 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пол Робертс: Кремль зря с Америкой миндальничает. Спецоперацию надо было и надо вести решительнее
18:39 04.10.2022

Пол Робертс
Самым неудачным аспектом медлительной, ограниченной, недостаточно целеустремленной и малокомплектной военной операции Кремля на Украине стало уничтожение репутации российских вооруженных сил, подчеркнутое успехом Украины в вытеснении российских войск из районов, которые теперь, после воссоединения, являются частью самой России.

То, что Россия уступила российскую территорию Украине, вероятно, еще больше ободрит Запад и, тем самым, еще больше расширит боевые действия.

Американский генерал и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус уже пригрозил Кремлю уничтожением российских войск и Черноморского флота.

Боб Сили, пишущий в британской газете "Telegraph", говорит: "Аннексия Путиным украинской территории… является свидетельством не наступательного успеха, а оборонительного страха. …Его действия - признак отчаявшегося человека, боящегося военного унижения". Путин, утверждает Сили, "становится все более опасным", судя по угрозам Путина расширить свою баталию.

Тем не менее, Сили уверяет нас, "геополитические фантазии Путина о создании великого российского государства, включающего Украину, о разрушении НАТО и об утверждении России в качестве глобального противовеса США развеяны в пух и прах".

Сили добавляет, что победа подготовленных Британией украинских войск над российскими военными в районе Харькова показывает, что победа Украины над российскими войсками, управляемыми плохим командованием и обладающими низким моральным духом, достижима.

Мрачная картина побежденной России, нарисованная Сили, усиливается тем, что Путин призывает к переговорам с Зеленским в той же речи, в которой он приветствует возвращение провинций в состав России. Обычно побеждающая сторона к переговорам не призывает.

Статья Сили и угрозы Петреуса - чушь собачья… [Но] разве никто не говорил Путину, что сражения нельзя вести в ограниченной манере со связанными руками?

Стало известно, что российско-украинской конфликт пошел не по американскому сценарию из-за "стратега" Зеленского
Медлительное ограниченное вмешательство Путина дало Вашингтону семь месяцев на то, чтобы убедить народы Запада в том, что Россия является агрессором, чтобы поставлять оружие Украине, обучать украинских солдат его использованию и создавать для Вашингтона системы связи, чтобы предоставлять информацию о целеуказании украинским вооруженным силам. Невозможно представить, чтобы Кремль мог вести СВО способом, менее способным привести к успеху.

То, что сделал Кремль, - это помог оправдать веру Вашингтона в свое всемогущество, что приведет к новым провокациям. Вашингтон не боялся кражи российских валютных резервов и других активов, вооружения Украины и подрыва российских трубопроводов "Северный поток". С каждым шагом на этом пути Вашингтон становился все наглее, а угрозы в адрес России - все сильнее.

Именно усилия Путина по сдерживанию вооруженного конфликта ведут к тому, что он становится все более масштабным. По мере того как он продолжает свою политику полумер, Армагеддон подкрадывается все ближе.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".

Перевод: Сергея Духанова.

Публикуется с разрешения автора.

4.10.22

Источник - svpressa.ru
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