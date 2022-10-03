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От Афганистана до Армении: Пакистан втягивается в вооруженные конфликты, - П.Македонцев
00:01 05.10.2022

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Иллюстрация: azertag.az
Пакистан, обладающий ядерным оружием и сильной разведкой, в последнее время оказался в своеобразной ситуации. Несмотря на наличие огромного количества проблем в южноазиатском регионе, Исламабад так или иначе принимает участие в вооруженных конфликтах, проходящих в других регионах.

Одним из опасных политических вызовов для Пакистана является ухудшение отношений с движением "Талибан" (организация запрещена в РФ), правящим в Афганистане. Несмотря на исторически тесные связи, талибы и Исламабад находятся в состоянии серьезного конфликта интересов.

Поводом для очередного обострения стала речь премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой он заявил:

"Пакистан разделяет ключевую озабоченность международного сообщества в отношении угрозы, которую представляют основные террористические группировки, действующие из Афганистана, особенно „Исламское государство - Хорасан" (организация запрещена в РФ) и „Техрик-и-Талибан Пакистан", а также „Аль-Каида" (организация запрещена в РФ), „Исламское движение Восточного Туркестана" (организация запрещена в РФ) и „Исламское движение Узбекистана" (организация запрещена в РФ)".

В ответ на это 27 сентября заместитель министра иностранных дел Афганистана по политическим вопросам Шер Мохаммад Аббас Станекзай выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил:

"Мы решительно осудили действия премьер-министра Пакистана. Мы не позволяем никому выступать против Исламского Эмирата… Если у Пакистана есть экономические проблемы и он внесен в черный список Международного валютного фонда, никто не отвечает на их призыв дать им деньги. Если вам (Пакистану) не дадут кредит, это ваша проблема - выпутывайтесь любым путем, но не говорите о достоинстве народа Афганистана и не порочьте Афганистан только для того, чтобы заработать немного денег".
Также представитель талибов раскритиковал использование США дронов против Афганистана.

Нужно отметить, что американские дроны являются одной из причин ухудшения отношений между талибами и Пакистаном. Все дело в том, что, согласно информации "Талибана", Пакистан предоставляет свое воздушное пространство американским дронам, которые наносят удары по территории Афганистана. В свою очередь, Пакистан идет на это ради улучшения отношений с США, заметно ухудшившихся во время премьерства Имрана Хана. А раз социально-экономическая ситуация в Пакистане оставляет желать лучшего, то пакистанская армия и политическое руководство решили снова пойти на сближение с давнишним союзником - с США.

Еще одной проблемой в отношениях между Кабулом и Исламабадом является нежелание афганских талибов разрывать отношения с группировкой "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТПП). Это особенно неприемлемо для Пакистана, который давно борется с ней, считая угрозой для своей внутренней безопасности.

Правда, стоит отметить, что в Пакистане все же надеются на изменение позиции афганского "Талибана". Например, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари, выступая 28 сентября в Институте мира США в Вашингтоне, заявил:

"После падения Кабула не будет ошибкой сказать, что ТТП нашла убежище в Афганистане. У нас было прекращение огня, и это хорошо. Будем надеяться, что афганский „Талибан" воспользуется своим влиянием на ТТП, чтобы группировка приняла Конституцию Пакистана и разоружилась".
Однако, скорее всего, надеждам Пакистана не суждено сбыться. Такой же утопией выглядит и призыв Пакистана к США наладить отношения с талибовским Афганистаном, чтобы предотвратить опасную для Южной Азии изоляцию талибов. Все же США находятся на весьма приличном расстоянии от Афганистана и могут не опасаться роста насилия в Южной Азии, особенно если оно нанесет вред экономическим планам Китая.

Процесс сближения Исламабада с США и отдаления от Афганистана происходит на фоне продолжающегося укрепления связей Пакистана с Азербайджаном и Турцией. В этом смысле особенно примечательна встреча пакистанского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшаяся 16 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. В ходе этой встречи Алиев не только подтвердил высокую оценку помощи, оказанной Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны, но и подчеркнул, что Пакистан является одной из трех стран, которая до 2020 года не установила дипломатические отношения с Арменией (помимо Пакистана таковыми являются Турция и Саудовская Аравия). Тогда же президент Азербайджана подчеркнул развитие трехстороннего сотрудничества Анкары, Баку и Исламабада и напомнил о солидарности Азербайджана с Пакистаном в решении Кашмирского конфликта.

Шахбаз Шариф со своей стороны выразил соболезнование Алиеву в связи с гибелью азербайджанских военных в ходе боев с армянскими войсками и особо подчеркнул помощь, оказанную Пакистану Азербайджаном в рамках ликвидации последствий недавних наводнений.

В целом же об уровне отношений Исламабада и Баку красноречиво свидетельствует фраза, произнесенная Шарифом в ходе встречи с Алиевым:

"Пакистан и Азербайджан - два сердца в одном теле. Между Aзербайджаном и Пакистаном существуют братские и дружественные отношения. Мы решительно поддерживали и впредь будем поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".
То есть фактически Шариф признался в том, что Пакистан поддерживает Азербайджан не только в Карабахском конфликте, но и в стремлении решить силовым методом территориальные проблемы с самой Арменией. Впрочем, Баку и Исламабад интересует и экономическая сфера, так как Шариф и Алиев обсудили вопросы транспорта, логистики, сельского хозяйства, энергетики и инвестиций.

Встреча Шарифа с Алиевым не была единственным случаем, когда два союзника обсуждали экономическое сотрудничество. Так, 28 сентября заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли провел встречу с секретарем министерства промышленности и производства Пакистана Имдадуллой Босалом и председателем Торговой корпорации Пакистана Рафео Башир Шахом, в ходе которой в частности обсуждался экспорт продукции химической промышленности Азербайджана в Пакистан и торговля сельскохозяйственными продуктами.

Почему же погрязший в проблемах Пакистан проявляет активность в Закавказье? Косвенное участие в вооруженных конфликтах в Закавказье не является опасным для Пакистана, так как оно может привести к усилению позиций Турции и Азербайджана. А поскольку эти две страны являются союзниками Пакистана, то и Исламабад оказывается в выигрыше. Помимо этого, ослабление Армении, дружественной к Индии и Ирану, тоже пойдет на пользу Пакистану, не теряющего надежду на решение Кашмирского конфликта в свою пользу. Последнее особенно актуально на фоне сообщений о предстоящих поставках индийского оружия в Армению.

Кроме того, поддержка Азербайджана Пакистаном не вызовет нареканий у большей части стран Запада. Великобритания будет это только приветствовать, а США, мечтающие о полном вытеснении России из Закавказья и Армении, не станут особо возражать против укрепления связей между Баку и Исламабадом.

Возможно кое-какие проблемы возникнут с Францией, с которой правительство Никола Пашиняна пытается наладить военно-политическое сотрудничество. С другой стороны, ввязавшаяся в конфронтацию с Россией и теряющая влияние в Африке Франция может не сдюжить в противостоянии с Турцией (а Франция, как известно, собирается защищать Грецию в случае нападения Турции).

Впрочем, если учесть, что Европе, бросившей все силы на борьбу с Россией, предстоит пережить непростую зиму, то спрогнозировать точную реакцию европейцев на некоторые конфликты в Азии будет сложно. Однако конфронтация Запада с Россией и политический флирт Армении с Францией очень способствуют вовлечению Пакистана в закавказские дела на стороне Азербайджана.

Петр Македонцев

Источник - eadaily.com
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