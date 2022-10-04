Токаев теряет популярность, - Виктория Панфилова

00:28 05.10.2022

04.10.2022

Его соперниками на предстоящих выборах станут малоизвестные люди

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Касым-Жомарт Токаев совершил предвыборную поездку на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

В Казахстане 6 октября состоится съезд партии Amanat (прежнее название Nur Otan). Ожидается, что Касым-Жомарта Токаева выдвинут кандидатом от правящей партии. Его поддержат две другие парламентские партии – "Ак Жол" и Народная партия Казахстана (НПК), съезды которых пройдут в тот же день. Таким образом, Токаев становится четвертым претендентом на высший государственный пост, при этом его соперники не смогут составить ему серьезную конкуренцию. Выборы назначены на 20 ноября.

Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Казахстана завершится 11 октября 2022 года. Об этом на совещании ЦИК республики сообщил заместитель председателя комиссии Константин Петров. Он отметил, что регистрация кандидатов будет идти до 21 октября, а затем начнется период предвыборной агитации – до 18 ноября. 19 ноября объявят "днем тишины". А итоги выборов подведут с 21 по 27 ноября.



На данный момент уже выдвинуты три кандидата: – Жигули Дайрабаев (67 лет) от партии "Ауыл", Нурлан Ауесбаев (65 лет) – от Объединенной социал-демократической партии (ОСДП) и Мейрам Кажыкен (61 год) – от профсоюза "Аманат". Все кандидаты малоизвестны. И вряд ли меньше чем за месяц можно раскрутить их имена до узнаваемого уровня. Поэтому, отметил политолог Данияр Ашимбаев, задачей будет не столько оппонирование главному кандидату, сколько продвижение партийных брендов в преддверии весенних парламентских выборов.



Под главным кандидатом подразумевается действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Его готовы поддержать сразу три партии – Amanat, "Ак-Жол" и НПК. "Партия Amanat, наше бюро, совет, наши активные члены все эти годы поддерживают Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы участвовали в избирательной кампании 2019 года, и все эти годы участвуем в реализации предвыборной программы нашего президента… Партия Amanat поддерживает Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, это закономерно, это логично", – заявил накануне председатель Сената (верхней палаты парламента) Маулен Ашимбаев.



Впрочем, не обошлось и без курьезов. Гражданка Польши Балли Мажец пытается выдвинуть кандидатуру на пост президента Казахстана, сообщил ЦИК в распространенном заявлении. Еще в 2017 году она обращалась с просьбой к казахстанской власти получить убежище в республике. Балли Мажец известна как активистка, выступала в защиту некоторых казахстанских политзаключенных, а также была претендентом в кандидаты на президентских выборах в Польше 2015 году.



Однако в ЦИК Казахстана ей отказали, сославшись на Конституцию страны и закон о выборах: "Президентом Республики Казахстан может быть гражданин Республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование". Гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет, а также обладать активным избирательным право.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что интригой предстоящих выборов могло бы стать выдвижение кандидата, который бы составил реальную конкуренцию Токаеву. "Из уже выдвинувшихся кандидатов ни один не выглядит серьезным соперником Токаева. Прогнозируемый процент на голосовании у них составит от 0,5 до 1,5%. Олигархическим кланам, оппонентам Токаева, судя по всему, не удастся выставить согласованного, единого кандидата. Поэтому с этой стороны Токаеву ничего не угрожает в его переизбрании на пост президента. Единственным серьезным соперником из известных нам людей мог бы стать Имангали Тасмагамбетов, имеющий большой опыт государственной и дипломатической службы, пользующийся уважением и популярностью в Казахстане и, что немаловажно, не вызывающий отторжения в обществе, поскольку в глазах избирателей не запятнал себя никакими негативными действиями", – сказал "НГ" Кобринский. По его словам, Тасмагамбетова считают более пророссийским политиком, чем Токаева, который в последнее время уже "отходит от России". Кандидатура Тасмагамбетова была бы более предпочтительна для Кремля, но будет ли он баллотироваться на пост президента и будет ли Кремль оказывать влияние на выборы – вопрос. Скорее нет, чем да", – считает Кобринский.



При этом Токаев, по мнению эксперта, теряет популярность в казахстанском обществе. "При отсутствии явного конкурента Токаев выигрывает. Но при этом поддержка его внутри общества не столь высока, как хотелось бы действующему президенту. Значительная часть казахстанцев скептически относится к реформам президента. Кого-то не устраивает миграционная политика, кто-то – отношения с Россией. Критикуют Токаева за недостаточные меры в экономике. Кто-то требует более решительных действий в "деназарбаизации" страны, а кто-то видит в этом угрозу для государства. Поэтому победа Токаева будет условной", – считает Кобринский.



Между тем сам глава государства ездит по регионам, встречается с гражданами и проводит активную международную программу. Это можно рассматривать и как ежедневную работу, и как старт предвыборной кампании. Он принял участие в саммите ШОС в Самарканде, выступил на 77-й сессии Генассамблеи ООН, готовится принять саммит "Центральная Азия–Россия" 14 октября. В этот же день в Астане состоится заседание Совета глав СНГ. Запланированы также двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Не забыта и внутренняя повестка. За последние дни Токаев посетил три региона – Туркестан, Шымкент и Семей, где рассказывал о строительстве "Нового Казахстана", единстве нации, патриотизме, трудолюбии.