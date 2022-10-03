Дырявый "Северный поток" разрушил мечту о дешевом газе

14:51 04.10.2022

Lidovky

Чехия



Специалисты боятся новых ударов по инфраструктуре



После взрывов на "Северных потоках" риск ухудшения ситуации в Европе серьезно возрастает, пишет Lidovky. Диверсия ничего не изменила в нынешней ситуации с газоснабжением в Европе, но усилила опасения в связи с новыми ударами по важной энергетической инфраструктуре.



Роман Шитнер (Roman Šitner)



До начала недели еще оставался вариант, при котором рано или поздно проблему с российским газом можно было бы решить, и тогда цены на энергоносители вернулись бы к прежним показателям.



Но серия взрывов, которые по сути уничтожили морской газопровод "Северный поток", говорит о том, что ожидать воплощения этих надежд в ближайшее время не стоит. Напротив, вырос риск того, что ситуация еще больше ухудшится. "Из-за саботажа одним потенциальным источником дешевого газа в Европе стало меньше. Долгосрочные последствия будут негативными; цены будут такими же или более высокими, чем в ситуации, когда газопровод работает", - говорит аналитик компании ХТВ Йиржи Тылечек.



"Саботаж ничего не изменил с точки зрения нынешних потоков газа, но вызвал опасения в связи с новыми ударами по важной энергетической инфраструктуре", - добавляет Йиржи Гавор, глава Ассоциации независимых поставщиков энергии.



Прежде оптимизм основывался на том, что Европа наконец гипотетически может уступить российскому давлению и смягчить или даже отменить санкции. Кроме того, не исключался вариант, когда России пошла бы на уступки. Как бы ни развивались события на Украине, ситуация на рынке вернулась бы к норме. Однако без важнейшего газопровода сделать это намного сложнее.



Пока цены на мировых рынках спокойно отреагировали на "атаку" в глубинах Балтийского моря. "Газопровод не работал уже месяц, и рынок включал это в стоимость в краткосрочной перспективе, и поэтому она особенно не изменилась", - говорит аналитик Natland Петр Бартонь. Тем не менее, по словам экспертов, последствия скажутся в долгосрочной перспективе.



На эту зиму у Чешской Республики хранилища полностью заполнены газом, а кроме того, он поступает к нам из Норвегии и из-за океана. Также домохозяйства могут положиться и на помощь властей, которые ограничили стоимость газа тремя кронами за киловатт/час. Однако дыра в газопроводе приведет к дефициту государственного бюджета: чем выше в итоге будет стоимость газа, тем дороже будет обходиться и потолок цен на него.



До сих пор рынок рассчитывал на то, что Российская Федерация продолжит закручивать вентили, но теперь совершенно невозможен вариант возвращения к полноценным поставкам. Кроме того, нельзя исключить новых ударов по энергетической инфраструктуре. Если кто-то взорвал трубы на дне моря, то он может вывести из строя и сети на суше. "Из-за этого растут напряженность и цены на рынке, но, к счастью, пока не доходит до шоков", - добавляет Йиржи Гавор.



"Если же, например, будет поврежден газопровод из Норвегии, то Европе не избежать серьезного кризиса", - отмечает Йиржи Тылечек.



Призрачный шанс на улучшения



По словам Тылечека, часть рынка рассчитывала на то, что поставки по газопроводу "Северный поток" восстановятся, и можно будет снова заполнять хранилища на следующую зиму. Теперь этот вариант отпадает. Но если Российская Федерация захочет снова поставлять газ в полном объеме, то может воспользоваться для этого двумя все еще работающими газопроводами. Один ведет через Белоруссию, а второй - через Украину.



В новой ситуации Чешская Республика теоретически может даже выиграть. Если Россия по какой-то причине пожелает немедленно восстановить поставки, то газ мог бы накапливаться и в Чехии, откуда его можно в больших объемах перекачивать далее на запад. Но подобное развитие событий маловероятно, и цены поставок на следующий год пока растут. Оптимизм, который царил на энергетических рынках в сентябре, постепенно тает.



По словам Йиржи Бартоня, препятствий на этом пути было бы не избежать. Во-первых, Европейский Союз больше не хочет в будущем рассчитывать на ненадежного партнера. Континент будет всячески стараться обеспечить себе другие, пусть даже более дорогие источники природного газа.



"Даже если цена упадет до прежних значений, покупатели начнут судорожно скупать газ. Вмешается Европейский Союз и либо обложит российский газ налогом, либо установит квоты", - предполагает Йиржи Братонь. По его мнению, более разумно было бы обложить российский газ высоким налогом, но Йиржи Бартонь опасается, что Брюссель предпочтет квоты.



Вопрос в таком случае в том, кому тогда нужен будет российский газ, даже если бы он шел в Европу? Польше он вообще не понадобится. А что касается таких государств, как Чешская Республика, то ее с западом связывают только те газопроводы, которые способны покрывать чешские нужды за счет поставок с запада, но они не могут в обратном направлении компенсировать отключение "Северного потока" и полностью снабжать Европу.



В поиске вариантов



По словам Йиржи Тылечека, поврежденный газопровод в Балтийском море может ускорить поиск альтернативных вариантов. Раньше еще можно было в какой-то мере рассчитывать на газ из Российской Федерации. "Теперь с точки зрения поставок газа у Европы на счету каждый день, и значительно улучшить положение можно только благодаря новым крупным источникам газа. Для Европейского Союза это задача номер один", - констатирует Йиржи Гавор.



"В долгосрочной перспективе ясно, что российский газ покидает Европу. Надежды вернуться к ситуации, близкой к норме, рухнули. Для Европы это шанс. Пора покончить с беспечным отношением к делу. И нам, и немцам. Мы долгое время предпочитали дешевый российский газ энергетической безопасности", - подытоживает Йиржи Тылечек.



Кто стоит за ударами по "Северному потоку", пока неясно. Запад пеняет на Российскую Федерацию, называя ее возможным виновником, а Москва указывает на Соединенные Штаты Америки. Именно у этих двух стран есть и возможности, и причины для саботажа. Его масштаб исключает причастность террористической группировки, и эксперты предполагают, что в нападении не обошлось без участия армии какого-то государства.