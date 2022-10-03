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Китай собирает мозги со всей планеты, вызывая гнев у США, - СП
18:44 04.10.2022

4 октября 22
Китай собирает мозги со всей планеты, вызывая гнев у США
Власти Поднебесной поддерживают науку феноменально
Константин Ольшанский

Американская разведка выяснила, что работающие в США китайские ученые на самом деле трудились в интересах Китая. Таких исследователей за последние 20 лет насчитали как минимум 154.

Американцы считают это угрозой национальной безопасности, а китайцы - доказательством успешности государственной поддержки своей науки.

"Тысяча талантов" нужна для дронов, ракет и подлодок

Разведывательный отчет опубликовала частная американская компания Strider Technologies. Частные детективы пришли к поразительным выводам. Китайское правительство помогало китайским ученым устроиться в самых известных лабораториях. В том числе в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие.

Китайские ученые также ​​участвовали в официально финансируемых США исследованиях и разработках. А затем эти же ученые возвращались обратно в Китай и там же занимались разработкой ядерного оружия - не американского, конечно, уже, а китайского.

Благодаря таким ученым-экспатам удалось добиться гигантского технологического прорыва и во многих других отраслях: это глубоко проникающие боеголовки, бесшумные подводные лодки, гиперзвуковые ракеты и беспилотные летательные аппараты, квантовые компьютеры, искусственный интеллект и многие другие.

Чтобы привлечь на родину китайских ученых, Пекин создал государственную программу "Тысяча талантов". Участники этой программы могут получить вознаграждение до $1 миллиона. Разумеется, такая внушительная сумма привлекала многих. Но многие ученые возвращались на историческую родину по идейным соображениям.

ФБР посчитала ученых шпионами, а в Китае они стали героями

Госпрограмма "Тысяча талантов" - повод для гордости китайского правительства. Она была запущена еще в 2008 году и активно действовала прежде всего в США. Правда, американцы сочли программу по привлечению иностранных талантов… шпионской. В 2018 году ФБР провело массовые аресты выдающихся китайских ученых, которые обвинили в шпионаже.

В то же время Госдепартамент сократил с 5 лет до 1 года длительность виз для китайских студентов, обучающихся в США в таких критических областях, как авиация и инженерия.

Репрессии продолжились. Конгресс США принял "Закон о разрешении на национальную оборону", который запретил в 2019 году государственное финансирование лиц, участвующих в программах развития талантов в Китае. А заодно в Иране, Северной Корее и даже в России. Фактически, тем самым тысячи молодых ученых и инженеров автоматически приравняли к шпионам.

Неудивительно, что на таком фоне китайские исследователи стали массово возвращаться на родину. Им предлагали высокие зарплаты, подъемные, гранты на исследования. Вс это было закреплено в 14-м пятилетнем плане: он провозгласил стратегической целью Китая развитие инновационных технологий.

Молодые китайские гении получают миллионы от гиганта Tencent

Одна из крупнейших китайских корпораций Tencent четыре года подряд вручает важнейшую китайскую премию в области научных исследований - Xplorer Prize, Получают премию молодые люди, которые, как считается, изменят будущее китайской науки.

В нынешнем сентябре Xplorer Prize вручили 50 молодым ученым: каждому из них вручают 3 млн юаней от Tencent. Кстати, по общей сумме это намного превышает Нобелевскую премию.

Еще через 4 года компания будет ежегодно награждать по 200 молодых ученых, а через 10 лет - по 500.

В нынешнем году Tencent добавил в список научных дисциплин и медицину. Ученые-медики, получивших премию, изучают опухолевый рост, профилактику вирусных инфекций и стволовые клетки.

Среди победителей также два врача-ученых, которые занимаются как клинической работой, так и научными исследованиями. Один из них - это Су Шичэн главный врач и научный сотрудник мемориальной больницы Сунь Ятсена в одноименном университете. Второй лауреат - это Лу Бен, главный врач и научный сотрудник клиники Центрального южного университета.

45 из 50 ученых-победителей имеют опыт обучения или работы в зарубежных вузах и научных учреждениях.

В числе победителей впервые в истории была женщина - Фань Сюаньмей из Технологического университета Чэнду. Она изучает механизмы и занимается прогнозированием геологических катастроф, вызванных сильными землетрясениями.

Еще более примечателен возраст этих ученых. Средний возраст обладателей премии - 51 год, а в нынешнем году самому молодому был всего 31 год. Это Ван Гуанъюй, научный сотрудник Пекинского университета почты и телекоммуникаций.

Любопытно сравнить Xplorer Prize с государственной Национальной высшей наградой в области науки и техники. За последние два десятилетия среди обладателей этой награды самому молодому было 64 года, а самому старшему 95 лет, средний же возраст выдающихся ученых составлял 83 года. Почетные люди, конечно, однако наивно полагать, будто на девятом десятке можно делать какие-то революционные научные открытия.

Источник - svpressa.ru
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