизия теряет почти 10 процентов в ИЧР. Более подробную картину дает национальный статистический комитет. По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, доля 20 процентов наиболее обеспеченных граждан в общих доходах населения в 2020-2021 годах выросла с 41,6 до 43,9 процента. За то же время доля беднейших 20 процентов жителей снизилась с 7,1 до 6,3 процента.



О том, что социально-экономическая модель, существующая в Киргизии, обслуживает интересы богатеев и обрекает на прозябание миллионы трудящихся, свидетельствуют и другие подсчеты ООН. Доля рабочей силы в ВВП, включая заработную плату и расходы на социальную защиту, составляет в Киргизии всего 34 процента. Все последние годы отмечается ее снижение. Так, еще в 2013 году этот показатель составлял более 42 процентов. А вот в Белоруссии, которая отказалась проводить радикальные рыночные реформы, доля рабочей силы в ВВП превышает 51 процент.



Это говорит о развитой системе эксплуатации и глубоком расслоении, что скрепя сердце вынуждены признавать отдельные представители власти. Депутат парламента Гуля Кожокулова недавно призвала органы прокуратуры взять под контроль исполнение Трудового кодекса. Положения последнего, по ее словам, массово нарушаются. Речь идет о невыплате зарплаты, об отсутствии у работников отпусков, использовании детского труда. Значительная часть населения вовлечена в неформальные трудовые отношения. Мелкие торговцы, сезонные рабочие, работники кустарных производств фактически не имеют никаких прав.



Вместо наведения порядка в трудовой сфере правительство выбрало другой путь. 20 сентября в Бишкеке под председательством премьер-министра Акылбека Жапарова прошло заседание инвестиционного совета. Представители власти, бизнеса и международных организаций обсуждали ситуацию в экономике страны и планы на будущее. Наибольшую активность проявил на заседании международный деловой совет (МДС). Эта бизнес-ассоциация объединяет более 120 крупнейших компаний, работающих в Киргизии. Среди них как местные предприятия, так и представительства зарубежных корпораций.



Руководство МДС высказало свое недовольство существующим Трудовым кодексом. Аргументы были выдержаны в духе жесткой неолиберальной концепции, заставляя вспомнить о печально известных "чикагских мальчиках", чьи рецепты погрузили в кризис не одно государство. По словам главы совета Аскара Сыдыкова, нынешнее законодательство сохраняет элементы советского Кодекса законов о труде (КЗоТ), а именно - приоритет интересов работника. Для современных "хозяев жизни" это неприемлемо. "Такой дисбаланс и устаревшие положения Трудового кодекса влияют на инвестиционную привлекательность страны и на ее позиции в международных рейтингах ведения бизнеса", - заявил Сыдыков.



Рыночная экономика, продолжил он, диктует свои правила, требуя отказа от многих положений нынешнего законодательства. Среди них ежемесячная отчетность в службы занятости, отсутствие сроков исковой давности по взысканию зарплаты и ограниченная сфера применения срочных трудовых договоров. В целом, по мнению руководителя МДС, в трудовых отношениях должен быть обеспечен принцип полной свободы, что якобы благотворно отразится и на работодателях, и на работниках. "Если сделать законодательство удобным, сбалансированным и современным, учитывающим принципы рыночной экономики, работодатели сами будут стремиться оформлять трудовые отношения в законном порядке, в виде трудовых договоров", - заверил Сыдыков.



Мотивы бизнеса понятны: права трудящихся он воспринимает как досадные барьеры на пути к максимальной прибыли. Поэтому попытки переписать Трудовой кодекс предпринимались все тридцать лет. Буржуазное государство чаще всего шло навстречу пожеланиям нуворишей, но при этом изображало из себя бесстрастного арбитра, одинаково уважающего интересы рабочих и капиталистов. На сей раз, однако, маски были сброшены. Глава правительства горячо поддержал идею МДС. По его словам, нужно не просто внести поправки, а принять совершенно новую редакцию Трудового кодекса, соответствующую рыночным реалиям. Иначе говоря, власти, засучив рукава, принялись за насыщение бездонного чрева капиталистов.



Все это показывает истинную цену обещаниям властей заботиться о простом народе и повышать уровень жизни населения. Так, президент Садыр Жапаров заявлял, что цель государства - сокращать число бедных и увеличивать средний класс. Принятая в конце прошлого года национальная программа развития страны до 2026 года предусматривает снижение уровня бедности до 20 процентов. Реальность вносит коррективы в эти обещания. Согласно последним официальным данным, доля малоимущих в Киргизии выросла с 25 до 33 процентов.



Причем объективные факторы кризиса тесно переплетены с субъективными, что доказывается покушением на остатки завоеваний советской эпохи. Лишение трудящихся последних прав еще больше расколет общество на привилегированную "знать" и угнетаемых "простолюдинов", окончательно низвергнув Киргизию с вершин развития, достигнутых ею до 1991 года.



Сергей Кожемякин