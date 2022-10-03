Экономика Великобритании: хуже уже некуда?

14:47 04.10.2022

The Economist

Великобритания



Британская экономика переживает кризис, а правительство утратило контроль над ней, пишет The Economist. Новый канцлер казначейства Квази Квартенг предложил так называемый "мини-бюджет", предусматривающий налоговые льготы на 45 миллиардов фунтов. Это привело к резкому падению британской валюты.



Британский фунт упал, рынки переживают кризис, экономисты всего мира паникуют. Что происходит с британской экономикой? По отношению к доллару США британский фунт стерлингов упал до исторического минимума.



Проснувшись, жители Лондона узнали о валютном кризисе, который потряс рынки и вынудил Банк Англии вмешаться. Там заявили, что купят столько долгосрочных государственных облигаций, сколько потребуется. Международный валютный фонд в пух и прах раскритиковал план правительства. Насколько плохи дела и станет ли еще хуже?



Рынки действительно отвергли "трассономику", госпожа премьер-министр?



Ситуацию пояснит наш редактор Сумайя Кейнс.



Для британской экономики минувшая неделя была невероятно важной: правительство объявило о реформировании регулирующей базы, снижении налогов и налоговых льготах, отменило запланированное повышение корпоративного налога, изменило надбавки для банкиров. Сказать, что все стало плохо - ничего не сказать. Последствия поставили правительство в затруднительное положение, а ведь ему еще и месяца не исполнилось. Возник ряд вопросов относительно серьезности и степени его контроля над государственными финансами.



Но правительство функционирует не в вакууме. Похоже, в ответ на это финансовое заявление Банк Англии повысит процентную ставку сильнее, чем планировал. В результате нас ждет повышение ипотечных кредитов населению, падение цен на жилье, снижение спроса и, вероятно, рецессия. Чтобы все исправить и восстановить доверие, необходим радикальный пересмотр позиции, включая отмену ряда налоговых льгот.



Правительство обещало опубликовать бюджетные нормы и независимый прогноз по государственным финансам в конце ноября, но лучше бы ему с этим поспешить. Ни того, ни другого мы, скорее всего, не увидим, и поиск эффективных способов экономии, то есть сокращения бюджетных расходов, оно перепоручит министерствам. Говорят, они могут рассмотреть реальные сокращения денежных выплат, несмотря на невероятную политическую сложность данного шага после объявления о снижении налогов для богатых. В нынешних обстоятельствах будет невероятно трудно восстановить доверие и убедить иностранных инвесторов в том, что все под контролем.



Не стоит забывать и о более широком экономическом контексте. Затраты правительств по обслуживанию кредитов и займов растут во всем мире, так что Великобритания здесь не одинока. Однако в ее случае данное увеличение исключительно велико, и есть один специфический аспект. Нельзя говорить, что это просто часть общей тенденции, потому что эти затраты продолжат расти даже в том случае, если проблемы будут решены. Экономические обстоятельства в целом становятся все враждебнее по отношению к правительствам, которые позволяют себе допускать ошибки. Британское - среди них.