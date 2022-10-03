Куттубек Оморов назначен главой госдирекции по проекту "Бишкек Сити"

14:48 04.10.2022

Tazabek - Куттубек Оморов назначен директором Государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек сити" при МЧС. Об этом стало известно 3 октября на заседании бюджетного комитета Жогорку Кенеша.



На заседании рассматривалось выделение 4 млн сомов для работы дирекции. Указанные средства, как сообщил К.Оморов, будут направлены на зарплаты сотрудников.



Согласно базе данных Минюста, К.Оморов является руководителем в 6 компаниях:



• ОсОО "Галлея" (основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий);



• ОсОО R.E.S. (вид деятельности не указан)



• ОсОО "Гул бак" (вид деятельности - прочая деятельность туристических агентств)



• ОсОО "Дельта Билдинг Групп" (вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий);



• ОсОО "Ташчайнар Келечек" (вид деятельности - предоставление услуг по добыче прочего минерального сырья и строительного камня)



• ОАО "Кыргызэнергоспецремонт" (вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий).



Справка:



В ноябре прошлого года президент Садыр Жапаров подписал указ "О создании Государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити".



На дирекцию были возложены функции по реализации проекта делового центра и выступление заказчиком по разработке технико-экономического обоснования, проектирования и строительства делового центра.



В комментарии Tazabek 5 ноября министр экономики Данияр Амангельдиев сообщал, что деловой центр планируется построить на месте Бишкекского машиностроительного завода.



Позже 16 августа 2022 года стало известно о переносе места строительства объекта. Как сообщали в пресс-службе кабмина, Госстрой представил проект делового центра в селе Орок Сокулукского района.