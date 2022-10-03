Рамзан Кадыров - Чеченский голос русского народа

18:48 04.10.2022

Почему Кадырову позволяют говорить правду об ошибках спецоперации на Украине



Рамзан Кадыров говорит по-русски так себе, да и борода у него какая-то не православная. Но, удивительное дело, именно Кадыров сейчас – голос русского народа. Громкий голос, который не могут заглушить тяжелые портьеры, толстые ковровые дорожки и добротные лакированные столы высоких кабинетов. Почему так?



Чеченский голос русского народа



Кадыров говорит то, что боится произнести вслух наша номенклатура - и это ровно то, что хотят, наконец, услышать от власти люди. Что да, совершаются ошибки и у каждой из них есть имя и фамилия, что есть проблемы и есть те, кто их решает, а есть и те, кто их заметает под ковер. Что для того, чтобы двигаться вперед, надо провал называть провалом, отступление – отступлением, вредителя и саботажника – вредителем и саботажником, а не выдумывать красивые эвфемизмы, оглядываясь на лампасы и погоны.



Кадыров делает то, чему никак не научатся (не хотят, боятся) наши руководители – честно говорит с народом. Не боится.



Есть политическая составляющая – Кадырову совершенно не приходится опасаться каких-то элит внутри республики, которые могли бы плести интриги, и которые федеральный центр использовал бы в качестве "сдержек и противовесов", как это делается повсеместно. Нет таких элит. Почему их не стало – другой вопрос. Да и интриг федерального уровня можно не опасаться. Мир, спокойствие и стабильность в Чечне держатся на Рамзане Ахматовиче. Убери его – и Россия получит проблему не меньше украинской.



Но куда важнее другая составляющая. Назовем ее "морально-нравственной". Кадыров – воин, и сейчас его время и его стихия. В зону СВО едут его люди, которых он называет братьями не для красного словца. Это, в том числе, члены тейпа, родственники, пусть даже совсем дальние. В силу менталитета и седьмая вода на киселе – тоже родная кровь.



Сейчас Кадыров пообещал, что "на самые опасные участки" линии боевого соприкосновения поедут трое его несовершеннолетних сыновей. И ведь поедут. Это честно, это справедливо, это дает право говорить.



Попробуй тогда попросить его (а уж тем более приказать) не выносить сор из избы, если он понимает – не будешь выносить сор, будут гибнуть собственные братья и дети.



"Всегда считал, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества", - пишет мусульманин Кадыров. Но под этим подпишется любой православный, иудей и буддист. Атеисты, или люди, страдающие какой-либо иной формой интеллектуальной гордыни, отринут "богобоязненность", но с остальным согласятся, если они патриоты. Потому что это – та самая традиционная (и не только, кстати, наша, а общечеловеческая) ценность.



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Вот так и получается, что слова, чуть коверкая и запинаясь на междометие "дон", произносит чеченец, а слышится – голос русского народа.



ДМИТРИЙ ПОПОВ